IFA 2026: συνέντευξη της Alexandra Chevrier, marketing director της TCL στην Ευρώπη

Στο πλαίσιο της IFA 2026 στο Βερολίνο, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την Alexandra Chevrier, Marketing Director της TCL για την Ευρώπη. Ήταν μια εποικοδομητική συζήτηση γύρω από το μέλλον της τεχνολογίας και τη στρατηγική του brand. Η Chevrier αναλύει πώς η εταιρεία ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητα με πρακτικό τρόπο, εξηγεί τη φιλοσοφία πίσω από τη νέα σειρά συσκευών όπως το P80 Ultra και την εξέλιξη της τεχνολογίας NXTPAPER, ενώ αποκαλύπτει τις φιλοδοξίες της TCL να εξελιχθεί σε ένα πλήρως ενοποιημένο οικοσύστημα απέναντι στους μεγάλους παίκτες της αγοράς.

Γιώργος Γρίβας: Η IFA έχει πλημμυρίσει από τις παρουσιάσεις νέων προϊόντων. Αν ένας επισκέπτης μπορεί να θυμάται μόνο μία ανάμνηση από την TCL Communication βγαίνοντας σήμερα από το Messe Berlin, ποια είναι αυτή η ανάμνηση από το περίπτερό σας;

Alexandra Chevrier: Φέτος θα έχεις δει ότι το βασικό θέμα είναι η AI, ο τρόπος που επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή. Στην TCL έχουμε φτιάξει ένα ισχυρό οικοσύστημα που προσπαθεί να ενσωματώσει την AI στην καθημερινότητα, αλλά με έναν τρόπο που να εξυπηρετεί τον καταναλωτή και να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη. Πώς, για παράδειγμα, θα πλύνει σωστά τα ρούχα του με τη βοήθεια ενός έξυπνου πλυντηρίου. Πώς θα κάνει ερωτήσεις στην τηλεόρασή του με το Gemini, αλλά και πώς η AI θα ενσωματωθεί σωστά στο κινητό και στο tablet σου. Σε όλα αυτά συνεργαζόμαστε στενά με τη Google, αλλά και τους υπόλοιπους πάροχους AI για να διευκολύνουμε τη ζωή σου. Η τελευταία μας συσκευή, το P80 Ultra, έχει εκτός των άλλων και αυτόματη μετάφραση. Μπορείς να μετατρέψεις ένα βιβλίο σε audiobook αν προτιμάς να ακούς από το να διαβάζεις. Όπως θα είδες και στο περίπτερο, αυτό είναι το βασικό μας προϊόν για φέτος. Οι φορητές συσκευές γίνονται όλο και πιο ισχυρές. Έτσι, όταν ο επισκέπτης φύγει από το περίπτερό μας θέλουμε να ξέρει ότι η TCL έχει μεγάλες φιλοδοξίες στις φορητές συσκευές και ότι θα τις εξοπλίζει με σημαντικές καινοτομίες.

Γ.Γ.: Κάθε brand στην IFA φέτος βάζει και μια ταμπέλα «AI» πάνω στις συσκευές του. Από πλευράς marketing, πώς επικοινωνείτε τις AI λειτουργίες της TCL με πρακτική γλώσσα, αντί για εξειδικευμένους όρους;

A.C.: Προσπαθούμε να μεταφράσουμε τα πάντα στο κέρδος του καταναλωτή. Αυτό ακριβώς που ανέφερα και προηγουμένως. Είναι περίπλοκο για τον καταναλωτή να καταλάβει τις νέες τεχνολογίες AI, τις νέες προδιαγραφές του AI. Αυτό που θέλει να ξέρει είναι τι ακριβώς κάνει για να με βοηθήσει στην καθημερινότητά μου. Αυτός είναι λοιπόν ο τρόπος που προσεγγίζουμε την τεχνολογία μας, αλλά ταυτόχρονα και ο τρόπος που σχεδιάζουμε τα προϊόντα μας. Για παράδειγμα, το P80 Ultra που μόλις ανακοινώσαμε…

Γ.Γ.: Ναι, είχαμε την ευκαιρία να το δοκιμάσουμε την προηγούμενη εβδομάδα.

A.C.: Υπέροχα, ελπίζω να σας άρεσε. Με αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον καταναλωτή να πάρει πίσω τον έλεγχο της τεχνολογίας. Έχουμε μια τολμηρή θέση απέναντι στην ψηφιακή ευημερία. Ειδικά με το NXTPAPER, προσφέρουμε έναν τρόπο ώστε η οθόνη να φροντίζει τον εαυτό μας. Δεν έχουμε το blue light να κουράζει τα μάτια μας και ταυτόχρονα μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι πότε θα είμαστε και πότε δεν θα είμαστε συνδεδεμένοι πατώντας το πλήκτρο NXTPAPER. Είμαι σίγουρη πως παίξατε με αυτό το πλήκτρο. Με ένα πάτημα αποσυνδέεσαι, μπορείς να χαλαρώσεις, να διαβάσεις το βιβλίο σου και να μην λαμβάνεις ενοχλητικά notifications.

Γ.Γ.: Το NXTPAPER έχει γίνει μια τεχνολογία που κάνει την TCL να ξεχωρίζει. Το βλέπετε να εξελίσσεται πέρα από μια τεχνολογία οθόνης σε μια ευρύτερη φιλοσοφία γύρω από τις πιο υγιείς και πιο χαλαρωτικές ψηφιακές εμπειρίες; Και πόσο σημαντικό θα είναι το NXTPAPER στην στρατηγική της TCL για το μέλλον των smartphones και των tablets της;

A.C.: Θέλουμε να αναπτύξουμε αυτήν την τεχνολογία βήμα-βήμα και να μπούμε σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς βήμα-βήμα. Βρισκόμαστε ήδη στην 5η γενιά του NXTPAPER. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει ήδη πολύ φροντίδα, με το anti-glare, με τον αριθμό των επιστρώσεων που έχει η οθόνη. Το καινούριο είναι η μετάβαση αυτής της τεχνολογίας στις οθόνες AMOLED. Και αυτή κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά. Στο παρελθόν εφαρμόζαμε την τεχνολογία σε LCD οθόνες. Και ξέρουμε επίσης και τον καταναλωτή στον οποίο απευθυνόμαστε. Είναι αυτός που βρίσκεται ανάμεσα στα 30 και στα 50 του χρόνια, που θέλει να χαλαρώνει, που ξέρει ότι έχει έρθει η στιγμή να αρχίσει να προσέχει τον εαυτό του. Εγώ, για παράδειγμα, κοντεύω τα 40. Πρέπει να τρέφομαι σωστά, να γυμνάζομαι, να φροντίζω την ψυχική μου υγεία. Θέλω μια συσκευή που να με βοηθάει, αλλά θέλω ταυτόχρονα αυτή η συσκευή να είναι εξελιγμένη. Εδώ είναι που είχαμε μείνει λίγο πίσω στο παρελθόν, στοχεύοντας στο low-end κομμάτι της αγοράς. Τώρα όμως, με το P80 Ultra προσφέρουμε μια καλή συσκευή, πιο ισορροπημένη, με το κατάλληλο επίπεδο των specs που αναζητά ο κόσμος.

Γ.Γ.: Η TCL είναι πλέον ενεργή στην αγορά των τηλεοράσεων, των smartphones, των tablets, του ήχου, των λευκών συσκευών, των smart homes, ακόμα και στον τομέα των ενεργειακών λύσεων. Είναι ο τελικός σας στόχος να γίνεται μια εταιρεία ενοποιημένου οικοσυστήματος αντί να παραμείνετε απλώς ένας κατασκευαστής ηλεκτρονικών συσκευών;

A.C.: Ακριβώς. Θα μπορούσα να σταματήσω την απάντησή μου εδώ, όμως βλέπεις πλέον ότι έχουμε τη φιλοδοξία να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να φτιάξουμε ένα πολύ ισχυρό οικοσύστημα. Έχουμε όλα τα εφόδια να το κάνουμε. Έχουμε τα εργοστάσια, τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, τα κέντρα καινοτομίας. Όμως, αν κοιτάξεις τη σημερινή αγορά, υπάρχουν brands με πολύ μεγάλο οικοσύστημα, όπως η Samsung. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας, χρόνο με τον χρόνο, να γίνουμε η εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Samsung, να γίνουμε ένας ισχυρότερος παίκτης με πλήρες οικοσύστημα. Για να φτιάξεις όμως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα πρέπει να έχεις και ένα ισχυρό smartphone στο επίκεντρο, για να μένεις συνδεμένος σε όλο το περιβάλλον. Έτσι ακριβώς γίναμε πανίσχυρη στην αγορά των τηλεοράσεων. Είμαστε το νούμερο 3 brand στην Ευρώπη με την ταχύτερη ανάπτυξη. Η τηλεόρασή μας είναι το επίκεντρο στο σπίτι, αλλά εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε τον καταναλωτή και ενώ κινείται. Γι’ αυτόν τον λόγο θέλουμε και ελπίζουμε να γίνουμε όλο και πιο ισχυροί στην αγορά των φορητών συσκευών, αλλά και των ρολογιών για παιδιά.

Γ.Γ.: Πώς βλέπετε την εξέλιξη των smart glasses τα επόμενα χρόνια; Ποιο ρόλο μπορεί να παίξει η TCL ώστε να γίνουν πιο πρακτικά και προσβάσιμα για τον μέσο καταναλωτή;

A.C.: Σε αυτό το στάδιο, η αγορά των smart glasses μας ενδιαφέρει σε σχέση με την τεχνολογία απεικόνισης. Όπως είπα και πριν, όταν είσαι ένας κατασκευαστής οθονών, φροντίζεις την οθόνη πάνω απ’ όλα σε κάθε σου προϊόν, ακόμα κι αν αυτό είναι ένα παιδικό ρολόι. Αντιλαμβανόμαστε πως τα smart glasses είναι σήμερα ένας οδηγός της καινοτομίας, που στοχεύει ένα πολύ μικρό κοινό. Ελπίζουμε όμως στο μέλλον να εξελιχθούμε περισσότερο ώστε να κάνουμε αυτές τις συσκευές πιο προσβάσιμες και να βοηθήσουμε στην εξέλιξη της χρήσης τους.

Γ.Γ.: Η αγορά των premium τηλεοράσεων γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική, καθώς οι τεχνολογίες Mini LED, OLED, Micro RGB και άλλες συναγωνίζονται για την προσοχή του καταναλωτή. Πού βλέπετε τη μεγαλύτερη ευκαιρία για την TCL σε αυτήν την αγορά;

A.C.: Πολύ πρόσφατα προσφέραμε συσκευές με την τεχνολογία SQD Mini-LED. Είμαστε αυτοί που έφεραν τη συγκεκριμένη τεχνολογία στην αγορά, για τις τηλεοράσεις μεγάλου μεγέθους. Κάθε χρόνο βρισκόμαστε στην πρώτη θέση των κατασκευαστών για τις τηλεοράσεις άνω των 98 ιντσών και τώρα για τις τηλεοράσεις των 65. Οπότε, κάθε χρόνο προοδεύουμε. Προσφέραμε λοιπόν την ποιότητα και την τεχνολογία των μεγάλων τηλεοράσεων στις SQD Mini-LED, αλλά έχουμε και μια βαθιά σύνδεση με τον αθλητισμό, ως μέρος του DNA μας. Κάθε χρόνο συνεργαζόμαστε και επενδύουμε σε πολύ ισχυρές αθλητικές συμμαχίες. Για παράδειγμα, στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, ήμασταν συνεργάτες πολλών ομάδων, τόσο πολλών που δεν ξέραμε ποια να υποστηρίξουμε. Είχαμε την Ισπανία που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Τσεχία, την Αργεντινή εκτός Ευρώπης. Και το πιο σημαντικό, είμαστε συνεργάτες των Ολυμπιακών Αγώνων για τα επόμενα 8 χρόνια.

Γ.Γ.: Η Ευρώπη είναι μια σκληρή αγορά, με έντονες τιμολογιακές ευαισθησίες. Παρ’ όλα αυτά, τα premium flagship smartphones γίνονται όλο και πιο ακριβά. Πού βρίσκεται το σημείο ισορροπίας για την TCL στην Ευρώπη σήμερα και πώς θα πείσετε κάποιο να αγοράσει ένα mid-range κινητό αντί για ένα refurbished premium μοντέλο;

A.C.: Αν πρέπει να επιλέξεις ανάμεσα σε ένα καινούριο τηλέφωνο από εμάς ή μια refurbished συσκευή, όλα έχουν να κάνουν με την καινούρια τεχνολογία που προσφέρουμε. Σε αυτό αναφερόμουν προηγουμένως. Ποια είναι η θέση του NXTPAPER; Αυτή ακριβώς. Είναι μια ξεχωριστή πρόταση. Δεν μπορείς να αποκτήσεις αυτήν την τεχνολογία με μια refurbished συσκευή άλλης εταιρείας. Προσφέρουμε κάτι μοναδικό στην αγορά που εξυπηρετεί καινούριες χρήσεις. Όλοι ζητάμε από τον καταναλωτή να περνά λιγότερο χρόνο μπροστά από μια οθόνη. Είναι μια από τις σύγχρονες τάσεις. Εταιρείες όπως η Samsung έκαναν ολόκληρες καμπάνιες πρόσφατα, ζητώντας από τον καταναλωτή να βάλει το κινητό στην τσέπη σε μια συναυλία, να απενεργοποιήσει τα notifications. Όλες οι εταιρείες έχουν συνειδητοποιήσει πως αυτές οι συσκευές καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του χρόνου μας πια. Όμως εμείς είμαστε οι μοναδικοί που προσφέρουμε μια ξεχωριστή λειτουργία που βοηθά να αποσυνδεθείς και να διατηρήσεις την ευημερία σου.

Γ.Γ.: Η διαφημιστική προώθηση ενός κινητού στη Γαλλία ή στη Γερμανία είναι πολύ διαφορετική από αυτήν στη Νότια ή στην Ανατολική Ευρώπη. Πώς προσαρμόζετε τη στρατηγική επικοινωνίας της TCL για να καλύψετε τις ξεχωριστές καταναλωτικές συμπεριφορές σε ολόκληρη την ήπειρο;

A.C.: Αρχικά, είμαστε μια παγκόσμια εταιρεία. Οπότε η στρατηγική μας τοποθέτηση καλύπτει όλο τον κόσμο. Τον σημαντικό όμως για εμένα, ως marketing director όλης της Ευρώπης, είναι να προσαρμόζω αυτή τη στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διατηρώντας τη συνοχή, το μήνυμα και τη θέση της εταιρείας. Ταυτόχρονα έχουμε τις εγχώριες ομάδες σε σημαντικές χώρες, όπως η Ελλάδα, που τροποποιεί την ευρωπαϊκή στρατηγική σε τοπικό επίπεδο. Λειτουργούμε σε 17 χώρες, άρα σε ίδιο αριθμό γλωσσών και φροντίζουμε να επικοινωνούμε όπως πρέπει το μήνυμα που είναι σημαντικό για τον καταναλωτή. Για παράδειγμα, σε σχέση με την τεχνολογία NXTPAPER στη Νότια Ευρώπη, στην Ελλάδα και στην Ισπανία ας πούμε, εστιάζουμε στο anti-glare επειδή υπάρχει πολύ ηλιοφάνεια και οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις συσκευές τους πολύ στον δρόμο. Όταν μιλάμε για την ίδια τεχνολογία στη Μεγάλη Βρετανία ή στη Γερμανία, εστιάζουμε περισσότερο στο blue light. Μιλάμε λίγο διαφορετικά για να καλύψουμε αυτό που έχει σημασία για κάθε χώρα. Προσαρμοζόμαστε, αλλά η τοποθέτηση είναι πάντα η ίδια.

Γ.Γ.: Κοιτώντας μπροστά στο υπόλοιπο του 2026 και στο 2027, ποια κατηγορία καταναλωτών παρουσιάζει το περισσότερο ενδιαφέρον για εσάς; Η TCL έχει ξεκινήσει ήδη να φτιάχνει τη στρατηγική της γι’ αυτήν;

A.C.: Στο παρελθόν στοχεύαμε στα νεαρά άτομα, όταν είχαμε low-end προϊόντα. Τώρα προσαρμόζουμε κάθε προϊόν ανάλογα με τις διαφορετικές κατηγορίες που μας απασχολούν. Για παράδειγμα, τα παιδικά ρολόγια. Στοχεύουμε στους γονείς παιδιών μεταξύ 8 και 12 ετών. Παρουσιάζουμε τα ρολόγια ως το πρώτο βήμα για να μένουν συνδεμένοι με τα παιδιά τους, να μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους, αλλά χωρίς την ανάγκη να τους παρέχουν ένα κινητό τηλέφωνο. Είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι ως προς αυτό, γνωρίζοντας τα φαινόμενα εξάρτησης και τα προβλήματα που μπορείς να αντιμετωπίσεις ως γονιός με την πρόσβαση του παιδιού στο internet. Για τις φορητές συσκευές, το κοινό εξαρτάται από κάθε συσκευή. Για το P80 Ultra, όπως είπα, απευθυνόμαστε στον μεσαίας δυναμικότητας καταναλωτή ή στον συνειδητό καταναλωτή που θέλει να προσέξει την υγεία του, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα της συσκευής. Στα tablets, έχουμε για παράδειγμα το Note A1, ειδικά σχεδιασμένο για designers, σπουδαστές και δημιουργικούς ανθρώπους. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό για εμάς είναι να είμαστε ξεκάθαροι σε ποιον απευθυνόμαστε και να φροντίζουμε να του προσφέρουμε το καλύτερο.