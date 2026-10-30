Ο Τραμπ προαναγγέλλει απαγόρευση του όρου «τεχνητή νοημοσύνη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι θα απαγορεύσει σύντομα τη χρήση του όρου «τεχνητή νοημοσύνη», επιδιώκοντας την αντικατάστασή του από την ονομασία «υπερνοημοσύνη» (super intelligence, SI). Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη, δήλωσε ότι η απαγόρευση θα αφορά όλα τα σχετικά έγγραφα και κάθε άλλη χρήση, χωρίς να διευκρινίσει πώς σχεδιάζει να την εφαρμόσει.

Η εξαγγελία ακολουθεί το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε τον Σεπτέμβριο για τη χρήση του SI από ομοσπονδιακά υπουργεία και υπηρεσίες, ενώ η νέα διατύπωση επεκτείνει την επιδίωξή του πέρα από τα κυβερνητικά έγγραφα. Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα απουσιάζει, όπως και ο μηχανισμός επιβολής μιας ευρύτερης απαγόρευσης. Τα διεθνή μέσα επισημαίνουν ότι ότι ο πρόεδρος στερείται της νομικής δυνατότητας να απαγορεύσει σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και μέσα ενημέρωσης να χρησιμοποιούν τον όρο.

Τι προβλέπει το διάταγμα για τις υπηρεσίες

Το διάταγμα του Σεπτεμβρίου έδωσε εντολή στα ομοσπονδιακά υπουργεία και στις υπηρεσίες να υιοθετήσουν τη νέα ονομασία. Η οδηγία αφορούσε τη μελλοντική χρήση, χωρίς να απαιτεί την αναθεώρηση κανονισμών, συμβάσεων και εγγράφων που είχαν ήδη εκδοθεί.

Για τη μελλοντική χρήση, όρισε ότι η εκτελεστική εξουσία θα παύσει να αναγνωρίζει τις ονομασίες «Artificial Intelligence» και «AI» στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται η οδηγία. Στον Μάικλ Κράτσιος, σύμβουλο επιστήμης και τεχνολογίας του Τραμπ, ανατέθηκε να προσδιορίσει εντός 60 ημερών σε ποιον βαθμό η νέα ονομασία θα αντικαθιστούσε τον υφιστάμενο νομοθετικό ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αιχμή προς τη Wall Street Journal

Στη νέα παρέμβασή του, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη χρήση του όρου από τη Wall Street Journal. Ο Τραμπ αμφισβήτησε την επιλογή της εφημερίδας, χαρακτήρισε την ονομασία ιδιαίτερα κακή και ανακριβή και υποστήριξε ότι όλοι οι άλλοι χρησιμοποιούν ήδη, ή σύντομα θα χρησιμοποιούν, το SI.

Η χρήση του νέου όρου έχει περάσει σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες και κυβερνητικές βάσεις δεδομένων. Ο Ίλον Μασκ έχει επίσης γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να μετονομάσει τη SpaceXAI σε SpaceXSI.

Μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν, ωστόσο, να χρησιμοποιούν το AI. Ο όρος παραμένει και η ενδεδειγμένη επιλογή στον οδηγό σύνταξης του Associated Press, παρά την προτίμηση του προέδρου για διαφορετική ονομασία. Σε προηγούμενη ανάρτησή του, νωρίτερα τον ίδιο μήνα, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει εχθρό όποιον χρησιμοποιεί το AI.

Από τις δημοσκοπήσεις στη συμφωνία του Λευκού Οίκου

Η αντίθεσή του στην ονομασία είχε εκδηλωθεί από τον Ιούλιο του 2025. Τότε είχε δηλώσει ότι, ενώ σε όλο τον κόσμο γίνεται συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, ο ίδιος έβρισκε την ονομασία υπερβολικά τεχνητή και την αντιπαθούσε. Είχε ζητήσει να αλλάξει το όνομα, επιμένοντας ότι εννοεί την πρότασή του και περιγράφοντας την τεχνολογία ως έκφραση καθαρής ιδιοφυΐας.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 πραγματοποίησε δημοσκόπηση στο Truth Social για την προτιμώμενη εναλλακτική ονομασία της τεχνητής νοημοσύνης. Μία ημέρα αργότερα περιόρισε τις επιλογές σε «superior intelligence» και «super intelligence», με τη δεύτερη να επικρατεί. Στη μετέπειτα ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υποστήριξε ότι η «τεχνητή νοημοσύνη» παραπέμπει σε ψεύτικη νοημοσύνη και δήλωσε ότι τα αμερικανικά έγγραφα θα χρησιμοποιούν πλέον το SI. Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα η ίδια ονομασία να υιοθετηθεί και στα έγγραφα του υπόλοιπου κόσμου.

Στα τέλη εκείνου του Σεπτεμβρίου συναντήθηκε με δισεκατομμυριούχους επικεφαλής εταιρειών AI για τη συζήτηση και υπογραφή μιας συμφωνίας που ο ίδιος χαρακτήρισε ηθικά δεσμευτική. Η συμφωνία ονομάστηκε «White House Accord on Super Intelligence». Για τη νέα απαγόρευση, ο Τραμπ περιορίστηκε στην πρόθεση να προχωρήσει σύντομα, αφήνοντας αδιευκρίνιστα την ημερομηνία, το ακριβές πεδίο και τα βήματα εφαρμογής.