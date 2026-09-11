GEP: η επένδυση στην Υγεία και στην Ασφάλεια είναι επένδυση στον άνθρωπο

Tον καθοριστικό ρόλο της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ως θεμελιώδους πυλώνα επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης ανέδειξε ο Γενικός Διευθυντής της GEP, Αλέξανδρος Σοφιανόπουλος, στο πλαίσιο των συζητήσεων που διοργάνωσε το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, κατά τη διάρκεια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Συμμετέχοντας στο πάνελ «Μετατρέποντας το ESG σε επιχειρησιακή αξία», ο κ. Σοφιανόπουλος υπογράμμισε ότι η Υγεία και Ασφάλεια ξεπερνά πλέον τα όρια της τυπικής κανονιστικής συμμόρφωσης και εξελίσσεται σε στρατηγικό εργαλείο πρόληψης. Όπως επεσήμανε, οι σύγχρονες επιχειρήσεις διαθέτουν πλέον τα τεχνολογικά δεδομένα που τους επιτρέπουν να εντοπίζουν έγκαιρα τους κινδύνους και να παρεμβαίνουν δραστικά πριν αυτοί εξελιχθούν σε ουσιαστική απειλή για τη λειτουργία τους.

Με κεντρικό μήνυμα ότι «η επένδυση στην Υγεία και Ασφάλεια είναι στην ουσία επένδυση στον άνθρωπο», ο κ. Σοφιανόπουλος τόνισε ότι η δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των εργαζομένων αλλά και την αξιολόγηση του οργανισμού από πελάτες, επενδυτές και συνεργάτες. Εστιάζοντας στον κοινωνικό πυλώνα του ESG, σημείωσε πως μια πραγματικά βιώσιμη επιχείρηση κρίνεται από την ικανότητά της να παράγει αξία χωρίς να μεταφέρει το κόστος ή τον κίνδυνο στους ανθρώπους της.

Καταλήγοντας, ο Γενικός Διευθυντής της GEP σημείωσε ότι το ESG δεν αποτελεί έναν απλό μηχανισμό καταγραφής επιδόσεων, αλλά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη λήψη ορθότερων επιχειρηματικών αποφάσεων, όπου η καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης με τη συμμετοχή διοίκησης και εργαζομένων συνιστά βασική προϋπόθεση.

Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος Φαίδρα Μαυρογιώργη (ESG Stories), τοποθετήθηκαν επίσης οι Πάκης Παπαδημητρίου (AmCham Greece), Αλέξανδρος Φλώρος (Euronext), Έφη Λαζαρίδου (Νέα Γεωργία Νέα Γενιά) και Ευγενία Μαύρου (Hellenic Growth Fund).