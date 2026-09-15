YouTube: μία ξεχωριστή συζήτηση με τον Dr. Garth Graham

Σε συνέχεια της εκδήλωσης του YouTube στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συζήτηση με τον Dr. Garth Graham, Επικεφαλής Δημόσιας Υγείας του YouTube, παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία γύρω από τις θεματικές που αναπτύχθηκαν. Επιπλέον, θα βρείτε τις βασικές λειτουργίες του YouTube που μπορούν να αξιοποιήσουν γονείς και οικογένειες.

Εργαλεία για οικογένειες και ψηφιακή ευημερία

Παράλληλα με τον ρόλο του στη μάθηση, το YouTube συνεχίζει να εξελίσσει εργαλεία και λειτουργίες που έχουν στόχο να υποστηρίξουν μια πιο ασφαλή και ισορροπημένη εμπειρία για παιδιά και εφήβους και να δώσουν στους γονείς περισσότερες δυνατότητες καθοδήγησης. Μεταξύ άλλων, οι γονείς μπορούν να αξιοποιήσουν:

Χρονικά όρια στα Shorts , με δυνατότητα καθορισμού ημερήσιου χρόνου προβολής ακόμη και στα μηδέν λεπτά.

, με δυνατότητα καθορισμού ημερήσιου χρόνου προβολής ακόμη και στα μηδέν λεπτά. Υπενθυμίσεις «Ώρα για ύπνο» και «Κάντε ένα διάλειμμα» , που μπορούν να υποστηρίξουν μια πιο ισορροπημένη χρήση της πλατφόρμας.

, που μπορούν να υποστηρίξουν μια πιο ισορροπημένη χρήση της πλατφόρμας. Εποπτευόμενους λογαριασμούς, με ρυθμίσεις και επιλογές προσαρμοσμένες στην ηλικία και στις ανάγκες του παιδιού.

Τα στοιχεία από την Ελλάδα δείχνουν επίσης ότι:

81% των γονέων που χρησιμοποιούν εποπτευόμενους λογαριασμούς συμφωνεί ότι το περιεχόμενο που παρακολουθεί το παιδί τους είναι κατάλληλο για την ηλικία του.

που χρησιμοποιούν εποπτευόμενους λογαριασμούς συμφωνεί ότι το περιεχόμενο που παρακολουθεί το παιδί τους είναι κατάλληλο για την ηλικία του. 75% των γονέων δηλώνει ότι τα εργαλεία αυτά τούς προσφέρουν μεγαλύτερη σιγουριά ότι το παιδί τους βρίσκεται σε ένα ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και η καθημερινή επικοινωνία μέσα στην οικογένεια. Η ανοιχτή συζήτηση για το περιεχόμενο που βλέπουν τα παιδιά, η κοινή παρακολούθηση, η συμφωνία σε κανόνες και όρια και η αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση πιο υγιών ψηφιακών συνηθειών. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές: την ανοιχτή επικοινωνία και την κοινή παρακολούθηση περιεχομένου, τη συμφωνία σε κανόνες και όρια και την αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων για την εφαρμογή τους στην πράξη.

Ο ρόλος του YouTube στη μάθηση και την ανακάλυψη

Η μάθηση αποτελεί σημαντικό μέρος του τρόπου με τον οποίο οι νέοι χρησιμοποιούν το YouTube, με τα στοιχεία για την Ελλάδα να δείχνουν ότι:

74% των εφήβων στην Ελλάδα δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το YouTube για να μάθει κάτι καινούργιο που σχετίζεται με το σχολείο (Livity, 2025).

δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το YouTube για να μάθει κάτι καινούργιο που σχετίζεται με το σχολείο (Livity, 2025). 78% των γονέων αναφέρει ότι το παιδί του έχει χρησιμοποιήσει το YouTube για να εξερευνήσει θέματα που το ενδιαφέρουν και δεν καλύπτονται από το σχολικό πρόγραμμα (Public First, 2026).

αναφέρει ότι το παιδί του έχει χρησιμοποιήσει το YouTube για να εξερευνήσει θέματα που το ενδιαφέρουν και δεν καλύπτονται από το σχολικό πρόγραμμα (Public First, 2026). 80% των γονέων θεωρεί ότι τα videos από εκπαιδευτικούς δημιουργούς αποτελούν μια εύκολα προσβάσιμη πηγή γνώσης (Public First, 2026).

θεωρεί ότι τα videos από εκπαιδευτικούς δημιουργούς αποτελούν μια εύκολα προσβάσιμη πηγή γνώσης (Public First, 2026). 86% των γονέων πιστεύει ότι το YouTube αυξάνει τις πιθανότητες το παιδί τους να μάθει νέα πράγματα πέρα από τις σχολικές δραστηριότητες (Public First, 2026).

Μπορείτε να βρείτε ένα video προς χρήση, στο οποίο ο Dr. Garth Graham καταρρίπτει τρεις συχνούς μύθους γύρω από τα παιδιά, την τεχνολογία και την ψηφιακή ευημερία.

Επίσης, εδώ μπορείτε να βρείτε το βίντεο «Συμβουλές για τον χρόνο οθόνης με τον Dr. Garth», στο οποίο εμφανίζεται μαζί με την Πέππα το Γουρουνάκι και μοιράζεται πρακτικές συμβουλές για πιο υγιείς ψηφιακές συνήθειες για όλη την οικογένεια.