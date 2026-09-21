Google: αλλάζει τα αποτελέσματα αναζήτησης στην Ευρώπη στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Digital Markets Act

Σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα προϊόντα στη Google καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), με τα οργανικά product carousels να έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τις αναζητήσεις εμπορικού ενδιαφέροντος. Η εξέλιξη συνδέεται με τις αλλαγές που εφαρμόζει η Google στην Ευρώπη στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Digital Markets Act (DMA).

Οι γνωστές ενότητες προϊόντων που εμφανίζονταν απευθείας στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google, όπως τα Popular Products, παρουσιάζουν δραστική μείωση στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας organic shopping analytics Productrise, η οποία παρακολουθεί καθημερινά χιλιάδες εμπορικές αναζητήσεις, η παρουσία των product carousels έχει μειωθεί κατά περίπου 90% έως 100% μέσα σε λίγες ημέρες σε αγορές όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Σουηδία.

Αντίθετα, αντίστοιχη μεταβολή δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής σε αγορές εκτός ΕΟΧ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία.

Τι βλέπουν πλέον οι καταναλωτές

Στη θέση των παραδοσιακών product carousels, οι χρήστες στην Ευρώπη βλέπουν σε αρκετές περιπτώσεις νέες ενότητες στις οποίες προβάλλονται comparison shopping services και aggregators, δηλαδή υπηρεσίες σύγκρισης προϊόντων και τιμών.

Ο χρήστης χρειάζεται έτσι να πραγματοποιήσει περισσότερα βήματα για να φτάσει σε συγκεκριμένα προϊόντα ή retailers, σε σχέση με την προηγούμενη εμπειρία αναζήτησης όπου προϊόντα, εικόνες και τιμές εμφανίζονταν απευθείας στη σελίδα αποτελεσμάτων.

Η Productrise επισημαίνει επίσης ότι, σε ορισμένες από αυτές τις νέες ενότητες, η ίδια η Google εμφανίζεται ως μία από τις διαθέσιμες υπηρεσίες σύγκρισης, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες του Shopping Graph.

Η αλλαγή συνδέεται με τον Digital Markets Act

Η εξέλιξη έρχεται μετά τις αλλαγές που ανακοίνωσε η Google στις αρχές Σεπτεμβρίου για τα αποτελέσματα αναζήτησης στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της με τον Digital Markets Act (DMA).

Οι αλλαγές στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στο να δώσουν μεγαλύτερη προβολή σε τρίτες υπηρεσίες σύγκρισης και εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης και να περιορίσουν την προνομιακή παρουσία των υπηρεσιών της ίδιας της Google μέσα στα αποτελέσματα Search.

Η Google έχει υποστηρίξει ότι οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την εμπειρία αναζήτησης, ενώ στο παρελθόν έχει ήδη προχωρήσει σε περισσότερες από 20 τροποποιήσεις των ευρωπαϊκών αποτελεσμάτων Search για λόγους συμμόρφωσης με τον DMA.

Τι σημαίνει για τα e-shops

Για τους online retailers η αλλαγή μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ένα σημαντικό σημείο organic product discovery μέσα στη Google περιορίζεται αισθητά.

Μέχρι σήμερα, ένα e-shop μπορούσε μέσω του Merchant Center και της σωστής δομής των product feeds να αποκτήσει δωρεάν παρουσία προϊόντων σε διάφορα σημεία της Google Search.

Με τη νέα διάταξη των αποτελεσμάτων, η άμεση οργανική προβολή συγκεκριμένων προϊόντων μέσα στο Search ενδέχεται να μειωθεί, ενώ μεγαλύτερη σημασία αποκτούν εκ νέου οι category pages, οι landing pages και συνολικά το SEO του ίδιου του e-shop.

Η Productrise εκτιμά ότι οι category pages μπορεί να ενισχυθούν ως πηγή οργανικής επισκεψιμότητας, καθώς η δυνατότητα κατάταξης μέσω των product carousels περιορίζεται.

Παράλληλα, τα μεγάλα brands και retailers που διαθέτουν ήδη υψηλό brand awareness και σημαντικό direct traffic μπορεί να επηρεαστούν διαφορετικά από μικρότερα e-shops, τα οποία βασίζονταν περισσότερο στην οργανική ανακάλυψη των προϊόντων τους μέσω Google.

Τα Google Shopping Ads παραμένουν

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι αλλαγές αφορούν κυρίως την οργανική παρουσία προϊόντων μέσα στα αποτελέσματα Search.

Τα πληρωμένα Google Shopping Ads εξακολουθούν να εμφανίζονται, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει τη σχετική σημασία των paid καναλιών για retailers που θέλουν να διατηρήσουν υψηλή προβολή στις αναζητήσεις προϊόντων.

Η εξέλιξη βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και μένει να φανεί πώς θα διαμορφωθούν τελικά τα νέα layouts της Google σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ και ποια θα είναι η πραγματική επίδραση σε organic traffic, conversions και κόστος απόκτησης πελατών για τα ευρωπαϊκά e-shops.

Για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, πάντως, η αλλαγή αποτελεί έναν ακόμη λόγο για στενή παρακολούθηση της απόδοσης των organic Shopping listings, του Merchant Center, των category pages και του συνολικού SEO traffic τις επόμενες εβδομάδες.