Γιώργος Καραφύλλης, ICS Καραφύλλης Α.Ε.: Η τεχνολογία πρέπει να ακολουθεί τον πελάτη

Ο Γιώργος Καραφύλλης, CEO της ICS Καραφύλλης Α.Ε., μιλάει στο InfoCom για τον μετασχηματισμό του ελληνικού retail και τη στρατηγική εξέλιξη της εταιρείας, η οποία συμπληρώνει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες παρουσίας στην αγορά. Με αφετηρία τις ταμειακές μηχανές και τα συστήματα POS, η ICS έχει διευρύνει το αποτύπωμά της σε λύσεις self-service, All-in-One συστήματα, working mobility, Smart Lockers, Digital Signage και τεχνολογίες αυτοματοποίησης, διαθέτοντας πανελλαδικό δίκτυο περίπου 600 συνεργατών και περισσότερες από 4 εκατ. ηλεκτρονικές ετικέτες ραφιών εγκατεστημένες στην αγορά. Στη συνέντευξη, αναλύει την άνοδο των φορητών συναλλαγών και των unattended εφαρμογών, τη δυναμική του self-service, καθώς και τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη λειτουργία των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, εξηγεί τη σημασία ενός ενιαίου τεχνολογικού οικοσυστήματος που συνδέει hardware, πληρωμές, φορολογικές λειτουργίες, αυτοματισμούς και τεχνική υποστήριξη, επισημαίνοντας ότι η τοπική παρουσία και η άμεση εξυπηρέτηση διατηρούν κομβική αξία σε μια αγορά με παγκόσμιους παίκτες και ταχύτατες αλλαγές.

Συνέντευξη στην Πολίνα Τριανταφύλλου και τον Χρήστο Κοτσακά

Με παρουσία στην ελληνική αγορά από το 1987, ένα πανελλαδικό δίκτυο περίπου 600 συνεργατών και περισσότερες από 4 εκατομμύρια ηλεκτρονικές ετικέτες ραφιών εγκατεστημένες στην αγορά, η ICS Καραφύλλης Α.Ε. έχει διανύσει μια πορεία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών μέσα σε έναν κλάδο που αλλάζει διαρκώς.

Από τις ταμειακές μηχανές και τα συστήματα POS έως τις σύγχρονες λύσεις self-service, τα All-in-One συστήματα, το working mobility, τα Smart Lockers, το Digital Signage και τις τεχνολογίες αυτοματοποίησης, η εταιρεία έχει εξελιχθεί από έναν παραδοσιακό προμηθευτή επαγγελματικού εξοπλισμού σε έναν οργανισμό που σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις για το σύγχρονο εμπόριο.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται η σύνδεση διαφορετικών τεχνολογιών σε ένα ενιαίο οικοσύστημα: hardware, πληρωμές, φορολογικές λειτουργίες, αυτοματισμοί και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.

Ο Γιώργος Καραφύλλης, CEO της ICS Καραφύλλης Α.Ε., μιλά για τον μετασχηματισμό του ελληνικού retail, την ταχύτατη ανάπτυξη του self-service, τη νέα εποχή των φορητών συναλλαγών και των unattended εφαρμογών, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, εξηγεί γιατί, παρά την παγκοσμιοποίηση της τεχνολογίας, η τοπική παρουσία και η άμεση υποστήριξη εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η ICS δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1987. Πώς έχει αλλάξει η εταιρεία μέσα σε αυτές τις σχεδόν τέσσερις δεκαετίες;

Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι σήμερα δεν μιλάμε πλέον απλώς για προϊόντα ή για hardware. Μιλάμε για ολοκληρωμένα οικοσυστήματα τεχνολογίας.

Η ICS ξεκίνησε το 1987 από τον Στράτο Καραφύλλη και σταδιακά εξελίχθηκε μαζί με τις ανάγκες της αγοράς. Σήμερα το χαρτοφυλάκιό μας εκτείνεται από ταμειακές μηχανές και συστήματα POS μέχρι ηλεκτρονικές ετικέτες ραφιών, λύσεις mobility, εξοπλισμό καταστημάτων, συστήματα ζύγισης, self-service εφαρμογές και εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις.

Για εμάς, όμως, η πραγματική εξέλιξη δεν βρίσκεται στο πόσα προϊόντα διαθέτουμε. Βρίσκεται στο ότι μπορούμε να συνδυάζουμε διαφορετικές τεχνολογίες και να δημιουργούμε μία ολοκληρωμένη λύση γύρω από τις πραγματικές ανάγκες μιας επιχείρησης.

Αυτό είναι και το μοντέλο πάνω στο οποίο θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε.

Το φορολογικό και ψηφιακό περιβάλλον στην Ελλάδα αλλάζει συνεχώς. Πόσο δύσκολο είναι για μια επιχείρηση να παραμένει διαρκώς εναρμονισμένη;

Η δυσκολία δεν βρίσκεται μόνο στην ίδια την αλλαγή. Βρίσκεται στην ταχύτητα με την οποία μια επιχείρηση πρέπει να την ενσωματώσει χωρίς να επηρεάσει τη λειτουργία της.

Η διασύνδεση των συστημάτων πληρωμών, το myDATA και γενικότερα η ψηφιοποίηση των φορολογικών και εργασιακών διαδικασιών έχουν αλλάξει σημαντικά το τεχνολογικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, η τεχνολογία πρέπει να λειτουργεί ως μηχανισμός απλοποίησης και όχι ως ένας ακόμη παράγοντας πολυπλοκότητας.

Η δική μας δουλειά είναι να μετατρέπουμε τις τεχνικές και κανονιστικές απαιτήσεις σε λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, με όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση για την καθημερινή λειτουργία του πελάτη.

Πόσο σημαντικό είναι το δίκτυο των περίπου 600 συνεργατών της ICS;

Είναι κομβικό.

Μπορεί κάποιος να έχει ένα εξαιρετικό προϊόν, όμως η πραγματική αξία μιας τεχνολογικής λύσης φαίνεται όταν ο πελάτης τη χρειάζεται στην πράξη.

Το πανελλαδικό δίκτυο των περίπου 600 συνεργατών μας δίνει τη δυνατότητα να βρισκόμαστε κοντά στην επιχείρηση, είτε αυτή βρίσκεται σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο είτε στην περιφέρεια.

Οι συνεργάτες μας γνωρίζουν την τοπική αγορά, γνωρίζουν τον πελάτη και μπορούν να παρέχουν άμεση υποστήριξη και παραμετροποίηση.

Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια εποχή όπου μεγάλο μέρος της αγοράς κινείται προς όλο και περισσότερο τυποποιημένες λύσεις.

Η τεχνολογία μπορεί να είναι παγκόσμια. Η υποστήριξη, όμως, παραμένει σε μεγάλο βαθμό τοπική.

Τι αλλάζει το mobility στον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης;

Μας αποδεσμεύει από την έννοια του σταθερού σημείου εργασίας.

Ένας εργαζόμενος μπορεί πλέον να εκδώσει ένα παραστατικό, να πραγματοποιήσει μία συναλλαγή, να ελέγξει ένα προϊόν ή να ενημερώσει το απόθεμα χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψει σε ένα γραφείο ή σε ένα συγκεκριμένο ταμείο.

Με φορητά τερματικά, mobile printers και εξειδικευμένο εξοπλισμό, πολλές διαδικασίες πραγματοποιούνται πλέον εκεί ακριβώς όπου δημιουργείται η ανάγκη.

Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία τόσο στο retail όσο και στα logistics, όπου η ταχύτητα και η ακρίβεια της πληροφορίας επηρεάζουν άμεσα την παραγωγικότητα.

Ποιο είναι το μέλλον του φυσικού καταστήματος απέναντι στο e-commerce;

Το φυσικό κατάστημα δεν εξαφανίζεται. Αλλάζει ρόλο.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει εκπαιδεύσει τον καταναλωτή να περιμένει ταχύτητα, άμεση πληροφόρηση και ευκολία. Αυτή την εμπειρία πρέπει πλέον να τη βρει και μέσα στο φυσικό κατάστημα.

Digital Signage, ηλεκτρονικές ετικέτες, self-service σημεία και Smart Lockers δημιουργούν ένα περιβάλλον πολύ πιο δυναμικό από το παραδοσιακό κατάστημα.

Για εμένα, η ουσία του λεγόμενου “phygital” μοντέλου βρίσκεται ακριβώς εκεί: να σταματήσουμε να βλέπουμε το φυσικό και το ηλεκτρονικό κατάστημα ως δύο διαφορετικά κανάλια.

Ο καταναλωτής δεν σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Θέλει απλώς την καλύτερη δυνατή εμπειρία, ανεξάρτητα από το κανάλι που επιλέγει.

Οι ηλεκτρονικές ετικέτες ραφιών είναι μια τεχνολογία στην οποία η ICS έχει επενδύσει σημαντικά. Τι αλλάζουν στην πράξη;

Αλλάζουν ριζικά έναν από τους πιο παραδοσιακούς μηχανισμούς λειτουργίας του λιανεμπορίου: τη διαχείριση της τιμής στο ράφι.

Μέσω της συνεργασίας μας με τη Hanshow έχουμε ήδη συμμετάσχει στην εγκατάσταση περισσότερων από 4 εκατομμύρια ηλεκτρονικών ετικετών στην ελληνική αγορά.

Το σημαντικό δεν είναι μόνο ότι μια τιμή μπορεί πλέον να αλλάξει κεντρικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το σημαντικό είναι ότι δημιουργείται ένα ψηφιακό κανάλι επικοινωνίας ακριβώς στο σημείο όπου ο καταναλωτής παίρνει την αγοραστική του απόφαση.

Το ράφι παύει σταδιακά να είναι στατικό.

Βλέπουμε επίσης όλο και περισσότερα self-service συστήματα. Είναι μια προσωρινή τάση ή μια βαθύτερη αλλαγή;

Θεωρώ ότι είναι βαθύτερη αλλαγή.

Ο καταναλωτής έχει πλέον εξοικειωθεί με την αυτοεξυπηρέτηση και σε πολλές περιπτώσεις την προτιμά, ιδιαίτερα όταν του προσφέρει ταχύτερη ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Τα αυτόματα ταμεία και τα kiosks δίνουν στον πελάτη τη δυνατότητα να παραγγείλει και να πληρώσει μόνος του, ενώ παράλληλα βοηθούν την επιχείρηση να διαχειριστεί καλύτερα τις ώρες αιχμής.

Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι να αντικαταστήσουμε την ανθρώπινη εξυπηρέτηση.

Το ζητούμενο είναι να δώσουμε περισσότερες επιλογές στον πελάτη και να αξιοποιήσουμε καλύτερα το προσωπικό εκεί όπου πραγματικά δημιουργεί αξία.

Πού εντάσσεται σε αυτή τη νέα πραγματικότητα μια λύση All-in-One όπως η ICS VCR;

Στη λογική ότι η συναλλαγή δεν χρειάζεται πλέον να είναι δεμένη με ένα συγκεκριμένο σημείο.

Με μία φορητή συσκευή All-in-One μπορούν να συνδυαστούν λειτουργίες πληρωμών, ταμείου και ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών.

Αυτό επιτρέπει στην επιχείρηση να δημιουργήσει ένα πολύ πιο ευέλικτο μοντέλο εξυπηρέτησης.

Ο υπάλληλος μπορεί να ολοκληρώσει μία συναλλαγή εκεί όπου βρίσκεται ο πελάτης, αντί ο πελάτης να πρέπει υποχρεωτικά να μετακινηθεί προς το ταμείο.

Θεωρώ ότι αυτή είναι μία από τις βασικές κατευθύνσεις του σύγχρονου retail: η τεχνολογία να ακολουθεί τον πελάτη και όχι ο πελάτης την τεχνολογία.

Ποιον ρόλο μπορούν να παίξουν τα Smart Lockers;

Τα Smart Lockers επεκτείνουν ουσιαστικά το ωράριο εξυπηρέτησης μιας επιχείρησης.

Με λύσεις όπως αυτές της Parcel Hive, ο πελάτης μπορεί να παραλάβει ή να επιστρέψει μία παραγγελία ακόμη και εκτός του συμβατικού ωραρίου λειτουργίας.

Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη ευκολία για τον καταναλωτή και ταυτόχρονα αποσυμφορεί το φυσικό κατάστημα.

Σε ορισμένες εφαρμογές μπορεί να ενσωματωθεί και δυνατότητα πληρωμής στο ίδιο το locker.

Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία μπορεί να ενώσει το φυσικό κατάστημα με το e-commerce.

Υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη και στις unattended συναλλαγές;

Ναι, και θεωρώ ότι βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή.

Self-service laundries, αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων, vending και πολλές άλλες εφαρμογές περνούν σταδιακά σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο μοντέλο.

Το τεχνολογικά απαιτητικό κομμάτι είναι να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο περιβάλλον οι πληρωμές, η έκδοση των νόμιμων παραστατικών και, όπου απαιτείται, η διαχείριση μετρητών.

Έχουμε ήδη αναπτύξει λύσεις για τέτοιες εφαρμογές, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε δεκάδες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων σε έργα που συνδέονται με κατασκευαστές όπως η LG και η Fagor.

Είναι ένας τομέας στον οποίο περιμένουμε σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Πώς προσεγγίζετε το θέμα της βιωσιμότητας σε έναν κλάδο που βασίζεται τόσο πολύ στο hardware;

Η βιωσιμότητα πρέπει να ξεκινά από την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής του ίδιου του εξοπλισμού.

Ένα προϊόν που μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα για περισσότερα χρόνια είναι εξ ορισμού πιο βιώσιμο από ένα προϊόν που χρειάζεται συχνή αντικατάσταση.

Γι’ αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε πιστοποιημένο και αξιόπιστο εξοπλισμό, αλλά και στη δυνατότητα αναβάθμισης παλαιότερων συστημάτων όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δεν πιστεύω ότι η κυκλική οικονομία ξεκινά τη στιγμή που ένα προϊόν φτάνει στην ανακύκλωση. Ξεκινά πολύ νωρίτερα, από τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί, επιλεγεί και συντηρηθεί.

Ποια τεχνολογία θεωρείτε ότι θα επηρεάσει περισσότερο την αγορά τα επόμενα χρόνια;

Χωρίς αμφιβολία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο αυτοματισμός θα αλλάξουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

Το AI μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη αποθεμάτων, στην ανάλυση συμπεριφοράς, στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και στην αυτοματοποίηση πολλών καθημερινών διαδικασιών.

Υπάρχει, όμως, ένας κίνδυνος να αντιμετωπίζουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως αυτοσκοπό.

Για εμάς, το ερώτημα πρέπει πάντα να είναι πολύ συγκεκριμένο: ποιο πρόβλημα λύνει αυτή η τεχνολογία για την επιχείρηση;

Εάν μειώνει το κόστος, αυξάνει την παραγωγικότητα, προσφέρει καλύτερη εμπειρία στον πελάτη ή βοηθά τη διοίκηση να λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις, τότε έχει πραγματική αξία.

Ποιο είναι, τελικά, το βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο χτίζεται η επόμενη ημέρα της ICS;

Η δυνατότητα να συνδυάζουμε τεχνολογίες, συνεργασίες και εξειδικευμένη γνώση.

Συνεργαζόμαστε με σημαντικούς διεθνείς κατασκευαστές, software houses και οργανισμούς του χρηματοπιστωτικού κλάδου και παράλληλα διαθέτουμε ένα μεγάλο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.

Αυτό μας επιτρέπει να βλέπουμε μία ανάγκη συνολικά και όχι αποσπασματικά.

Στο retail, στην εστίαση, στα ξενοδοχεία και σε άλλους κλάδους βλέπουμε πλέον να συνδυάζονται πληρωμές, αυτοματισμοί, Digital Signage, self-service, mobility, Smart Lockers ακόμη και τεχνολογίες όπως τα Welcome Robots.

Η δική μας κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: δεν θέλουμε απλώς να ακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις. Θέλουμε να τις μετατρέπουμε σε πρακτικές λύσεις που έχουν πραγματικό επιχειρηματικό αποτέλεσμα.