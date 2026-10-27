Η Anthropic προειδοποιεί για καταστροφικούς κινδύνους από την AI

Η Anthropic προειδοποίησε ότι τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφικούς ή υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα, καθώς παρουσίασε στοιχεία για τη σχεδιαζόμενη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ. Η εταιρεία που αναπτύσσει το chatbot Claude ανακοίνωσε ότι θα εισαχθεί στον Nasdaq με το σύμβολο ANT.

Όπως μεταδίδουν τα δεθνή μέσα, η εταιρεία συνδέει αυτούς τους κινδύνους με την ανάπτυξη, τη διάθεση και τη λειτουργία συστημάτων χωρίς κατάλληλες δικλίδες προστασίας, εποπτεία και μέτρα ασφαλείας. Η προειδοποίηση περιλαμβάνεται σε έγγραφο που κατέθεσε ενόψει της χρηματιστηριακής εισαγωγής της.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια

Η Anthropic επισημαίνει ότι ανησυχίες για τους κινδύνους της AI έχουν εκφράσει υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ρυθμιστικές αρχές και ερευνητές. Αντίστοιχοι προβληματισμοί έχουν διατυπωθεί και από ανθρώπους μέσα στην ίδια την εταιρεία.

Στην εκτίμησή της, ιδιαίτερους κινδύνους θα μπορούσαν να δημιουργήσουν η κακόβουλη χρήση, η αντιγραφή ή η μετατροπή των προηγμένων συστημάτων AI σε όπλα. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνει επίσης τη λειτουργία τους με υψηλό βαθμό αυτονομίας.

Η αποτίμηση και οι εκκρεμείς όροι της εισαγωγής

Το BBC μεταφέρει την εκτίμηση ότι η αποτίμηση της Anthropic θα ξεπεράσει εκείνη της SpaceX, η οποία είχε πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή μέχρι τότε. Η αρχική αποτίμηση της SpaceX ανερχόταν σε περίπου 1,8 τρισ. δολάρια.

Η Anthropic ανακοίνωσε έσοδα 16,3 δισ. δολαρίων για το πρώτο εξάμηνο του έτους και ζημίες άνω των 80,7 δισ. δολαρίων. Την εταιρεία ίδρυσαν ο διευθύνων σύμβουλός της, Dario Amodei, η αδελφή του και συνιδρύτρια Daniela Amodei και ακόμη πέντε άτομα.

Η πρόθεση εισαγωγής στο χρηματιστήριο είχε ανακοινωθεί τον Ιούνιο. Παραμένουν αδημοσιοποίητα ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν, το εύρος τιμής τους και η ημερομηνία εισαγωγής.