Οριστικοποιήθηκαν οι κυβερνητικές επιλογές για τη νέα ηγεσία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με τον σημερινό αντιπρόεδρο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Σωτήριο (Άκη) Μαρκάτο, να προτείνεται, όπως αναμενόταν, για τη θέση του προέδρου της Αρχής.

Η ακρόαση των τριών προτεινόμενων από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσώπων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 13:00. Μετά τη διατύπωση γνώμης της κοινοβουλευτικής επιτροπής θα ακολουθήσει η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον διορισμό του προέδρου και των δύο αντιπροέδρων. Οι σχετικές πράξεις θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τη θέση του αντιπροέδρου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, την οποία κατέχει σήμερα ο κ. Μαρκάτος, προτείνεται να αναλάβει ο Αντώνιος Κάργας, σημερινός αντιπρόεδρος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Στη θέση του τελευταίου έχει επιλεγεί ο Μαρίνος Τσόκας, σύμβουλος του γενικού γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνου Καράντζαλου.

Με τις αλλαγές αυτές επιλύεται η εκκρεμότητα που προέκυψε στη διοίκηση της ΕΕΤΤ μετά τον αιφνίδιο θάνατο του προέδρου της, Δημήτρη Βαρουτά. Ο κ. Μαρκάτος είχε αναλάβει προσωρινά την άσκηση των καθηκόντων του προέδρου.

Η σημαντικότερη εκκρεμότητα που καλείται να διαχειριστεί η νέα διοίκηση αφορά τον επανασχεδιασμό της διάθεσης του φάσματος κινητής τηλεφωνίας, με δεδομένη την πρόθεση της ΔΕΗ να εισέλθει στην αγορά ως τέταρτος πάροχος.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες η ΕΕΤΤ προσανατολίζεται σε νέα διαβούλευση για την εκ νέου διάθεση συχνοτήτων, η οποία δεν θα περιοριστεί στα δικαιώματα που λήγουν το 2027, στις ζώνες των 900 και 1.800 MHz, αλλά θα περιλάβει και εκείνα με ημερομηνίες λήξης το 2030 και το 2035.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η παράταση για περίπου δυόμισι έως τρία χρόνια των δικαιωμάτων που λήγουν το 2027, ώστε να υπάρξει μεταβατική περίοδος για τους υφιστάμενους παρόχους. Η νέα διαγωνιστική διαδικασία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2028. Πρόκειται για σχεδιασμό που παραμένει υπό διαμόρφωση και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από την ΕΕΤΤ.

Στα ταχυδρομεία, η νέα διοίκηση θα κληθεί να παρακολουθήσει την προετοιμασία του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις παραδόσεις δεμάτων (EU Delivery Act). Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Σωτήριος Μαρκάτος είναι αντιπρόεδρος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ από τον Μάιο του 2026. Έχει διατελέσει εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 5G Ventures και μέλος της επενδυτικής επιτροπής του Ταμείου Φαιστός, εντεταλμένος σύμβουλος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου και γενικός διευθυντής του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης. Έχει επίσης εργαστεί στη Forthnet και έχει διατελέσει σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών. Είναι πτυχιούχος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην οπτική στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ.

Ο Αντώνιος Κάργας είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 20 ετών ως σύμβουλος και ερευνητής, έχοντας συμμετάσχει σε έργα που αφορούν, μεταξύ άλλων, επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό και διδακτορικό από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ίδιου ιδρύματος.

Ο Μαρίνος Τσόκας υπηρετεί ως σύμβουλος του γενικού γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με αντικείμενο ζητήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ψηφιακής πολιτικής. Μεταξύ άλλων έχει εκπροσωπήσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε διεθνή εκδήλωση για την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον.