Weekly Telecom: Cosmote: ούτε κουβέντα, Magenta!

Τηλεπικοινωνίες με… ονοματεπώνυμο! Ο ΟΤΕ μπαίνει στην τελική ευθεία προς το brand Telekom, καθώς ετοιμάζεται να υιοθετήσει το διεθνές σήμα της Deutsche Telekom, περίπου 16 μήνες μετά το πρώτο βήμα αλλαγής σε Cosmote Telekom. Η εταιρική επωνυμία διατηρείται, με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μάρκες της ελληνικής αγοράς να παραδίδει τη σκυτάλη σε ένα brand του οποίου η αξία φτάνει τα $96,2 δισ.. Η κίνηση φέρνει διεθνή αναγνώριση, οικονομίες κλίμακας και ένα κοινό πλαίσιο για δίκτυα, υπηρεσίες και τεχνολογική τεχνογνωσία. Η Cosmote υπήρξε μέρος της καθημερινής «γλώσσας» της αγοράς σχεδόν τρεις δεκαετίες, άρα το rebranding έχει και τη συναισθηματική του πλευρά για πολλούς συνδρομητές. Η νέα ταυτότητα, όμως, «μιλάει» σε μια αγορά όπου η οπτική ίνα, η AI και η πίεση από νέους ανταγωνιστές μετρούν πολύ περισσότερο από τη… νοσταλγία ◆ Άλλωστε, όποιος πει ότι δεν το είχε καταλάβει ή δεν το είχε δει να έρχεται, μάλλον δεν έχει ιδέα από όσα συμβαίνουν γύρω μας… ◆ Η COSMOTE TV μετονομάζεται σε Magenta TV και συμπληρώνει το παζλ, με τα Magenta Sports και Magenta Cinema να παίρνουν επίσης θέση στο νέο brand. Εφαρμογή, υπηρεσίες, πακέτα και τιμές παραμένουν στην υφιστάμενη μορφή τους, με το ίδιο (υψηλό) επίπεδο υπηρεσιών. Σε μια αγορά όπου όλοι ψάχνουν «καθαρό σήμα», δυναμισμό και εμπιστοσύνη, ένα δυνατό brand έχει τη δική του αξία!

Τα data centres αναζητούν γη και κανόνες!

Στα Σπάτα ανοίγει προοπτική χωροθέτησης data centres, στις ζώνες Γυαλού – Αγίου Δημητρίου – Πύργου και Πέτρα Γιαλού – Βούλια – Προκαλήσι. Η πρόβλεψη του νέου Ειδικού Χωροταξικού φέρνει στο προσκήνιο τον σχεδιασμό χωρίς να δεσμεύει αποκλειστικά τις εκτάσεις ή να δίνει άδεια σε συγκεκριμένη επένδυση. Με λίγα λόγια, μπαίνει η τοποθεσία στον χάρτη, όχι ακόμη η μπουλντόζα στο οικόπεδο. Και να θυμάστε πως το κρίσιμο ζήτημα για τα κέντρα δεδομένων του άμεσου μέλλοντος θα είναι η αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες ◆ Το νέο πλαίσιο βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας στρέφει ευρύτερα την ανάπτυξη προς οργανωμένους υποδοχείς και επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας. Η παραγωγή χρειάζεται χώρο, η τεχνολογία χρειάζεται ισχύ και οι επενδυτές χρειάζονται καθαρούς κανόνες ◆ Με αυτή τη λογική, άλλωστε, δημιουργήθηκε το νέο χωροταξικό ◆ Στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα νέα data centres φεύγουν εκτός πόλεων προς περιοχές με διαθέσιμη γη, ηλεκτρική ισχύ και ταχύτερη σύνδεση. Η μέση απόσταση των νέων εγκαταστάσεων για το 2026-2028 φτάνει τα 175 χιλιόμετρα από μεγάλο κόμβο, έναντι 46 χιλιομέτρων για έργα της προηγούμενης τριετίας ◆ Σε κάθε περίπτωση εκτός από την τεχνολογία μετρούν επίσης οι φυσικοί πόροι και το κοινωνικό αποτύπωμα, κάτι που δείχνει να έχει καταλάβει πολύ καλά και ο GRDCA!

Το φάσμα ανοίγει δρόμο για τα AI δίκτυα!

Η συζήτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη με τον Joakim Reiter, επικεφαλής Εξωτερικών και Εταιρικών Υποθέσεων της Vodafone Group, έφερε στο τραπέζι την πρόταση για Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος Συχνοτήτων. Με 27 εθνικά καθεστώτα αδειοδότησης (!), η Ευρώπη κουβαλά ακόμη αρκετά μικρά «ψηφιακά τελωνεία» μέσα στην ίδια της την αγορά. Η διαδρομή προς το 6G χρειάζεται κανόνες που δίνουν ορατότητα στις επενδύσεις, όχι άλλον έναν γύρο ρυθμιστικής διαμάχης μέσα σε λαβύρινθο ◆ Αυτή η ανάγκη γίνεται πιο πιεστική, καθώς στην έρευνα της Ciena για τα AI δίκτυα το 90% των στελεχών τηλεπικοινωνιακών παρόχων βλέπει τη συνδεσιμότητα υποδομών AI ως κρίσιμο μοχλό εσόδων και το 96% ζητά πρόσθετη δικτυακή αυτοματοποίηση. Οι οπτικές ίνες και η αυτοματοποίηση απαιτούν επενδύσεις προτού εμφανιστούν τα έσοδα ◆Κάπως έτσι λειτουργούν οι επενδύσεις. Πρώτα πληρώνεις και μετά … περιμένεις ◆ Στο άλλο άκρο της ίδιας αλυσίδας, η αγορά ημιαγωγών φτάνει τα $1.555,2 δισ. το 2026, με τις μνήμες να αντιστοιχούν στο 54% των εσόδων. «Η υποδομή AI έχει αλλάξει θεμελιωδώς τη δυναμική της αγοράς μνημών», δήλωσε ο Shrish Pant, Director Analyst της Gartner. Να το θυμόμαστε, για… μνήμες λέμε άλλωστε! ◆ Όλα αυτά τα θέματα θα βρεθούν και στην ατζέντα του InfoCom World 2026, με πενταετές πλάνο και στόχο το 2031 ◆ Γιατί το 6G δεν (θα) περιμένει, το ΑΙ επίσης δεν περιμένει και εσείς… τι περιμένετε; Κάντε click για να πραγματοποιήσετε άμεσα την δωρεάν εγγραφή σας!

Τα €4,77 δισ. έχουν σχέδιο. Τώρα χρειάζονται εκτέλεση!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για το ελληνικό σχέδιο ύψους €4,77 δισ. για την ενεργειακή και μεταφορική φτώχεια. Το ποσό μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων, με τη χρηματοδότηση να καλύπτει ενεργειακές αναβαθμίσεις, καθαρή θέρμανση, μεταφορές και παρεμβάσεις για ευάλωτες μικροεπιχειρήσεις. Τα 2,91 δισ. ευρώ για κτίρια, τα 1,46 δισ. ευρώ για μεταφορές και τα 820 εκατ. ευρώ για 28.000 επιχειρήσεις δίνουν περιεχόμενο στιςδράσεις του σχεδίου μέχρι το 2032. Το πρώτο αίτημα πληρωμής μπορεί να υποβληθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, αφού αρχίσει η υλοποίηση και πιαστούν τα ορόσημα. Εκεί θα φανεί η διαφορά ανάμεσα στο σχέδιο και στο αποτέλεσμα – και στα όσα προσφέρει ο σωστός (και όχι ο επιπόλαιος) σχεδιασμός ◆ Στη Θεσσαλονίκη, ο στόχος για Flyover, Μετρό και ΔΕΘ βάζει στο στόχαστρο τον Μάιο του 2027 για το Flyover, το 2030 για την ανάπλαση της ΔΕΘ και €300 εκατ. για επενδύσεις στην Εγνατία ◆ Τώρα χρειάζονται μελέτες, αποφάσεις και ρυθμός… ◆ Το σημαντικότερο είναι ότι όλοι πλέον αντιλαμβάνονται το ρόλο της Θεσσαλονίκης, όχι ως «συμπρωτεύουσας», όρος που πάντοτε ήταν «κενός περιεχομένου», αλλά ως πρωτεύουσας των Βαλκανίων!

Η ενέργεια ξαναγράφει τον λογαριασμό!

Η κρίση στον Περσικό Κόλπο -ελέω πλανητάρχη- μεταφράζεται σε επιβάρυνση €145 δισ. για την ΕΕ και €3 δισ. για την Ελλάδα. Η γεωπολιτική φτάνει έτσι από το πρατήριο και το ράφι, έως τα ναύλα και τους εταιρικούς ισολογισμούς. Τα €85 δισ. του πρόσθετου ενεργειακού λογαριασμού εξηγούν γιατί η ασφάλεια του εφοδιασμού παραμένει οικονομική πολιτική πρώτης γραμμής ◆ Η ζήτηση ηλεκτρισμού αυξάνεται κατά 3,6% το 2026 και κατά 3,8% το 2027, με βιομηχανία, ψύξη, ηλεκτρικά οχήματα (για τα οποία θα μιλήσουμε αναλυτικά στο 6ο Electric + Micro Mobility Forum) και Data Centres να βάζουν πολύ ψηλά τον πήχη και τις απαιτήσεις ◆ Οι ΑΠΕ κινούνται προς την πρώτη θέση στην παγκόσμια ηλεκτροπαραγωγή, όμως η ευελιξία του συστήματος απαιτεί λιγότερη λογική του στιλ «βλέπουμε και κάνουμε» ◆ Κυρίως, απαιτεί λύσεις στο θέμα της αποθήκευσης, για να γίνεται καλύτερη αξιοποίηση ◆ Στην ελληνική αγορά, ο δείκτης κλίματος πέφτει στις 56,5 μονάδες, καθώς κόστος, ρευστότητα και ασθενής ζήτηση πιέζουν τη λειτουργία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ◆ Την ίδια ώρα, η AI διευρύνει το χάσμα ΗΠΑ και Ευρώπης, με τις αμερικανικές επιχειρηματικές επενδύσεις να βαδίζουν προς αύξηση 40% σε πραγματικούς όρους μεταξύ 2021 και τέλους του επόμενου έτους, έναντι 12% στην ευρωζώνη ◆ Τα μαθηματικά δεν έχουν διάθεση για… «παρηγοριά στον άρρωστο» ◆ Η στατιστική είναι η γραμματική της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας. Μπορείς να διαπραγματευτείς με τις λέξεις αλλά όχι με τα μαθηματικά!

Η εξωστρέφεια θέλει στρατηγική, όχι μόνο βαλίτσα!

Το 66% των επιχειρήσεων της Αττικής βγαίνει στο εξωτερικό, κυρίως μέσω εξαγωγών. Η εξωστρέφεια έχει, όμως, ακόμη κενά στη στρατηγική οργάνωση, στην επιλογή αγορών και στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Τα κεφάλαια βοηθούν, όμως η διεθνής παρουσία χρειάζεται γνώση, ανθρώπους, συνεργασίες και επιμονή. Η αγορά είναι παγκόσμια και παγκόσμιες πρέπει να είναι οι βλέψεις και οι ευκαιρίες ◆ Άλλωστε, η ελληνική παραγωγή έχει ήδη έναν σταθερό πυλώνα, καθώς τρόφιμα και ποτά φτάνουν στο 39% της αξίας πωληθείσας βιομηχανικής παραγωγής το 2025. Το επόμενο βήμα έχει όνομα: μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και ισχυρότερη θέση στις αγορές ◆ Στις Βρυξέλλες, η άμυνα και ανταγωνιστικότητα μπαίνουν στον προϋπολογισμό, με τον Αντόνιο Κόστα να θέτει ως στόχο συμφωνία έως το τέλος του 2026 για την περίοδο 2028-2034. Στην Ελλάδα, το τελευταίο αίτημα του Ταμείου Ανάκαμψης αφορά πακέτο €36 δισ. για το Ελλάδα 2.0 ◆ Τα ταμεία προσφέρουν καύσιμα. Την πορεία τη χαράζει η ικανότητα να τα μετατρέψεις σε παραγωγικό αποτέλεσμα. Και βέβαια, έχει τη δική του σημασία να δούμε και τι γίνεται μετά το ΤΑ ◆ Κάτι στο οποίο εμπλέκονται βέβαια και οι επιχειρήσεις. Κάποιες είχαν σχέδιο και εξελίχθηκαν. Κάποιες άλλες που πήγαν μόνο στο «ταμείο» και όχι στην «ανάκαμψη», τώρα κινδυνεύουν να πάνε «κουβά»…

Από την Κρήτη μέχρι το γραφείο, η AI αλλάζει τροχιά!

Στο ΙΤΕ στην Κρήτη, ο επίγειος σταθμός μικροδορυφόρων της χώρας φέρνει κοντά τηλεμετρία, τηλεχειρισμό και μεταφορά δεδομένων με πολιτική προστασία, γεωργία ακριβείας, περιβάλλον και θαλάσσια επιτήρηση. Το έργο των €200 εκατ. δίνει στο ΙΤΕ έναν ρόλο με πραγματικό τεχνολογικό βάρος. Ένα ψηφιακό οικόπεδο με θέα ολόκληρη τη χώρα. ΙΤΕ παίδες Ελλήνων όπως έλεγαν και οι Σαλαμινομάχοι. Και η επίκληση στην ιστορία δεν είναι τυχαία, αφού το ΙΤΕ φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια από την ίδρυση της Forthnet -ως τεχνοβλαστός- και την παροχή εμπορικού Internet στην χώρα μας (1995/6)! ◆ Το Stanford Digital Economy Lab εντοπίζει 19% χάσμα νέων στην απασχόληση AI, διατηρώντας επιφυλάξεις για την ερμηνεία των ευρημάτων. Οι ενδείξεις απαιτούν συστηματική παρακολούθηση, ειδικά για θέσεις εισαγωγικού επιπέδου. Γενικεύσεις δεν υπάρχουν, αλλά αν δεν εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου, κάποιος άλλος θα σε προλάβει – με νοημοσύνη ή τεχνητή νοημοσύνη ◆ Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε, ο Bill Gates προειδοποιεί για την εργασία, ανοίγοντας τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο μοιράζεται η (όποια) ευημερία παράγει η AI ◆ Στο B2B, τοagentic commerce βαδίζει προς $120 δισ. ετησίως έως το 2031, από περίπου $620 εκατ. το 2026. Οι agents μπορούν να κάνουν τις αγορές γρηγορότερες, αρκεί να ξέρουν ποιος αποφασίζει, ποιος πληρώνει και πού σταματά η εξουσιοδότησή τους. Και η αγορά πρέπει να τρέξει για να προλάβει το μέλλον. Περισσότερα στο 15ο eCommerce & Digital Marketing World 2026!

Η AI ζητά άμυνα, εμπιστοσύνη και άδεια λειτουργίας!

Πάνω από 100 φορείς ζητούν κυβερνοάμυνα απέναντι στην AI, ανάμεσά τους OpenAI, Anthropic, Microsoft, Google, Amazon και AMD. Τεχνικό χρέος, εσφαλμένες ρυθμίσεις, υπερβολικά δικαιώματα πρόσβασης και περιορισμένοι πόροι μπαίνουν στο κάδρο. Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει παντού, άρα η άμυνα χρειάζεται να περάσει από το υπόβαθρο στο προσκήνιο και να καθίσει στο κεντρικό τραπέζι. Και ανθεκτικότητα βεβαίως, βεβαίως, για την οποία θα μιλήσουμε στο RESICONx! ◆ Στα ελληνικά media, η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις πέφτει στο 18%, το 60% αποφεύγει συχνά ή περιστασιακά τις ειδήσεις και η εβδομαδιαία χρήση AI chatbots για ενημέρωση έφτασε το 12% το 2026 ◆ Στην πράξη αυξάνεται η ποσότητα και χάνεται η ποιότητα, οπότε το ζητούμενο είναι η εμπιστοσύνη ◆ Η οποία χτίζεται τούβλο – τούβλο ◆ Στις ΗΠΑ, ο Τραμπ στηρίζει επέκταση των data centres, ενώ πολιτείες και κοινότητες βάζουν μορατόριουμ, όρους για το νερό και υποχρεώσεις κάλυψης του κόστους ηλεκτρικών υποδομών. Η AI θα χρειαστεί ισχύ, αλλά και κοινωνική άδεια ◆ Last, but not least, να σας πούμε πως από την Παρασκευή, η Smart Press θα βρίσκεται με δημοσιογραφική αποστολή στην 90ή ΔΕΘ, εκεί όπου διαμορφώνεται το μέλλον της αγοράς, της οικονομίας αλλά και της τεχνολογίας. Θα σας έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και όλες τις εξελίξεις! Καλή ανάγνωση και καλή εβδομάδα!

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