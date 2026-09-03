Η Acer αναβιώνει την ιστορική Packard Bell στην IFA 2026

Η Packard Bell, εταιρεία του ομίλου Acer, ανακοίνωσε στην IFA 2026 την πλήρη επανεκκίνηση της μάρκας, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων λειτουργίας της. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει νέα οπτική ταυτότητα, το σύνθημα «Tech it easy» και μια νέα σειρά προϊόντων, με κεντρικό προϊόν το laptop DotBook, μεγέθους 14,5 ιντσών. Το DotBook θα διατεθεί στη λιανική αγορά της Ευρώπης από το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Η Packard Bell ιδρύθηκε το 1926 στο Λος Άντζελες. Ξεκίνησε με ραδιόφωνα, συνέχισε με έγχρωμες τηλεοράσεις και αργότερα προσωπικούς υπολογιστές. Σύμφωνα με την εταιρεία, σε όλη αυτή τη διαδρομή στόχος της ήταν να προσφέρει προσιτή τεχνολογία σε ευρύ κοινό.

Η αντιπρόεδρος της Acer Europe SA για την περιοχή EMEA, Valerie Piau, δήλωσε ότι η επέτειος των 100 χρόνων αποτελεί ευκαιρία επιστροφής στις βασικές αρχές της μάρκας, με έμφαση σε προσιτή τεχνολογία για την καθημερινή ζωή.

Νέα ταυτότητα για τη νέα γενιά

Η νέα οπτική ταυτότητα βασίζεται στην τελεία ως κεντρικό σχεδιαστικό στοιχείο. Το λογότυπο σχηματίζεται από ομάδα τελειών που παραπέμπουν στα γράμματα «P» και «B». Η επικοινωνία της μάρκας θα γίνεται κυρίως μέσω ψηφιακών καναλιών, ενώ η οπτική ταυτότητα περιλαμβάνει τέσσερα χρώματα: πορτοκαλί, μοβ, πράσινο και κίτρινο.

Νέα σειρά προϊόντων

Το DotTune είναι ηχείο για οικιακή χρήση. Το DotLine είναι κινητό τηλέφωνο τεχνολογίας 4G, απευθυνόμενο σε οικογένειες. Το DotLook είναι ακουστικά γυαλιά για μουσική και κλήσεις, χωρίς ενσωματωμένη οθόνη. Το DotShine είναι φωτιστικός δακτύλιος (ring light) για δημιουργούς περιεχομένου. Το DotCombo είναι σετ πληκτρολογίου και ποντικιού. Το DotBass είναι ακουστικά με αντίστοιχα χρώματα.

Παράλληλα, η Packard Bell ανακοίνωσε συνεργασία με τη startup Steasy για την ανάπτυξη συνδεδεμένου mini-ατμοκαθαριστή, με τον οποίο η μάρκα επεκτείνεται στην κατηγορία οικιακών συσκευών. Το πρώτο προϊόν της συνεργασίας αναμένεται στην Ευρώπη από το τέταρτο τρίμηνο του 2026, με επιπλέον προϊόντα να ακολουθούν έως το 2027.

Η Packard Bell στον όμιλο Acer

Η Packard Bell λειτουργεί ως ξεχωριστή μάρκα εντός του ομίλου Acer, αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή του ομίλου. Αυτή περιλαμβάνει πολυγλωσσική εξυπηρέτηση πελατών σε 28 χώρες, δίκτυο κέντρων εξυπηρέτησης στην περιοχή EMEA, καθώς και υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας και λιανικής πώλησης.

Διαθεσιμότητα

Το Packard Bell DotBook θα διατεθεί στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο , με τιμή που θα ξεκινά από 499 ευρώ .

θα διατεθεί στην τον , με τιμή που θα ξεκινά από . Το Packard Bell DotLoop θα διατεθεί στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο , με τιμή που θα ξεκινά από 149 ευρώ .

θα διατεθεί στην τον , με τιμή που θα ξεκινά από . Το Packard Bell DotTune θα διατεθεί στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο , με τιμή που θα ξεκινά από 34,99 ευρώ .

θα διατεθεί στην τον , με τιμή που θα ξεκινά από . Το Packard Bell DotLine θα διατεθεί στην Ευρώπη τον Νοέμβριο , με τιμή που θα ξεκινά από 69 ευρώ .

θα διατεθεί στην τον , με τιμή που θα ξεκινά από . Το Packard Bell DotLook θα διατεθεί στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο , με τιμή που θα ξεκινά από 99 ευρώ.

θα διατεθεί στην τον , με τιμή που θα ξεκινά από Το Packard Bell DotShine θα διατεθεί στην Ευρώπη τον Οκτώβριο , με τιμή που θα ξεκινά από 39 ευρώ .

θα διατεθεί στην τον , με τιμή που θα ξεκινά από . Το Packard Bell DotCombo θα διατεθεί στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο , με τιμή που θα ξεκινά από 39 ευρώ.

θα διατεθεί στην τον , με τιμή που θα ξεκινά από Το Packard Bell DotBass θα διατεθεί στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο , με τιμή που θα ξεκινά από 29 ευρώ .

θα διατεθεί στην τον , με τιμή που θα ξεκινά από . Το Packard Bell Steasy θα διατεθεί στην Ευρώπη τον Οκτώβριο, με τιμή που θα ξεκινά από 199 ευρώ.