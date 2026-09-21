Η Cloudway ανέδειξε στην Αθήνα το επιχειρησιακό οικοσύστημα της PostgreSQL

Με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα η ημερίδα “All About & Around PostgreSQL – From Infrastructure to Application Modernization”, που διοργάνωσε η Cloudway.

Η εκδήλωση έφερε κοντά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, IT decision makers, τεχνολογικούς συνεργάτες και διεθνώς αναγνωρισμένους experts, με κοινό παρονομαστή την PostgreSQL και το διαρκώς διευρυνόμενο enterprise οικοσύστημα γύρω από αυτήν.

Κεντρικό μήνυμα της ημερίδας ήταν ότι η PostgreSQL δεν αποτελεί πλέον απλώς μια low-cost open-source εναλλακτική στις παραδοσιακές εμπορικές βάσεις δεδομένων, αλλά μια πρώτη τεχνολογική επιλογή για σύγχρονες και απαιτητικές enterprise υποδομές και εφαρμογές.

Από τη βάση δεδομένων σε ολόκληρο το enterprise ecosystem

Το πρόγραμμα κάλυψε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και πραγματικών επιχειρησιακών εφαρμογών: high availability, performance optimization, cloud και Kubernetes, infrastructure, AI, application modernization, automated testing και geospatial applications.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Hans-Jürgen Schönig, CEO της CYBERTEC, ένας από τους διεθνώς πλέον αναγνωρισμένους experts της κοινότητας PostgreSQL, ο οποίος παρουσίασε τον ρόλο της PostgreSQL στο σύγχρονο enterprise ecosystem.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή της Temenos, με τη Μαρίνα Πολυμενάκου, η οποία μετέφερε την εμπειρία από τη χρήση PostgreSQL, με την τεχνική υποστήριξη της Cloudway, σε περιβάλλοντα Temenos T24 Core Banking, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα της τεχνολογίας να υποστηρίζει mission-critical εφαρμογές στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης στελέχη και ειδικοί από τις EDB, Canonical, AWS, Lenovo, UiPath, DBtune, Reforms_21, και Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων αναδεικνύοντας διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές πλευρές του οικοσυστήματος.

«PostgreSQL is the technology-first choice»

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Πυθαγόρας Παπαδημητρίου, Γενικός Διευθυντής της Cloudway, παρουσίασε τη στρατηγική της εταιρείας γύρω από την PostgreSQL και το ευρύτερο οικοσύστημά της:

«Η PostgreSQL δεν είναι πλέον μια εναλλακτική επιλογή χαμηλού κόστους· είναι πρώτη επιλογή για το σύγχρονο enterprise, με ένα μοναδικό οικοσύστημα τεχνολογιών και συνεργατών που καλύπτει από το infrastructure και το cloud έως το application modernization.

Πάνω σε αυτή τη δυναμική χτίζει και η Cloudway την επόμενη φάση της: αξιοποιεί τη βαθιά τεχνογνωσία της στην PostgreSQL ως βάση για ένα ευρύτερο portfolio enterprise λύσεων και υπηρεσιών, από το High Availability, το Cloud Engineering και τις σύγχρονες υποδομές έως το Business Automation και το Application Modernization. Στόχος μας είναι να στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας σε κάθε στάδιο του τεχνολογικού τους εκσυγχρονισμού».

Ισχυρή συμμετοχή και ένα οικοσύστημα που μεγαλώνει

Η υψηλή συμμετοχή στελεχών από τον τραπεζικό, τηλεπικοινωνιακό, δημόσιο και ευρύτερο επιχειρηματικό τομέα επιβεβαίωσε το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την PostgreSQL, το open-source enterprise software και τον εκσυγχρονισμό των legacy πληροφοριακών συστημάτων.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με dinner και networking, δίνοντας στους συμμετέχοντες, τους ομιλητές και τους technology partners την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, ιδέες και προοπτικές συνεργασίας.

Σχετικά με την Cloudway

Η Cloudway (cloudway-sa.com) είναι εταιρεία τεχνολογίας με βαθιά εξειδίκευση στην PostgreSQL και στο ευρύτερο οικοσύστημα λύσεων για σύγχρονα enterprise IT environments.

Οι δραστηριότητές της καλύπτουν PostgreSQL consulting, migration, high availability, performance optimization και 24/7 support, καθώς και Cloud Engineering & Operations, Business Automation, Application Modernization και Data Center Infrastructure.

Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς technology vendors και εξειδικευμένους partners, η Cloudway υποστηρίζει οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό στον τεχνολογικό και ψηφιακό τους μετασχηματισμό — από τη μετάβαση από legacy και proprietary τεχνολογίες σε σύγχρονες, ανοικτές και ευέλικτες αρχιτεκτονικές, έως την υιοθέτηση λύσεων Business Automation, σύγχρονων Cloud Services & Solutions και προηγμένων Data Center Technologies.

Στρατηγική κατεύθυνση της Cloudway είναι να εξελιχθεί από έναν εξειδικευμένο technology provider σε έναν ολοκληρωμένο enterprise technology partner, διατηρώντας την PostgreSQL και το open-source οικοσύστημα στον πυρήνα της τεχνογνωσίας της και διευρύνοντας συστηματικά τις δυνατότητές της σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που καλύπτουν όλο και μεγαλύτερο μέρος των σύγχρονων αναγκών ενός οργανισμού. Στόχος είναι η δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών, στις οποίες η Cloudway δεν καλείται απλώς να υλοποιήσει ένα μεμονωμένο έργο, αλλά να συμμετέχει ενεργά στη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη των πελατών της.