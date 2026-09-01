Η TP-Link συστήνει τη νέα γενιά Wi-Fi 8 στην IFA 2026

Η TP-Link, παγκόσμιος πάροχος λύσεων δικτύωσης και smart home προϊόντων, παρουσιάζει στην IFA 2026 το πρώτο ολοκληρωμένο Wi–Fi 8 lineup παγκοσμίως, με το Archer 8 Ultra, το νέο tri-band Wi-Fi 8 router της εταιρείας, και το Deco 8 Ultra, το νέο tri-band Wi-Fi 8 mesh system. Βασισμένα στην επερχόμενη προδιαγραφή IEEE 802.11bn, τα νέα προϊόντα συνδυάζουν τεχνολογίες Wi-Fi νέας γενιάς με τις προηγμένες λύσεις hardware και software της TP-Link, με στόχο ακόμη πιο σταθερή και αξιόπιστη συνδεσιμότητα.

Πέρα από τις υψηλότερες ταχύτητες, το Wi–Fi 8 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοπιστία του δικτύου σε πραγματικές συνθήκες χρήσης, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις όπως η ασθενέστερη κάλυψη στα πιο απομακρυσμένα σημεία του σπιτιού, η συμφόρηση από τον αυξανόμενο αριθμό συνδεδεμένων συσκευών και οι παρεμβολές που μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα της σύνδεσης.

Τα Archer 8 Ultra και Deco 8 Ultra ενσωματώνουν το νέο Wi–Fi 8 StabilityEngine της TP-Link, σχεδιασμένο να ενισχύει την κάλυψη, να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τη συμφόρηση και να περιορίζει τις παρεμβολές. Τεχνολογίες όπως Enhanced Long Range (ELR), Distributed Resource Units (DRU) και Non–Primary Channel Access (NPCA) συμβάλλουν στην καλύτερη κάλυψη και απόκριση του δικτύου, ακόμη και όταν περισσότερες συσκευές συνδέονται ταυτόχρονα ή σε πιο απαιτητικές συνθήκες χρήσης.

Το Archer 8 Ultra BN19000 (Archer BN800) προσφέρει συνολικές ασύρματες ταχύτητες έως 19 Gbps και ενσύρματη συνδεσιμότητα 10 Gbps, ενώ διαθέτει 18 εσωτερικές κεραίες υψηλής απόδοσης για ισχυρή και σταθερή κάλυψη σε όλο το σπίτι. Παράλληλα, ξεχωρίζει για τη λιτή, σύγχρονη σχεδιαστική του γραμμή, με δίχρωμη γρίλια, διακριτικά μικρομοτίβα και απαλό φωτισμό ένδειξης κατάστασης, ώστε να ενσωματώνεται αρμονικά στον χώρο και να μπορεί να τοποθετείται σε εμφανές σημείο, εκεί όπου αποδίδει καλύτερα.

Στο νέο Wi-Fi 8 lineup περιλαμβάνεται και το Deco 8 Ultra BN22000 (Deco BN85), με ασύρματες ταχύτητες έως 22 Gbps και ενσύρματη συνδεσιμότητα 10 Gbps, ενώ υποστηρίζει περισσότερες από 200 συνδεδεμένες συσκευές. Σχεδιαστικά, εξελίσσει τη χαρακτηριστική αισθητική της σειράς Deco, με οργανικές γραμμές και συνδυασμό ματ και γυαλιστερής επιφάνειας.

«Σταματήσαμε να αντιμετωπίζουμε το router απλώς ως μια συσκευή δικτύωσης και αρχίσαμε να το σχεδιάζουμε ως μέρος του σύγχρονου σπιτιού», δήλωσε ο Gary Chang, επικεφαλής industrial design της TP–Link στο Irvine. «Όταν ο σχεδιασμός ενός router είναι τέτοιος ώστε οι χρήστες να θέλουν να το έχουν σε εμφανές σημείο, τότε καταλήγει ακριβώς εκεί όπου μπορεί να αποδίδει καλύτερα.»

Το Wi-Fi 8 lineup της TP-Link αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω το 2027, με το Deco 8 να προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο και το Roam 8, καθώς και Wi-Fi 8 range extenders και adapters, για το δεύτερο τρίμηνο. Τα παραπάνω χρονοδιαγράμματα ενδέχεται να αλλάξουν.

Οι επισκέπτες της IFA 2026 θα μπορούν να δουν από κοντά τα Archer 8 Ultra και Deco 8 Ultra στο περίπτερο της TP–Link, Hall 7.2C, Stand 101. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, η TP-Link θα παρουσιάσει αναλυτικά τα δύο νέα προϊόντα σε παγκόσμια online εκδήλωση, ενώ από την ίδια ημερομηνία το Archer 8 Ultra θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία σε επιλεγμένες αγορές. Περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων θα είναι διαθέσιμες στη σελίδα Wi-Fi 8 της TP-Link.