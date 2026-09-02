Το Yπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στην 90η ΔΕΘ

Με σύνθημα «Η Ελλάδα του gov.gr – Η Ελλάδα του σήμερα», το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης συμμετέχει στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιείται από το Σάββατο 5 έως την 13η Σεπτεμβρίου 2026. Στο Περίπτερο 12, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού Δημοσίου, από την Ελλάδα της γραφειοκρατίας έως τις νέες ψηφιακές υποδομές που διαμορφώνουν ένα κράτος πιο απλό και πιο φιλικό για όλους τους πολίτες.

Η επίσκεψη στο Περίπτερο 12 ξεκινά από την «Ελλάδα του χτες» και περνά μέσα από ένα κράτος που αποτυπώνεται σε φακέλους, πρωτόκολλα, έγγραφα και ουρές στις δημόσιες υπηρεσίες. Όσο ο επισκέπτης προχωρά, οδηγείται σταδιακά στην «Ελλάδα του gov.gr» και στην εποχή της ψηφιακής εξυπηρέτησης, μέσα από έργα και δράσεις που κάνουν καθημερινά το κράτος πιο σύγχρονο και πιο ψηφιακό.

Από το gov.gr περνάμε στο επόμενο βήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, την «Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων», το «CRM», τη μετάβαση από την ψηφιοποίηση μεμονωμένων υπηρεσιών σε ένα ενιαίο, προσωποποιημένο μοντέλο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. Τα σημεία επαφής με το Δημόσιο λειτουργούν με κοινή λογική και διασυνδεδεμένη πληροφορίες και η εμπειρία εξυπηρέτησης γίνεται πιο συνεκτική, πιο άμεση και πιο λειτουργική.

Στα εμβληματικά έργα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στην 90ή ΔΕΘ, εντάσσεται ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», ο οποίος κατατάσσεται στην 31η θέση παγκοσμίως και στην 23η θέση για την ενεργειακή του απόδοση. Αποτελεί τον πυρήνα του AI Factory «PHAROS» και φέρνει την Ελλάδα ανάμεσα στις μόλις 14 χώρες παγκοσμίως που διαθέτουν υποδομές αυτής της κλίμακας για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς εφαρμογών ΤΝ, έρευνας και καινοτομίας.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο «Greece in Orbit» βλέπουμε την Ελλάδα από το Διάστημα! Πλέον, η χώρα σχεδιάζει και κατασκευάζει τους δικούς της μικροδορυφόρους και περνά σε μια νέα εποχή διαστημικών δυνατοτήτων. Το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων» και η 2η φάση του, το «HELLAS-SPACE 2.0», ενισχύουν τις δυνατότητες στην Παρατήρηση της Γης, τις ασφαλείς επικοινωνίες και τις διαστημικές υποδομές.

Κι αυτή τη νέα πραγματικότητα τη γνωρίζουν από κοντά οι επισκέπτες στο «Greece in Orbit». Δύο μικροδορυφόροι – εκθέματα λειτουργούν ως προσομοίωση, δείχνοντας πώς είναι οι μικροδορυφόροι που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, ενώ σε ξεχωριστό βίντεο παρουσιάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι δυνατότητες αυτών, τα πεδία εφαρμογών και πώς τα δεδομένα που συλλέγουν μπορούν να αξιοποιηθούν στην πράξη, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Έτσι, το Διάστημα γίνεται πιο κατανοητό σε όλους μας. Γιατί το Διάστημα δεν είναι πια μακριά. Κι εμείς είμαστε ήδη σε τροχιά!

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο φέρνει το κοινό σε επαφή με την μετάπτωση των δεδομένων στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud) και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του, σε μία περίοδο μάλιστα που η κτηματογράφηση της χώρας έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά 99%.

Στο Περίπτερο 12, αναδεικνύεται η συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας, όπως η Υγεία και η Δικαιοσύνη. Στον τομέα της Υγείας, ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει το MyHealth, ο ψηφιακός ατομικός φάκελος υγείας των πολιτών. Στη Δικαιοσύνη παρουσιάζονται τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, με στόχο τη βελτίωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών, αλλά και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος για δικαστικούς λειτουργούς, επαγγελματίες και πολίτες.

Παράλληλα, μέσα από ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν έργα και υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, όπως:

Οι κάμερες οδικής ασφάλειας , που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες ΤΝ για τον εντοπισμό παραβάσεων και ενισχύουν την προσπάθεια για ασφαλέστερους δρόμους και προστασία της ανθρώπινης ζωής.

, που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες ΤΝ για τον εντοπισμό παραβάσεων και ενισχύουν την προσπάθεια για ασφαλέστερους δρόμους και προστασία της ανθρώπινης ζωής. Το Gov . gr Wallet και η ψηφιακή ταυτοποίηση των εισιτηρίων στα γήπεδα , μέσω της οποίας οι φίλαθλοι ταυτοποιούν ψηφιακά το εισιτήριό τους και πραγματοποιούν την είσοδό τους σε γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

, μέσω της οποίας οι φίλαθλοι ταυτοποιούν ψηφιακά το εισιτήριό τους και πραγματοποιούν την είσοδό τους σε γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Το MyStreet, όπου οι πολίτες βλέπουν σε διαδραστικό χάρτη τις ενεργές μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων και υποβάλλουν καταγγελίες για παραβάσεις.

Ξεχωριστή θέση στο περίπτερο έχουν η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας του ψηφιακού κράτους, αλλά και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, που στηρίζει την έρευνα, την καινοτομία και τη διάχυση της γνώσης μέσα από σύγχρονες ψηφιακές υποδομές. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι δράσεις του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027».

Στο Περίπτερο 12, φιλοξενούνται το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ταυτόχρονα, ο διαμορφωμένος χώρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) φιλοξενεί νεοφυείς επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τη σημασία σύνδεσης με τις νέες τεχνολογίες.

Σε όλη τη διάρκεια της 90ής ΔΕΘ, στο Περίπτερο 12 πραγματοποιούνται παρουσιάσεις, εκδηλώσεις και συζητήσεις με τη συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και των εποπτευόμενων φορέων του, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και τη διάχυση της ψηφιακής γνώσης.

Σε ξεχωριστή εκδήλωση το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με τίτλο: «Ένα κράτος φιλικό προς τον πολίτη – Η επόμενη μέρα του gov.gr», ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, Δημήτρης Παπαστεργίου θα συζητήσουν από κοινού σε πάνελ για τις αλλαγές που φέρνει o ψηφιακός μετασχηματισμός στη λειτουργία του Δημοσίου και τη μετάβαση σε ένα κράτος, ακόμη πιο φιλικό προς τον πολίτη. Ξεχωριστή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και τα social media, ενώ σε εκδήλωση για το Κτηματολόγιο θα μιλήσει ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος.