Η AI μειώνει τον χρόνο συγγραφής κώδικα, αλλά επιβαρύνει τους συντηρητές

Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη περιορίζει τον χρόνο συγγραφής κώδικα σε έργα ανοιχτού λογισμικού, αυξάνοντας όμως την πίεση στους υπευθύνους συντήρησής τους, σύμφωνα με έρευνα του Linux Foundation Research. Οι συμμετέχοντες εκτιμούν ότι ο χρόνος συγγραφής μειώνεται κατά μέσο όρο κατά 52%, ενώ η αύξηση των συνεισφορών συνοδεύεται από περισσότερες υποβολές χαμηλής ποιότητας, οι οποίες επιβαρύνουν τον έλεγχο των προτεινόμενων αλλαγών.

Το 59% των υπευθύνων συντήρησης αναφέρει αύξηση των συνεισφορών μετά την εξάπλωση της παραγωγικής AI, ποσοστό που φτάνει το 69% στα μεγάλα έργα. Ωστόσο, εκτιμάται ότι το 25% των εισερχόμενων pull requests είναι χαμηλής ποιότητας, κατηγορία που η έρευνα περιγράφει ως «AI slop». Στα μεγάλα έργα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 31%, προσθέτοντας βάρος σε όσους διαχειρίζονται τις εισερχόμενες προτάσεις.

Τα οφέλη χρόνου εξαρτώνται από την εργασία

Η μελέτη εκπονήθηκε με χορηγία της Red Hat και πρόσθετη υποστήριξη από τις Futurewei, OpenSSF και LF AI & Data. Εξετάζει τη χρήση της παραγωγικής AI στην ανάπτυξη ανοιχτού λογισμικού, τόσο από όσους υποβάλλουν συνεισφορές όσο και από τους υπευθύνους συντήρησης των έργων.

Οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων δείχνουν μέση μείωση του απαιτούμενου χρόνου και στις έξι δραστηριότητες ανάπτυξης που μετρήθηκαν. Στις συζητήσεις επί προτάσεων η μέση μείωση υπολογίζεται σε 19%. Η πολυπλοκότητα, ωστόσο, αλλάζει την εικόνα: το 21% αναφέρει ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο όταν χρησιμοποιεί παραγωγική AI σε εργασίες υψηλής πολυπλοκότητας.

Ο χρόνος που εξοικονομείται επιστρέφει σε δραστηριότητες του ανοιχτού λογισμικού. Το 66% δηλώνει ότι τον αξιοποιεί για την αντιμετώπιση τεχνικού χρέους, το 63% για την ανάπτυξη νέων λειτουργιών και το 58% για μάθηση και αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Περισσότερες συνεισφορές, αυξημένες ανάγκες καθοδήγησης

Η ευκολότερη συμμετοχή συνοδεύεται από επιφυλάξεις για τις σχέσεις μέσα στις κοινότητες. Το 71% των υπευθύνων συντήρησης συμφωνεί ότι η παραγωγική AI μειώνει τα εμπόδια εισόδου στο ανοιχτό λογισμικό, ενώ το 53% διαφωνεί με την άποψη ότι έχει βελτιώσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών των κοινοτήτων.

Η χρήση της παραγωγικής AI επηρεάζει επίσης τις ανάγκες υποστήριξης των νέων συμμετεχόντων. Το 46% των υπευθύνων συντήρησης θεωρεί ότι η παραγωγική AI αυξάνει την ανάγκη καθοδήγησής τους, έναντι 32% που εκτιμά ότι την περιορίζει.

Ο Mark Collier, γενικός διευθυντής AI και Υποδομών του Linux Foundation, συνδέει την αξιολόγηση της τεχνολογίας με τις συνθήκες λειτουργίας των κοινοτήτων. «Ο αντίκτυπος της παραγωγικής AI στο ανοιχτό λογισμικό θα πρέπει να μετριέται με βάση την ποιότητα των συνεισφορών και την υγεία των κοινοτήτων που τις στηρίζουν, μαζί με τα οφέλη παραγωγικότητας», δήλωσε. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η επένδυση στα εργαλεία AI πρέπει να συνοδεύεται από επένδυση στους υπευθύνους συντήρησης, την καθοδήγηση και την εμπιστοσύνη.

Οι κανόνες χρήσης και η ευθύνη του ελέγχου

Οι επίσημες πολιτικές χρήσης παραμένουν περιορισμένες: μόλις το 35% των έργων διαθέτει επίσημη πολιτική που επιτρέπει τη χρήση παραγωγικής AI, ενώ το 32% στερείται πολιτικής και σχεδίου για τη θέσπισή της. Από την πλευρά όσων συνεισφέρουν, το 61% δηλώνει ότι πραγματοποιεί λεπτομερή έλεγχο και πλήρεις λειτουργικές δοκιμές του κώδικα που παράγεται με AI πριν από την υποβολή του. Ωστόσο, η χρήση τέτοιων εργαλείων δεν γνωστοποιείται με συνέπεια.

Η Hilary Carter, ανώτερη αντιπρόεδρος Έρευνας του Linux Foundation, ζητά σαφείς προσδοκίες για τη χρήση της τεχνολογίας, ευθύνη των συνεισφερόντων για τις δοκιμές και τη γνωστοποίηση, καθώς και καλύτερα εργαλεία διαχείρισης των pull requests. Κατά την ίδια, αυτές οι προϋποθέσεις μπορούν να διευρύνουν τη συμμετοχή χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και αύξηση του κόστους για τους υπευθύνους συντήρησης.

Η έρευνα προτείνει γραπτούς κανόνες για τις συνεισφορές με υποστήριξη AI, σαφείς απαιτήσεις διαφάνειας και τυποποιημένες πρακτικές αναγνώρισης της προέλευσης των συνεισφορών. Ζητά επίσης οι αλλαγές να έχουν δοκιμαστεί και τεκμηριωθεί πριν υποβληθούν, με τη διακυβέρνηση, την επαλήθευση και την εμπιστοσύνη να αντιμετωπίζονται ως βασική υποδομή της ανάπτυξης με AI.