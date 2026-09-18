Συμφωνία ΔΕΗ – AWS για data center 300 MW με προοπτική επέκτασης στο 1 GW

Στον ευρωπαϊκό χάρτη των hyperscale υποδομών cloud και τεχνητής νοημοσύνης βάζει πιο δυναμικά την Ελλάδα η συμφωνία ΔΕΗ – Amazon Web Services για το data center των 300 MW στη Δυτική Μακεδονία.

Η AWS, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους cloud παγκοσμίως, προβλέπεται να μισθώσει την εγκατάσταση για 15 χρόνια, αναλαμβάνοντας τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των υποδομών πληροφορικής, ενώ το έργο μπορεί να επεκταθεί έως το 1 GW.

Το data center είχε σχεδιαστεί εξ αρχής με την προοπτική εισόδου μεγάλου hyperscaler ως μακροχρόνιου μισθωτή. Με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε, ο συγκεκριμένος ρόλος συνδέεται πλέον με την AWS, ενώ το έργο συνδυάζει μεγάλη υπολογιστική ισχύ με την ενεργειακή υποδομή που διαθέτει η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία.

Το δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding – MoU) καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη του κέντρου δεδομένων στον Άγιο Δημήτριο.

Η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η AWS θα εγκαταστήσει και θα λειτουργεί τον εξοπλισμό πληροφορικής.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να εξετάσουν την επέκταση του έργου έως το 1 GW. Η προοπτική αυτή δεν αποτελεί ακόμη οριστική επενδυτική απόφαση και θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς, την αμοιβαία συμφωνία και την υπογραφή πρόσθετων οριστικών συμβάσεων.

Η ενεργειακή τροφοδοσία αποτελεί ξεχωριστό σκέλος της συνεργασίας. Η AWS θα προμηθεύεται από τη ΔΕΗ ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Power Purchase Agreements – PPAs). Η πρόβλεψη συνδέεται και με τον στόχο της Amazon για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα έως το 2040.

ΔΕΗ και AWS θα εξετάσουν ακόμη πολυετή συνεργασία στις τεχνολογίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης, με αντικείμενο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής εταιρείας.

Το MOU είναι δεσμευτικό ωστόσο η υλοποίηση και οι τελικοί εμπορικοί όροι προϋποθέτουν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την υπογραφή οριστικών συμφωνιών. Απαιτούνται επίσης ο έλεγχος δέουσας επιμέλειας (due diligence), η εξασφάλιση της σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο και οι αναγκαίες εγκρίσεις.

Η υποδομή των 300 MW

Η πρώτη φάση του data center έχει σχεδιαστεί σε τέσσερις μονάδες των 75 MW. Σύμφωνα με την τελευταία εταιρική παρουσίαση της ΔΕΗ τον Αύγουστο, η εγκατάσταση θα μπορεί να εξυπηρετεί τόσο φορτία τεχνητής νοημοσύνης όσο και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

Η διαθέσιμη έκταση φθάνει περίπου τα 300.000 τετραγωνικά μέτρα. Ο σχεδιασμός προβλέπει δείκτη αποτελεσματικότητας χρήσης ενέργειας (Power Usage Effectiveness – PUE) 1,2 και δυνατότητα προσαρμογής σε προδιαγραφές Tier III.

Για την πρώτη φάση η ΔΕΗ έχει προβλέψει κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Η έναρξη της κατασκευής τοποθετείται εντός του 2026 και η λειτουργία έως το τέλος του 2028.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η εγκατάσταση μπορεί να αποφέρει περίπου 170 εκατ. ευρώ ετήσια επαναλαμβανόμενα EBITDA έως το 2030, χωρίς να περιλαμβάνεται τυχόν πρόσθετο περιθώριο από τις συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την τροφοδοσία του data center, η ΔΕΗ σχεδιάζει να αξιοποιήσει τις ενεργειακές υποδομές που διαθέτει και αναπτύσσει στην περιοχή, με δυνατότητα τροφοδοσίας πίσω από τον μετρητή (behind the meter). Προβλέπονται Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συστήματα αποθήκευσης, αντλησιοταμίευση και ευέλικτη παραγωγή, με εφεδρεία από το δίκτυο.

Στο αδειοδοτικό σκέλος, έχει εξασφαλιστεί προέγκριση άδειας, έχει υποβληθεί αίτηση σύνδεσης στο δίκτυο και βρίσκεται σε εξέλιξη η περιβαλλοντική μελέτη.

Η AWS στην Ελλάδα

Η Amazon Web Services αποτελεί τον βραχίονα cloud της Amazon και λειτουργεί από το 2006. Το 2025 οι πωλήσεις του τομέα AWS διαμορφώθηκαν σε 128,725 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 20%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 45,606 δισ. δολάρια.

Η αμερικανική εταιρεία διαθέτει παγκοσμίως 39 γεωγραφικές Περιφέρειες (Regions) και 124 Ζώνες Διαθεσιμότητας (Availability Zones). Στην Ελλάδα λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2026 Τοπική Ζώνη (Local Zone) στην Αθήνα, η οποία συνδέεται με την Περιφέρεια της AWS στη Φρανκφούρτη.