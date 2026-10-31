ΟΤΕ: ο ανταγωνισμός πιέζει τις τιμές αλλά τα έσοδα ανά συνδρομητή παραμένουν σταθερά

Στον εντονότερο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει ο ΟΤΕ από τη ΔΕΗ στις οπτικές ίνες και τη Starlink στις δορυφορικές ευρυζωνικές συνδέσεις αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Κώστας Νεμπής, κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2026.

Όπως εξήγησε, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, συμπεριλαμβανομένου του ΟΤΕ, έχουν αντιδράσει στον αυξημένο ανταγωνισμό με μειώσεις τιμών. Παρά τις πιέσεις, ο όμιλος έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να διατηρήσει σταθερό το μέσο έσοδο ανά συνδρομητή.

Για τον ανταγωνισμό με τη Starlink, ο κ. Νεμπής στάθηκε στην ανάπτυξη της ασύρματης σταθερής πρόσβασης (Fixed Wireless Access – FWA), μέσω της οποίας παρέχονται ευρυζωνικές συνδέσεις από το δίκτυο κινητής. Εκτίμησε ότι η επέκταση της υπηρεσίας έχει περιορίσει τον ρυθμό ανάπτυξης της αμερικανικής εταιρείας στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη οπτικών ινών.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη είσοδο της ΔΕΗ και στην κινητή τηλεφωνία απέφυγε να κάνει πρόβλεψη. Επισήμανε, πάντως, ότι η διαδικασία ανανέωσης των αδειών χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δεν προχωρά λόγω της απουσίας προέδρου στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Για το ενδεχόμενο αυξήσεων στα συμβόλαια κινητής βάσει πληθωρισμού στις αρχές του 2027 δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση, σημειώνοντας ότι η σχετική απόφαση θα ληφθεί τότε, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Στη συνδρομητική τηλεόραση ανέφερε ότι τα έσοδα αυξήθηκαν 9%. Για τη συμφωνία ανταλλαγής αθλητικού περιεχομένου με τη Nova διευκρίνισε ότι εξακολουθεί να ισχύει για έναν ακόμη χρόνο, χωρίς να δεσμευτεί σχετικά με την ανανέωσή της.

Ο επικεφαλής του ΟΤΕ αναφέρθηκε και στις δραστηριότητες πληροφορικής. Καθώς ολοκληρώνονται τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ο όμιλος αναζητά πρόσθετες συμβάσεις με επιχειρήσεις, φορείς του Δημοσίου και διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Στις προτεραιότητές του βρίσκονται οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud), η κυβερνοασφάλεια και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται στη διαχείριση δικτύων και την εξυπηρέτηση πελατών του ΟΤΕ, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Οι εκτιμήσεις για το σύνολο του 2026

Ο ΟΤΕ διατηρεί αμετάβλητους τους οικονομικούς στόχους για το 2026. Προβλέπει αύξηση περίπου 3% στο προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις, επενδύσεις περίπου 600 εκατ. και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 750 εκατ. ευρώ.

Το τελευταίο μέγεθος περιλαμβάνει έκτακτες θετικές φορολογικές επιδράσεις, κυρίως σχετιζόμενες με την πώληση των δραστηριοτήτων κινητής στη Ρουμανία. Χωρίς αυτές, η διοίκηση τοποθετεί τις ελεύθερες ταμειακές ροές μεταξύ 570 και 580 εκατ. ευρώ.

Για τον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής (System Solutions) αναμένει ισχυρή διψήφια αύξηση εσόδων στο σύνολο του έτους, παρά την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι επενδύσεις επικεντρώνονται στην επέκταση των οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home – FTTH) και του αυτόνομου δικτύου κινητής πέμπτης γενιάς (5G Standalone). Ο στόχος για τις οπτικές ίνες είναι να καλύπτουν περισσότερα από 3,1 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2026 και περισσότερα από 4,6 εκατ. έως το 2030.

Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ στο 9μηνο αυξήθηκε 2%, στα 2.597,9 εκατ. ευρώ. Χωρίς την επίδραση από τη σταδιακή κατάργηση διεθνών δραστηριοτήτων χονδρικής με σχεδόν μηδενικό περιθώριο κέρδους, η αύξηση διαμορφώνεται σε 8%.

Το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις ανήλθε σε 1.053,1 εκατ. ευρώ, με άνοδο 3%. Το περιθώριο κερδοφορίας βελτιώθηκε στο 40,5% έναντι 40,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκαν σε 629,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα 4,3%.

Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους υποχώρησαν 20%, στα 462 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στο έκτακτο φορολογικό όφελος 129,8 εκατ. που είχε καταγραφεί το 2025 σε σχέση με την επένδυση στην Telekom Romania Mobile. Τα συγκριτικά μεγέθη του προηγούμενου έτους έχουν προσαρμοστεί μετά την πώληση της ρουμανικής δραστηριότητας. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα κέρδη εννεαμήνου αυξήθηκαν 4,1%, στα 488,9 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν σε 441,8 εκατ. ευρώ (+1,1%), ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις περιορίστηκαν στα 347,4 εκατ. ευρώ (-7,2%). Ο καθαρός δανεισμός στις 30 Σεπτεμβρίου ανερχόταν σε 683 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε 0,5 φορές το προσαρμοσμένο EBITDA δωδεκαμήνου.

Στις οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι, η συνδρομητική βάση του ΟΤΕ έφτασε τις 739.081 συνδέσεις, αυξημένη 45,2% σε ετήσια βάση.

Οι συνδέσεις FTTH αντιστοιχούν πλέον στο 31% της συνολικής ευρυζωνικής βάσης του ομίλου, έναντι 21% έναν χρόνο νωρίτερα. Μεταξύ των πελατών του ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση σε δίκτυο FTTH, το ποσοστό όσων χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία έχει φτάσει το 56%.

Ο όμιλος δημοσιεύει πλέον και νέο δείκτη κάλυψης των οπτικών ινών. Με τη μέθοδο καταμέτρησης των σπιτιών και επιχειρήσεων στα οποία έχει φτάσει το δίκτυο (Homes Passed), η κάλυψη ανέρχεται σε 2.991.735. Στον αριθμό αυτό υπολογίζονται όλα τα σπίτια και οι επιχειρήσεις που μπορούν να συνδεθούν με οπτική ίνα, ακόμη και αν δεν διαθέτουν ενεργή τηλεφωνική γραμμή. Με τον προηγούμενο ορισμό, που περιορίζεται σε όσα διαθέτουν ενεργή σταθερή γραμμή, η κάλυψη είναι 2.282.802.

Η διαφοροποίηση επηρεάζει και τον δείκτη αξιοποίησης της υποδομής FTTH, ο οποίος διαμορφώνεται σε 44% με την προηγούμενη μεθοδολογία και 32% με τη νέα. Τα ποσοστά αφορούν τη χρήση της υποδομής τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική και διαφέρουν από το 56% της διείσδυσης FTTH στους πελάτες του ΟΤΕ που έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης.

Στην ασύρματη σταθερή πρόσβαση οι συνδρομητές έφτασαν τους 134.355, έναντι 62.098 έναν χρόνο πριν, με αύξηση 116,4%.

Οι συνολικές ευρυζωνικές συνδέσεις του ΟΤΕ διαμορφώθηκαν σε 2.377.994, μειωμένες 0,4% σε ετήσια βάση, παρά τη σημαντική αύξηση του FTTH και του FWA. Οι συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας υποχώρησαν 1,4%, στις 2.556.655.

Τα έσοδα υπηρεσιών κινητής στο εννεάμηνο αυξήθηκαν 3,2%, στα 823,9 εκατ. ευρώ.

Οι συνδρομητές συμβολαίου έφτασαν τους 3.196.588, αριθμός αυξημένος 7,5% σε σχέση με πέρυσι, με σημαντική συμβολή από τη μετακίνηση πελατών καρτοκινητής προς τα συμβόλαια.

Η καρτοκινητή υποχώρησε 6,6%, στις 3.883.854 συνδέσεις, διατηρώντας πάντως ποσοστό 55% στη συνολική βάση κινητής. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που αφήνει περιθώρια για περαιτέρω μετακινήσεις σε συμβόλαια.

Η ζήτηση για προγράμματα μεγαλύτερης αξίας και πακέτα απεριόριστων δεδομένων συνέβαλε στην αύξηση του μικτού μέσου εσόδου ανά συνδρομητή κινητής, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ομίλου.

Το 51% των ενεργών συσκευών υποστηρίζει τεχνολογία 5G, ποσοστό υψηλότερο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του προηγούμενου έτους. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G έχει ξεπεράσει το 99%, ενώ η κάλυψη του 5G+ έφτασε το 85%.

Η βάση συνδρομητικής τηλεόρασης του ΟΤΕ ανήλθε στις 802.443 συνδέσεις, αυξημένη 5,9% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, στην ανάπτυξη συνέβαλαν το αθλητικό περιεχόμενο, τα αυστηρότερα μέτρα κατά της πειρατείας και η κατάργηση του ειδικού φόρου 10% στις συνδρομητικές υπηρεσίες τηλεόρασης.

Στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, τα έσοδα του εννεαμήνου ανήλθαν σε 405,7 εκατ. ευρώ, έναντι 279,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 45%.

Στη λιανική σταθερή, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επικοινωνιών δεδομένων (Data Communications), τα έσοδα εννεαμήνου αυξήθηκαν 2%, στα 781,6 εκατ. ευρώ. Χωρίς τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, που απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 694,9 εκατ. ευρώ, μόλις 0,3% υψηλότερα από πέρυσι.

Τα έσοδα χονδρικής στο εννεάμηνο υποχώρησαν 35%, στα 286,9 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της προγραμματισμένης κατάργησης δραστηριοτήτων διεθνούς μεταφοράς κίνησης. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026.