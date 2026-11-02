Weekly Telecom: Το εμπόριο αλλάζει βιτρίνα και το marketing στρατηγική!

Ας ξεκινήσουμε… ευλογώντας τα γένια μας! Το καλύτερο marketing δεν μοιάζει με marketing και το καλύτερο συνέδριο για το marketing δεν μοιάζει με ό,τι γνωρίζατε ως τώρα! Το 15ο eCommerce & Digital Marketing World 2026, το ετήσιο ραντεβού της αγοράς, έρχεται την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο Divani Caravel με περισσότερους από 80 ομιλητές δίνοντας το σύνθημα για ανάπτυξη με το «The Growth Playbook!». Το eCommerce World και το Digital Marketing & Social Media World συναντιούνται σε μια διοργάνωση με κοινό εκθεσιακό χώρο και workshops, συνδέοντας το ηλεκτρονικό εμπόριο με το digital marketing και την εμπειρία του πελάτη!

Η εγγραφή είναι δωρεάν! Κλείστε τη θέση σας και ελάτε να συναντήσετε ανθρώπους της αγοράς, να δικτυωθείτε, να ανταλλάξετε ιδέες και να ανακαλύψετε πρακτικές που συνδέουν την προσέλκυση πελατών με τις πωλήσεις, τις πληρωμές και την εμπειρία αγοράς. Mια ημέρα γεμάτη γνώση, συζητήσεις και ευκαιρίες για νέες συνεργασίες. Σας περιμένουμε!

Μάχη για τη συνδρομή: Οι συνδρομητές έγιναν το μήλο της έριδος!

Όπως έχει πει ο Howard Schultz «Ο ανταγωνισμός σε κρατάει ξύπνιο τη νύχτα, αλλά η ικανοποίηση του πελάτη σε ταΐζει τη μέρα». Στην αγορά οι εξελίξεις δίνουν και παίρνουν. Ο ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες περνά στις τιμές και ο ΟΤΕ το αναγνωρίζει. Ο Κώστας Νεμπής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, περιέγραψε την πίεση από τη ΔΕΗ στις οπτικές ίνες και τη Starlink στις ευρυζωνικές συνδέσεις, επισημαίνοντας ότι οι πάροχοι έχουν απαντήσει με μειώσεις τιμών. Ο ΟΤΕ διατηρεί, πάντως, μέχρι στιγμής σταθερό το μέσο έσοδο ανά συνδρομητή, ενώ ο ίδιος εκτιμά ότι η ασύρματη σταθερή πρόσβαση περιορίζει τη δυναμική της Starlink. Για τον πελάτη, το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς εδώ: περισσότερες επιλογές, καλύτερες ταχύτητες και ένας λογαριασμός που αξίζει να ξανακοιτάξει. Για τους παρόχους βέβαια το ζητούμενο είναι να κερδίσουν τον πελάτη χωρίς να χάσουν το περιθώριο κέρδους!

Στο οικονομικό σκέλος, ο όμιλος εμφάνισε προσαρμοσμένα κέρδη εννεαμήνου 488,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,1%, με την πελατειακή βάση FTTH να φτάνει τις 739 χιλιάδες συνδέσεις. Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες υποχώρησαν στα 462 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του έκτακτου φορολογικού οφέλους που είχε ενισχύσει τα περσινά αποτελέσματα. Η διοίκηση κρατά τον ετήσιο επενδυτικό στόχο κοντά στα 600 εκατ. ευρώ. Η επέκταση του δικτύου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τώρα που η διεκδίκηση για νέους συνδρομητές -και κυρίως η διατήρηση των υφισταμένων- γίνεται πιο ζωηρή.

Την ίδια στιγμή, η Telekom προσφέρει δωρεάν αναβάθμιση σε επιλέξιμα προγράμματα FTTH, με ενεργοποίηση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 μέσω Telekom App ή MyTelekom. Ενδεικτικά, τα 300Mbps γίνονται 500Mbps και τα 500Mbps ανεβαίνουν στο 1Gbps, με ίδιο πάγιο και διατήρηση της νέας ταχύτητας μέχρι την αλλαγή προγράμματος. Η εταιρεία προσθέτει το Fiber Router 7 με WiFi 7, που παρέχεται δωρεάν με σύνδεση FTTH, και τη συνδρομητική υπηρεσία Mesh Power WiFi. Το gigabit στο συμβόλαιο χρειάζεται και WiFi που να το φέρνει στις συσκευές. Η ποιότητα της σύνδεσης κρίνεται σε όλα τα δωμάτια, εκεί όπου οι διαφημιζόμενες ταχύτητες συναντούν την καθημερινότητα και την εμπειρία του πελάτη.

Στην οθόνη, η MagentaTV προσθέτει συνδυαστικά πακέτα με Disney+, από 19,90€/μήνα για Cinema + Disney+ με δωδεκάμηνη δέσμευση, καθώς και επιλογές MegaStream που περιλαμβάνουν Netflix. Οι υπηρεσίες συγκεντρώνονται σε κοινά πακέτα. Για τον τηλεθεατή, η ουσιαστική σύγκριση περιλαμβάνει τη συνολική χρέωση μετά τις προσφορές και τη διάρκεια της δέσμευσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι η συμφωνία με τη Nova λήγει σε ένα έτος και δεν έχει προκύψει ακόμα απόφαση για την επέκτασή της. Η Nova TV, από την πλευρά της, επενδύει στην αθλητική αφήγηση με το «Σπύρος Λούης: Τρέχοντας στην ιστορία». Πρώτη προβολή σήμερα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 21:00, στο Novasports Start. Γιατί η μάχη της συνδρομής δεν παίζεται μόνο στις ταχύτητες και στις τιμές, αλλά και στο περιεχόμενο. Και εκεί, ο αγώνας είναι μαραθώνιος!

Data Centers: Ψηφιακοί γίγαντες, ηλεκτρικά αδιέξοδα;

Η τεχνολογία δεν παράγει ενέργεια από το πουθενά, αλλά μετατρέπει την υπάρχουσα ισχύ σε υπολογισμούς. Έτσι, η ηλεκτροδότηση βάζει τους όρους στην ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων. Η GRDCA, η Data4 και η Digital Realty ζητούν αλλαγές στους προτεινόμενους κανόνες σύνδεσης με το δίκτυο. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ώριμες επενδύσεις, οι προθεσμίες προσαρμογής και οι εγγυητικές των 200.000 ευρώ ανά MW μέγιστης ισχύος κατανάλωσης. Η Data4 ζητά να προστατεύεται ολόκληρη η συμβασιοποιημένη ισχύς εγκαταστάσεων που αναπτύσσονται σταδιακά. Οι εγγυητικές δεσμεύουν πιστοδοτικά όρια και οι καθυστερήσεις προσθέτουν κόστος στην αναμονή. Όταν ζητούνται αυστηρές δεσμεύσεις από τον επενδυτή, αντίστοιχη συνέπεια χρειάζεται και από τον διαχειριστή του δικτύου. Οι προθεσμίες αποκτούν αξιοπιστία όταν ισχύουν και στις δύο πλευρές. Δεν μπορεί οι επενδύσεις από τη μία πλευρά να λειτουργούν με ρήτρες και από την άλλη με… υπομονή! Αλλιώς θα μείνουμε με τον… κόμβο στο χέρι!

Σε αυτό το περιβάλλον εντάσσονται τα μνημόνια του Ομίλου Κοπελούζου με τις Khazna Data Centers και Core42 της G42, για τη διερεύνηση δημιουργίας εργοστασίου ΤΝ στην Ελλάδα. Εφόσον προχωρήσει, το εγχείρημα θα συνδυάζει data centers, cloud και υπολογιστική ισχύ. Το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει σημασία, με την εξειδίκευση του σχεδίου να παραμένει το επόμενο βήμα. Στα μεγάλα ψηφιακά projects, η απόσταση από το μνημόνιο μέχρι την εγκατάσταση χωράει αρκετή δουλειά και ακόμη περισσότερες απαιτήσεις ηλεκτροδότησης. Οι υπολογιστές λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη αλλά το ρεύμα δεν παράγεται με «τεχνητές υποσχέσεις». Στα χαρτιά όλα τρέχουν με gigabits, αλλά στην πράξη απαιτούνται megawatts!

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Ραφαέλ Γκρόσι, γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, συνδέει το θέμα με την προοπτική υπερτριπλασιασμού της χρήσης πυρηνικής ενέργειας έως το 2060. Περισσότεροι από 60 αντιδραστήρες βρίσκονται υπό κατασκευή, με την ασφάλεια σταθερή προϋπόθεση. Στα ελληνικά νησιά, η ΔΕΗ προχωρά στην εγκατάσταση τεσσάρων αεριοστροβιλικών μονάδων συνολικής ισχύος 58 MW σε Ρόδο και Κω, με προβλεπόμενη έναρξη λειτουργίας το καλοκαίρι του 2027. Διαφορετικές τεχνολογίες, κοινή απαίτηση: διαθέσιμη ισχύς όταν τη χρειάζεσαι! Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης η πιο περιζήτητη φυσική παρουσία είναι… το ηλεκτρικό ρεύμα!

Εθνική στρατηγική 2030: Designed in Greece!

Στους ημιαγωγούς, το υπουργείο Ανάπτυξης έθεσε σε διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική 2026–2030, με έμφαση στον σχεδιασμό μικροκυκλωμάτων. Προτείνονται χρηματοδοτικά εργαλεία, ενίσχυση επιχειρήσεων και στενότερη σύνδεση έρευνας και βιομηχανίας, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός μένει προς εξειδίκευση. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 12 Νοεμβρίου. Ο ανοιχτός προϋπολογισμός αφήνει ανοιχτό και το βασικό ερώτημα των επιχειρήσεων. Πόσα κεφάλαια θα διατεθούν, με ποιους όρους και πότε; Η παραγωγή chip δεν ήταν ποτέ cheap και όλοι γνωρίζουν ότι τα μικροκυκλώματα χρειάζονται μεγα-χρηματοδότηση!

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, επισκέφθηκε τα Ιωάννινα, τη Natech και τη Snappi, συζητώντας παράλληλα για εφαρμογές τεχνολογίας για την πολιτιστική κληρονομιά. Στο Πωγώνι εξετάστηκε η δυνατότητα δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου Παραδοσιακής Ηπειρωτικής Μουσικής. Αυτή η γεωγραφική ματιά στην καινοτομία θα πρέπει να αποκτήσει συνέχεια, με ευκαιρίες για επιχειρήσεις και ανθρώπους έξω από τα συνήθη κέντρα. Η καινοτομία δεν έχει Ταχυδρομικό Κωδικό Αθηνών ή έστω Θεσσαλονίκης!

Η AI υπόσχεται θαύματα αλλά ζητά ανθρώπους!

Η τεχνολογική αισιοδοξία αποτυπώνεται καθαρά στην Interbrand: εννέα τεχνολογικά brands συγκεντρώνουν το 48% της αξίας των 100 σημάτων, ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία έχασε 56,95 δισ. δολάρια σε αξία brands. Για την ευρύτερη οικονομία, ο Torsten Slok, εταίρος και επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management, προσφέρει μία πολύ πιο συγκρατημένη εκτίμηση για τα οφέλη της AI, συγκρίνοντας τους επτά μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους με τις υπόλοιπες εταιρείες του S&P 500. Σύμφωνα με τον ίδιο, η βελτίωση στα έσοδα ανά εργαζόμενο και στα περιθώρια κέρδους συγκεντρώνεται στους πρώτους. Η ΑΙ δημιουργεί αξία αλλά προς το παρόν δεν τη μοιράζει ισότιμα. Όπως θα έλεγε και ο W. Gibson «Το μέλλον είναι ήδη εδώ – απλώς δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο»!

Στο ανθρώπινο δυναμικό, η Gartner προειδοποιεί ότι το 30% όσων απολύθηκαν και αντικαταστάθηκαν από AI μπορεί να επαναπροσληφθεί έως το 2029, συχνά ακριβότερα, εφόσον οι οργανισμοί κρατήσουν τον ίδιο σχεδιασμό προσωπικού. Πρόβλεψη με σαφή προϋπόθεση και χρήσιμη υπενθύμιση για όσους ξεκινούν τη στρατηγική από το… ψαλίδι. Προτεραιότητα έχει να αποσαφηνιστεί ποια εργασία αλλάζει, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και ποιες δεξιότητες χρειάζονται. Η βιαστική εξοικονόμηση μπορεί να επιστρέψει ως επείγουσα αγγελία πρόσληψης… Γιατί, συχνά, το φτηνό αποδεικνύεται ακριβό!

Έρευνα του Linux Foundation Research καταγράφει εκτιμώμενη μέση μείωση 52% στον χρόνο συγγραφής κώδικα, μαζί με μεγαλύτερη επιβάρυνση των υπευθύνων συντήρησης από υποβολές χαμηλής ποιότητας. Η εξοικονόμηση χρόνου στην παραγωγή κώδικα μπορεί να γίνει πρόσθετος φόρτος στον έλεγχο. Η παραγωγικότητα χρειάζεται μέτρηση μέχρι την αποδοχή της αλλαγής. Αλλιώς, το πρόβλημα απλώς αλλάζει γραφείο… και καταλήγει σε εκείνον που καλείται να διορθώσει όσα έγραψε η ΑΙ!

Την ίδια στιγμή, η μελέτη της Deloitte για την BusinessEurope καταγράφει ελλείψεις προσωπικού και δεξιοτήτων που πιέζουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Το 82% των επιχειρήσεων του δείγματος χρησιμοποιεί συνεχή κατάρτιση, με τον φόρτο εργασίας και την έλλειψη χρόνου να αποτελούν βασικά εμπόδια. Το μέλλον ανήκει σε όσους μαθαίνουν, αλλά η μάθηση χρειάζεται χώρο μέσα στην εργάσιμη ημέρα. Και μια καλή είδηση για την προσπάθεια των νεότερων: η ΔΕΗ βράβευσε 468 παιδιά εργαζομένων που αρίστευσαν, συνεχίζοντας θεσμό άνω των 40 ετών. Μπράβο στα παιδιά και σε όσους κρατούν ζωντανή αυτή την αναγνώριση!

Ασφάλεια, εποπτεία και… γλωσσικές φιλοδοξίες!

Όταν το δάχτυλο έδειχνε το φεγγάρι, ο πλανητάρχης κοιτούσε το δάχτυλο! Η OpenAI ανακοίνωσε ότι θα εκπαιδεύει τα πιο προηγμένα μοντέλα της χωρίς πρόσβαση στο ανοιχτό διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας αποθηκευμένο περιεχόμενο και προσομοιώσεις, μετά από περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Μια λανθασμένη ρύθμιση έδωσε πρόσβαση που έπρεπε να παραμένει κλειστή. Όσο πιο ικανό γίνεται το μοντέλο, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά ο έλεγχος των εργαλείων και του περιβάλλοντός του. Η ασφάλεια χρειάζεται να ακολουθεί την ίδια ταχύτητα ανάπτυξης. Η Anthropic, παρουσιάζοντας στοιχεία για τη σχεδιαζόμενη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, προειδοποίησε για καταστροφικούς κινδύνους χωρίς κατάλληλες δικλίδες. Μέσα σε αυτή τη συζήτηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλει απαγόρευση του όρου AI υπέρ του «super intelligence», με τον μηχανισμό ευρύτερης εφαρμογής αδιευκρίνιστο. Καθένας με τον πόνο του… Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και οι πολιτικοί τις λέξεις!

Στα social media, η Κομισιόν επιβάλλει δωδεκάμηνη αναστολή στην υιοθέτηση εθνικών νομοσχεδίων για ανηλίκους όταν επικαλύπτονται με τους υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκούς κανόνες. Η Αυστρία αντιδρά στην παρεμπόδιση των εθνικών μέτρων όσο εκκρεμεί ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή λύση. Όταν ένα μέτρο γίνεται στόχος, παύει να είναι καλό μέτρο!

Η φοροδιαφυγή θέλει κυνήγι και η αντικαταβολή επιλογές!

Στις αντικαταβολές, αποσύρθηκε η πρόβλεψη για υποχρεωτική ηλεκτρονική εξόφληση μέσω courier, η οποία απουσιάζει από το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στις 26 Οκτωβρίου. Το ισχύον καθεστώς διατηρείται, έπειτα και από παρεμβάσεις μίας σειράς φορέων. Η προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών χρειάζεται αναλογικούς κανόνες και ισότιμη μεταχείριση των καναλιών πώλησης. Το ηλεκτρονικό κατάστημα -εύκολος στόχος για την Πολιτεία- έχει «φορτωθεί» ήδη αρκετές καθημερινές απαιτήσεις, που συνεπάγονται υψηλό κόστος. Κάθε πρόσθετο λειτουργικό βάρος θα πρέπει να εξετάζεται δύο φορές… Άλλωστε, όπως έδειξαν οι πρόσφατες αποκαλύψεις, καλό θα ήταν οι αρμόδιοι να ασχοληθούν με τη φοροδιαφυγή μεγάλης κλίμακας και μετά με τις αποστολές IRIS και τις αντικαταβολές στο eCommerce. Δεν γίνεται να εξαντλείται η αυστηρότητα στους μικρούς και να περισσεύει η ανοχή στους μεγάλους!

Οι περισσότερες επιλογές έχουν ενδιαφέρον και στην ασφάλιση, όπου η Klarna συνεργάζεται με το Magenta Insurance για πληρωμή σε τρεις ισόποσες άτοκες δόσεις ή εφάπαξ εξόφληση, σε συμβόλαια αυτοκινήτου, μηχανής και κατοικίας. Στα SmartTalks για το Samsung Wallet, η Τίνα Γεωργίου, Smartphones Product Manager στη Samsung, εξηγεί πώς συνδυάζονται πληρωμές, κάρτες και ασφάλεια μέσω Knox. Η ενσωμάτωση του gov.gr παραμένει στόχος. Ο χρήστης θέλει να πληρώνει εύκολα και να γνωρίζει πώς προστατεύονται τα στοιχεία του. Στη συνέντευξη συζητάμε τις δυνατότητες, τις προοπτικές και τις απαντήσεις στα ερωτήματα των χρηστών.

Το επιχειρηματικό πεδίο διευρύνεται: η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε 964.851 ενεργές επιχειρήσεις το 2024, με 598.707 να λειτουργούν χωρίς μισθωτούς. Στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, η EY-Parthenon υπολογίζει αγορά 16 δισ. ευρώ το 2025, με την κερδοφορία υπό πίεση. Περισσότερες επιχειρήσεις και μεγαλύτερος τζίρος δίνουν αφορμές αισιοδοξίας – για αυτές τις επιχειρήσεις, όχι απαραίτητα για το πορτοφόλι μας. Η καινοτομία συναντά και την επιφύλαξη του καταναλωτή: στο Ευρωβαρόμετρο, μόλις το 22% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα θα αγόραζε τρόφιμο με καινοτόμο συστατικό από μικροοργανισμούς, έναντι 42% στην ΕΕ, ακόμη και με τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων ασφάλειας και σαφή επισήμανση. Η καινοτομία περνάει εύκολα από το εργαστήριο στα ράφια, αλλά για να περάσει και στο καλάθι του καταναλωτή χρειάζεται κάτι ακόμα: εμπιστοσύνη! Η οποία, όπως είναι γνωστό, κερδίζεται με σταγόνες και χάνεται με κουβάδες!!

Πού μένει η αξία της ανάπτυξης

«Το κόστος μίας ζημιάς δεν εξαφανίζεται επειδή κάποιος άλλος έβγαλε κέρδος από αυτήν» έχει πει ο J. Stiglitz. Η Oxfam υπολογίζει ότι το πλουσιότερο 0,1% του παγκόσμιου πληθυσμού παράγει περισσότερες εκπομπές άνθρακα από τα φτωχότερα 3,5 δισ. ανθρώπων μαζί. Η ανάλυσή της εντοπίζει επίσης επιχειρήσεις που κερδίζουν τόσο από δραστηριότητες επιβαρυντικές για το κλίμα όσο και από την αποκατάσταση καταστροφών. Η συζήτηση για το περιβαλλοντικό κόστος χρειάζεται αυτή τη διάσταση της κατανομής. Δίπλα στις υποχρεώσεις νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων, σημασία έχει ποιοι επιβαρύνουν περισσότερο το ισοζύγιο και ποιοι έχουν τα μέσα να προστατευθούν.

Το BIZ & BUZZ συνδέει την ανάπτυξη με τις απαιτήσεις που τη συνοδεύουν: οι τουριστικές εισπράξεις χωρίς την κρουαζιέρα αυξήθηκαν 9,7% στο οκτάμηνο του 2026, με πέντε Περιφέρειες να συγκεντρώνουν το 90% των εισπράξεων. Στον αθλητισμό, η απασχόληση έφτασε τα 34.700 άτομα το 2025. Και η μαστίχα Χίου, με περίπου 70% της παραγωγής να εξάγεται, προσφέρει μια διαδρομή συλλογικής οργάνωσης, μεταποίησης και νέων χρήσεων. Η αξία μεγαλώνει όταν αποκτά περισσότερους τρόπους να φτάσει στην αγορά και περισσότερους αποδέκτες.

Από το λογισμικό μέχρι την ηλεκτροδότηση, η επένδυση χρειάζεται ανθρώπους που ελέγχουν και υποδομές που αντέχουν. Με αυτή τη σκέψη, το Infocom Today #188 συνεχίζει με τα data centers, το ηλεκτρικό δίκτυο και το εθνικό σχέδιο για τα chip. Καλή ανάγνωση, καλή ακρόαση, καλή εβδομάδα και ραντεβού την Τετάρτη στο Divani Caravel για το 15ο eCommerce & Digital Marketing World 2026!

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