Πώς η ΤΝ δημιουργεί ένα νέο ψηφιακό ράφι και γιατί τα brands δίνουν μάχη για μια θέση σε αυτό

Μέχρι πρόσφατα, ένα brand που ήθελε να κερδίσει την προσοχή ενός καταναλωτή έπρεπε να εξασφαλίσει μια καλή θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης, στο e-shop ή στο φυσικό κατάστημα. Με την άνοδο των AI shopping agents, όμως, δημιουργείται σταδιακά ένα ακόμη επίπεδο ανταγωνισμού. Πριν δει ο καταναλωτής το προϊόν, μπορεί να χρειαστεί να το “δει”, να το κατανοήσει και να το θεωρήσει κατάλληλο η μηχανή που αναζητά για λογαριασμό του.

Αυτό είναι ίσως το λιγότερο προφανές αποτέλεσμα του agentic commerce και εκείνο που συνδέει πιο άμεσα την τεχνητή νοημοσύνη με την επόμενη φάση των retail media. Η νέα μάχη για visibility δεν αρχίζει απαραίτητα από τη διαφήμιση. Αρχίζει από το αν ένα προϊόν διαθέτει τις πληροφορίες που χρειάζεται ένας AI agent για να το συμπεριλάβει στις επιλογές του.

Τα στοιχεία της Adobe δείχνουν γιατί αυτή η λεπτομέρεια έχει σημασία. Σε ανάλυση δεδομένων από τον αμερικανικό κλάδο λιανικής, οι μεμονωμένες product pages συγκέντρωσαν μέσο machine-readability score 66%, χαμηλότερο από το 75% των homepages και το 74% των category pages. Με απλά λόγια, σημαντικό μέρος των πληροφοριών που υπάρχουν σήμερα στις σελίδες προϊόντων δεν είναι ακόμη εύκολα αξιοποιήσιμο από τα συστήματα AI. Έτσι, το προϊόν και τα βασικά χαρακτηριστικά του, όπως το χρώμα, το μέγεθος, οι επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές, η διαθεσιμότητα και η τιμή, πρέπει πλέον να παρουσιάζονται με τρόπο σαφή και κατανοητό όχι μόνο για τον καταναλωτή, αλλά και για τα συστήματα AI.

Μια ελλιπής περιγραφή, ασαφή χαρακτηριστικά, μη ενημερωμένη διαθεσιμότητα ή ανεπαρκής πληροφορία για την τιμή παύουν να αποτελούν αποκλειστικά πρόβλημα του e-shop. Μπορούν να επηρεάσουν το ίδιο το product discovery, όταν η αναζήτηση πραγματοποιείται μέσα από έναν AI assistant.

Η κατεύθυνση των μεγάλων τεχνολογικών πλατφορμών το κάνει ήδη σαφές. Η OpenAI έχει επεκτείνει το Agentic Commerce Protocol ώστε οι merchants να μπορούν να παρέχουν product feeds και προσφορές για το shopping experience του ChatGPT. Η Google, αντίστοιχα, αναπτύσσει το Universal Commerce Protocol, ένα κοινό πρότυπο μέσω του οποίου AI agents, retailers και συστήματα πληρωμών μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα σε όλη τη διαδικασία, από το discovery έως το checkout.

Έτσι, τα δεδομένα προϊόντος αποκτούν μια δεύτερη λειτουργία. Δεν ενημερώνουν μόνο τον καταναλωτή, αλλά τροφοδοτούν και τα συστήματα που αποφασίζουν ποιες επιλογές αξίζει να του παρουσιάσουν. Σε αυτό το περιβάλλον, τα first-party data και η ποιότητα των εμπορικών δεδομένων αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς βοηθούν retailers και brands να γνωρίζουν ποια προϊόντα προκαλούν ενδιαφέρον, ποια συγκρίνονται και ποια τελικά αγοράζονται.

Η αλλαγή γίνεται πιο καθαρή αν φανταστεί κανείς μια απλή αγορά. Αντί κάποιος να πληκτρολογήσει “καλύτερη τηλεόραση έως 800 ευρώ” και να ανοίξει δέκα αποτελέσματα, μπορεί να ζητήσει από έναν AI agent “βρες μου τρεις τηλεοράσεις έως 800 ευρώ, κατάλληλες για φωτεινό σαλόνι και gaming”.

Εκεί το εμπορικό παιχνίδι αλλάζει. Δεν υπάρχουν απαραίτητα δέκα links πάνω στα οποία θα διεκδικήσουν clicks οι διαφημιζόμενοι. Υπάρχει πιθανώς μια μικρή shortlist. Το αποτελεσματικό targeting και το reach παραμένουν κρίσιμα, αλλά πλέον λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου μέρος της αρχικής επιλογής μπορεί να έχει ήδη γίνει πριν ο shopper επισκεφθεί ένα κατάστημα ή μια product page.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι αυτή η κίνηση δεν είναι αμελητέα. Η Adobe κατέγραψε αύξηση 393% σε ετήσια βάση στο traffic από AI πηγές προς αμερικανικά retail sites κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τον Μάρτιο, μάλιστα, το συγκεκριμένο traffic εμφάνισε 42% υψηλότερο conversion rate σε σχέση με το non-AI traffic.

Η επόμενη εξέλιξη αφορά το σημείο στο οποίο μπαίνει η ίδια η διαφήμιση. Στις 16 Σεπτεμβρίου, η OpenAI ανακοίνωσε τη δοκιμή των Sponsored Agents στο ChatGPT. Πρόκειται για ένα format μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί, αφού επιλέξει μια διαφήμιση, να συνομιλήσει με έναν AI εκπρόσωπο της επιχείρησης για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη σε περιορισμένη δοκιμαστική φάση, αλλά αποτυπώνει προς ποια κατεύθυνση κινείται η αγορά.

Η διαφήμιση μπορεί έτσι να μετακινηθεί από ένα στατικό μήνυμα προς μια διαδραστική διαδικασία επιλογής. Αυτό αυξάνει την αξία του engagement και ταυτόχρονα αλλάζει τον ρόλο του διαφημιστικού περιεχομένου. Ένα δημιουργικό δεν χρειάζεται μόνο να τραβήξει την προσοχή, αλλά ενδέχεται να αποτελεί την είσοδο σε μια συνομιλία όπου ο χρήστης ζητά συγκεκριμένες πληροφορίες, συγκρίνει χαρακτηριστικά και πλησιάζει περισσότερο στην αγορά.

Η αλλαγή συμβαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία τα retail media μεγαλώνουν ήδη ταχύτερα από αρκετές παραδοσιακές κατηγορίες digital advertising. Σύμφωνα με την IAB Europe, η ευρωπαϊκή αγορά αυξήθηκε κατά 16,7% το 2025 και έφτασε τα 13,3 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας το 10% της συνολικής ψηφιακής διαφημιστικής δαπάνης.

Το ενδιαφέρον, επομένως, δεν βρίσκεται μόνο στη δημιουργία περισσότερων advertising placements. Οι διαφημιστικές λύσεις μέσα στο retail οικοσύστημα βρίσκονται κοντά σε δεδομένα προϊόντων, πραγματική αγοραστική συμπεριφορά και τελικά αποτελέσματα πωλήσεων. Αυτό τους δίνει ιδιαίτερη αξία σε ένα περιβάλλον όπου η AI χρειάζεται ακριβώς αυτή τη σύνδεση ανάμεσα σε intent, προϊόν και εμπορικό αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα, η ανάγκη για μέτρηση της πραγματικής επίδρασης γίνεται πιο σύνθετη. Αν ένα AI σύστημα συμμετέχει στην έρευνα και περιορίζει τις επιλογές πριν από το click, τα brands θα πρέπει σταδιακά να εξετάσουν όχι μόνο πόσες εμφανίσεις ή επισκέψεις κέρδισαν, αλλά και πόσο συχνά τα προϊόντα τους καταφέρνουν να μπαίνουν στο consideration set.

Το νέο ψηφιακό ράφι, επομένως, δεν αποτελεί απλώς μια διαφορετική έκδοση του e-commerce. Αποκτά έναν επιπλέον πελάτη, τη μηχανή που διαβάζει, συγκρίνει και φιλτράρει πριν παρουσιάσει επιλογές στον άνθρωπο. Και για τα brands, η επόμενη μάχη του visibility μπορεί να κρίνεται όλο και περισσότερο πριν ακόμη εμφανιστεί η πρώτη διαφήμιση στην οθόνη.