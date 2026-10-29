SmartTalks: Τίνα Γεωργίου, Samsung – Το πορτοφόλι στην εποχή Galaxy!

Η συγκέντρωση πληρωμών, καρτών και υπηρεσιών στο smartphone αναδεικνύει τη σχέση ανάμεσα στην καθημερινή ευκολία και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, η Τίνα Γεωργίου, Smartphones Product Manager στη Samsung, αναλύει τον ρόλο του Samsung Wallet στη στρατηγική της εταιρείας για τις συσκευές Galaxy και τις δυνατότητες αξιοποίησής του στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνει, η εφαρμογή συγκεντρώνει διαφορετικές χρήσεις σε ένα σημείο, με έμφαση στην απλότητα και στην ασφάλεια που υποστηρίζει η πλατφόρμα Samsung Knox. Η ίδια συνδέει την υιοθέτηση της υπηρεσίας με την εμπιστοσύνη των χρηστών, τη χρησιμότητα και την ευκολία χρήσης με την ανάπτυξη του Wallet να στηρίζεται στην προστασία των δεδομένων και στη διεύρυνση των υπηρεσιών και των συνεργασιών.

Η εμπιστοσύνη των χρηστών αποτελεί, σύμφωνα με την κα Γεωργίου, βασική προϋπόθεση για την αλλαγή καθημερινών συνηθειών, με την ασφάλεια να βρίσκεται πρώτη στις ανησυχίες τους. Στην απόφαση υιοθέτησης συνυπολογίζει τη χρησιμότητα και την απλότητα, δίνοντας έμφαση στην πρόσβαση σε συγκεντρωμένες λειτουργίες μέσα από την ίδια εφαρμογή. Στα παραδείγματα που παρουσιάζει περιλαμβάνονται κάρτες εμπόρων, αεροπορικά εισιτήρια και ψηφιακά κλειδιά, μεταξύ αυτών και κλειδιά αυτοκινήτου. Για τις ανέπαφες πληρωμές, αναφέρει ότι ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιεί αγορές με τις τραπεζικές κάρτες του χωρίς επιπλέον χρέωση. Η συγκέντρωση αυτών των χρήσεων υπηρετεί, όπως εξηγεί, την επιδίωξη να περιοριστεί σταδιακά η ανάγκη φυσικού πορτοφολιού, με την καθημερινή ευκολία να συμπληρώνει την απαίτηση προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Στο πεδίο της προστασίας, η κα Γεωργίου δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ασφάλεια μέσω hardware, περιγράφοντας τους μηχανισμούς της πλατφόρμας Samsung Knox. Εξηγεί ότι το Knox Vault περιλαμβάνει απομονωμένο ασφαλή επεξεργαστή και μνήμη, που λειτουργούν ανεξάρτητα από το περιβάλλον Android για την προστασία βιομετρικών δεδομένων, PIN και κλειδιών κρυπτογράφησης. Οι μηχανισμοί αυτοί υποστηρίζουν την επιβεβαίωση ότι πρόσβαση αποκτά ο νόμιμος χρήστης της συσκευής. Αναφέρεται επίσης στο Embedded Secure Element, ένα προστατευμένο μικροτσίπ το οποίο παρομοιάζει με χρηματοκιβώτιο για κάρτες, κλειδιά και στοιχεία ταυτότητας. Η προστασία ευαίσθητων δεδομένων συνδέεται επομένως, στην ανάλυσή της, με συγκεκριμένα στοιχεία της συσκευής, τα οποία στηρίζουν την ασφάλεια των λειτουργιών που συγκεντρώνει το ψηφιακό πορτοφόλι.

Για τις πληρωμές, το επίκεντρο μεταφέρεται στην προστασία της κάρτας και στις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται κατά την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Όπως εξηγεί η καλεσμένη, η διαδικασία του tokenization αντικαθιστά τον αριθμό της τραπεζικής κάρτας με ένα μοναδικό ψηφιακό token. Η απελευθέρωσή του προϋποθέτει έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη μέσω των μηχανισμών ασφαλείας που περιγράφει, με αναφορά στο Knox Vault και στο Embedded Secure Element. Μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτού του ελέγχου προχωρά η συναλλαγή, χωρίς να κοινοποιούνται τα στοιχεία της κάρτας. Η ταυτοποίηση του χρήστη συνδέεται έτσι με τη διαδικασία πληρωμής, απαντώντας στην ανησυχία που η κα Γεωργίου εντοπίζει γύρω από τη διαχείριση των τραπεζικών στοιχείων κατά τη χρήση ενός ψηφιακού πορτοφολιού.

Η απώλεια της συσκευής αναδεικνύει μια ακόμη πρακτική διάσταση της προστασίας, καθώς ο κάτοχος χρειάζεται δυνατότητα παρέμβασης όταν το κινητό βρίσκεται εκτός της κατοχής του. Η κα Γεωργίου υπογραμμίζει ότι η πραγματοποίηση συναλλαγής προϋποθέτει προηγούμενο έλεγχο μέσω βιομετρικών στοιχείων ή PIN, τα οποία προστατεύονται από το Knox Vault. Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής, αναφέρεται επίσης στη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης δεδομένων μέσω του SmartThings Find. Συνδυάζει, επομένως, δύο πλευρές της ασφάλειας: τον έλεγχο ταυτότητας πριν από μια πληρωμή και τη δυνατότητα διαχείρισης από απόσταση όταν χαθεί η συσκευή. Η απομακρυσμένη διαχείριση δεδομένων συμπληρώνει έτσι τους μηχανισμούς ταυτοποίησης, στο πλαίσιο της προστασίας των πληροφοριών που ο χρήστης έχει συγκεντρώσει στο κινητό του.

Η συμβατότητα της συσκευής αποτελεί το πρώτο σημείο ελέγχου για όποιον θέλει να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, μαζί με την υποστήριξη της τραπεζικής κάρτας του. Σύμφωνα με την κα Γεωργίου, υποστηρίζονται τα περισσότερα Galaxy smartphones, ενώ ορισμένα παλαιότερα μοντέλα ενδέχεται να εξαιρούνται και οι καινούριες συσκευές διαθέτουν προεγκατεστημένο το Wallet. Προαναγγέλλει, επίσης, τη δυνατότητα χρήσης σε Galaxy smartwatch, ως επόμενο βήμα για την πρόσβαση στην υπηρεσία. Οι τραπεζικές συνεργασίες επεκτείνονται σε Ελλάδα και Κύπρο μετά την έναρξη διάθεσης τον Ιούλιο, χωρίς ακόμη να καλύπτονται όλες οι τράπεζες. Η ίδια επισημαίνει συνεπώς την ανάγκη ελέγχου της υποστήριξης από την τράπεζα του χρήστη, ώστε η επιλογή χρήσης του Wallet να βασίζεται στη συμβατότητα τόσο της συσκευής όσο και της κάρτας.

Για την επόμενη φάση, περιγράφει τρεις άξονες προτεραιοτήτων, ξεκινώντας από τη σύνδεση με δημόσιες υπηρεσίες και το ενδιαφέρον για ενσωμάτωση του gov.gr. Στόχος, όπως αναφέρει, είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε επίσημα έγγραφα, όπως η ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης, μέσα από το Wallet. Στον σχεδιασμό της αναφέρεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι, στα ευρωπαϊκά πρότυπα και στον GDPR, συνδέοντάς τα με την εξέλιξη της υπηρεσίας. Η διεύρυνση των συνεργασιών συμπληρώνει τις προτεραιότητες, με περισσότερες τράπεζες σε Ελλάδα και Κύπρο και επέκταση της συμβατότητας με εμπόρους στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η κα Γεωργίου συνδέει αυτές τις επιδιώξεις με την προσθήκη αξίας στο Samsung Wallet, μέσα από περισσότερες υπηρεσίες και συνεργασίες που θα διευρύνουν τις δυνατότητες αξιοποίησής του.