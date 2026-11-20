Αύξηση 11% στις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη κατέγραψαν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα το 2025, την ώρα που ο χρόνος εργασίας που διατέθηκε στις συγκεκριμένες δραστηριότητες μειώθηκε κατά 8,2%, σε όρους πλήρους απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), οι συνολικές δαπάνες της χώρας για έρευνα και ανάπτυξη έφτασαν τα 4.063,40 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 442,04 εκατ. ευρώ ή 12,2% σε σχέση με το 2024. Ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθαν στο 1,63%, από 1,52% το προηγούμενο έτος, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει τη 13η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον επιχειρηματικό τομέα αντιστοιχεί το 54,3% των συνολικών δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, δηλαδή 2.205,05 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση με το 2024, το ποσό αυξήθηκε κατά 219,40 εκατ. ευρώ.

Παρά την αύξηση των δαπανών, η απασχόληση στον επιχειρηματικό τομέα περιορίστηκε στα 21.130 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Στους ερευνητές η μείωση ήταν 5,5%, με 15.716 ισοδύναμα. Η μέτρηση αυτή λαμβάνει υπόψη τον χρόνο που αφιερώνουν οι εργαζόμενοι στην έρευνα και όχι μόνο τον αριθμό τους. Για παράδειγμα, δύο εργαζόμενοι που αφιερώνουν ο καθένας το μισό του ωραρίου τους στην έρευνα υπολογίζονται ως ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης. Επομένως, η καταγεγραμμένη μείωση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μειώθηκε αντίστοιχα και ο αριθμός των εργαζομένων.

Στο σύνολο της χώρας, αντίθετα, η απασχόληση στην έρευνα και ανάπτυξη αυξήθηκε κατά 1,7%, φτάνοντας τα 70.287 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Στους ερευνητές καταγράφηκε αύξηση 2,1%, με 51.970 ισοδύναμα.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μερίδιο της απασχόλησης στην έρευνα και ανάπτυξη, με 32.217 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης ή 45,8% του συνόλου. Σε αυτήν αναλογεί και το 50,2% της απασχόλησης των ερευνητών, με 26.094 ισοδύναμα. Σε σχέση με το 2024, το προσωπικό της αυξήθηκε κατά 7,9% και οι ερευνητές κατά 7,1%.

Στον ίδιο τομέα πραγματοποιήθηκαν δαπάνες 1.033,14 εκατ. ευρώ, οι δεύτερες υψηλότερες μετά τις επιχειρήσεις, αυξημένες κατά 13,4%. Στον κρατικό τομέα οι δαπάνες έφτασαν τα 802,76 εκατ. ευρώ, με ετήσια αύξηση 13,6%, ενώ στα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα διαμορφώθηκαν σε 22,45 εκατ. ευρώ.