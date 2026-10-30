Δημήτρης Παπαστεργίου στα Ιωάννινα: από την πολιτιστική κληρονομιά στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα

Στον Νομό Ιωαννίνων βρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Στο επίκεντρο της περιοδείας βρέθηκαν η αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η καινοτόμος επιχειρηματικότητα και οι αναπτυξιακές δυνατότητες της Ηπείρου.

Η επίσκεψη περιλάμβανε συναντήσεις με τους Δημάρχους Πωγωνίου και Ιωαννιτών, επίσκεψη στο Μουσείο Καλπακίου, καθώς και επαφές με τις εταιρείες Natech και Snappi. Ο Υπουργός συμμετείχε επίσης σε ευρεία σύσκεψη στην Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ η περιοδεία ολοκληρώθηκε με την παρουσία του στην εκδήλωση «Ελλάδα 2030» της Νέας Δημοκρατίας.

Στο Πωγώνι – Η τεχνολογία στην υπηρεσία της μουσικής παράδοσης

Πρώτος σταθμός της περιοδείας ήταν το Καλπάκι, όπου ο Δημήτρης Παπαστεργίου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Πωγωνίου, Κωνσταντίνο Καψάλη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάδειξη της πλούσιας μουσικής παράδοσης της Ηπείρου και της παρακαταθήκης του σπουδαίου δεξιοτέχνη του κλαρίνου, Πετρολούκα Χαλκιά, μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών μέσων.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν οι δυνατότητες δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου Παραδοσιακής Ηπειρωτικής Μουσικής, με στόχο τη διατήρηση και την προβολή ενός σημαντικού μέρους της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Η ψηφιοποίηση και η τεκμηρίωση ιστορικών μουσικών αρχείων μπορούν να συμβάλουν ώστε η ηπειρώτικη μουσική παράδοση να παραμείνει ζωντανή και προσβάσιμη στις επόμενες γενιές.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης εφαρμογών εικονικής περιήγησης για την ανάδειξη της ιστορικής σημασίας της περιοχής και των γεγονότων του Έπους του 1940. Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Πωγωνίου, ο Υπουργός επισκέφθηκε το Μουσείο Καλπακίου και κατέθεσε στεφάνι προς τιμήν των αγωνιστών του 1940.

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ιωαννιτών

Ακολούθησε επίσκεψη στο Δημαρχείο Ιωαννίνων, όπου ο Δημήτρης Παπαστεργίου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θωμά Μπέγκα. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν την πόλη, καθώς και οι δυνατότητες συνεργασίας για την αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Επισκέψεις σε Natech και Snappi – Η καινοτομία στα Ιωάννινα

Σημαντικός σταθμός της περιοδείας ήταν οι επισκέψεις στις εταιρείες Natech και Snappi, δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα της δυναμικής που αναπτύσσεται στα Ιωάννινα στον τομέα των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου συνομίλησε με τα στελέχη τους για τη δραστηριότητα και τα σχέδιά τους, αλλά και για τις δυνατότητες που δημιουργούνται για την τοπική οικονομία και την απασχόληση. Η παρουσία τέτοιων επιχειρήσεων στα Ιωάννινα αναδεικνύει τις προοπτικές ανάπτυξης ενός ισχυρού τεχνολογικού οικοσυστήματος στην ελληνική περιφέρεια.

Ψηφιακά εργαλεία για περισσότερες από 1.700 επιχειρήσεις στα Ιωάννινα

Σημαντική είναι και η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, καθώς 1.723 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον Νομό Ιωαννίνων έχουν ενισχυθεί με συνολικά 1,87 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Με τη χρηματοδότηση αυτή, οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε σύγχρονες ψηφιακές λύσεις που τους επιτρέπουν να οργανώνουν αποτελεσματικότερα τη λειτουργία τους, να περιορίζουν το κόστος και να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Ηπείρου για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες

Στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο τα αναπτυξιακά ζητήματα και τις προτεραιότητες της περιοχής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αγνή Νάκου-Δασούλα, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, Παναγιώτης Νταής, οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι της περιοχής και εκπρόσωποι παραγωγικών και επιστημονικών φορέων.

Κατά τη συζήτηση, εξετάστηκαν οι ανάγκες της Ηπείρου και οι δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία αναπτυξιακών ευκαιριών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στην εκδήλωση «Ελλάδα 2030» με κεντρικό ομιλητή τον Κωστή Χατζηδάκη

Η περιοδεία του Δημήτρη Παπαστεργίου στα Ιωάννινα ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας «Ελλάδα 2030», που πραγματοποιήθηκε στο Grand Serai Congress, με κεντρικό ομιλητή τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Στην ομιλία του, ο Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στις κυβερνητικές προτεραιότητες και στον σχεδιασμό για την Ελλάδα του 2030, στο πλαίσιο του ευρύτερου διαλόγου για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.