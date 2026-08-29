Τα Σπάτα στον χάρτη των data centers βάζει το νέο Ειδικό Χωροταξικό

Την προοπτική εγκατάστασης κέντρων δεδομένων σε δύο συγκεκριμένες οργανωμένες ζώνες των Σπάτων καταγράφει το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΧΠ-Β), το οποίο έχει λάβει τη μορφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με την υπογραφή των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, και Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου.

Πρόκειται για τις περιοχές Γυαλού – Αγίου Δημητρίου – Πύργου και Πέτρα Γιαλού – Βούλια – Προκαλήσι στον Δήμο Σπάτων, οι οποίες σήμερα συγκεντρώνουν κυρίως δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα.

Η ΚΥΑ αναφέρει ρητά ότι σε αυτές υπάρχει προοπτική χωροθέτησης κέντρων δεδομένων (data centers), καθώς και άλλων δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής Κατηγορίας Β, προσανατολισμένων στο μητροπολιτικό περιβάλλον.

Η διατύπωση δεν συνεπάγεται αποκλειστική δέσμευση των εκτάσεων για data centers ούτε συνιστά από μόνη της αδειοδότηση συγκεκριμένων επενδύσεων. Εντάσσει όμως ονομαστικά τις δύο ζώνες στον χωρικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του κλάδου στην Ανατολική Αττική.

Έμφαση στις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας

Η αναφορά στα Σπάτα εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική για την προσέλκυση τεχνολογικών δραστηριοτήτων στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας.

Για την Ευρύτερη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας (ΕΜΠΑ) τίθεται ως κατεύθυνση η προσέλκυση κατά κύριο λόγο μονάδων υψηλής τεχνολογίας και η παροχή κινήτρων για την εγκατάστασή τους. Παράλληλα επιδιώκεται η διατήρηση και ενίσχυση δραστηριοτήτων για τις οποίες η μητροπολιτική χωροθέτηση αποτελεί βασικό όρο αποτελεσματικής λειτουργίας, ιδιαίτερα όταν έχουν στρατηγική σημασία για την αναπτυξιακή διαδικασία και τον διεθνή ρόλο της χώρας.

Σε εθνικό επίπεδο, για τις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας γενικότερα αξιολογούνται θετικά περιοχές που διαθέτουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Για την Ανατολική Αττική προωθείται κατά προτεραιότητα η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων στην ευρύτερη ζώνη, με ειδική μέριμνα ώστε να υπάρχει διαθέσιμη γη για την εξέλιξη βιομηχανιών στρατηγικής σημασίας, υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Οι ζώνες των Σπάτων και η Κερατέα

Η Γυαλού – Αγίου Δημητρίου – Πύργου και η Πέτρα Γιαλού – Βούλια – Προκαλήσι αποτελούν δύο από τους τρεις οργανωμένους υποδοχείς που καταγράφονται στην Ανατολική Αττική. Ο τρίτος είναι το Επιχειρηματικό Πάρκο Κερατέας, το οποίο εξακολουθεί να διαθέτει εκτάσεις προς αξιοποίηση και, σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξημένο ρυθμό υποδοχής νέων επιχειρήσεων.

Ο υποκείμενος σχεδιασμός καλείται να διερευνήσει τις μελλοντικές ανάγκες επέκτασης αυτών των υποδοχέων, καθώς και τη σκοπιμότητα καθορισμού συμβατών χρήσεων γης στις γύρω περιοχές.

Στην ειδική πρόβλεψη για τα data centers δεν καθορίζονται μεγέθη εγκαταστάσεων, ενεργειακή ισχύς ή ιδιαίτερο καθεστώς αδειοδότησης. Το νέο Χωροταξικό περιορίζεται στην καταγραφή της προοπτικής χωροθέτησής τους στις συγκεκριμένες ζώνες των Σπάτων, μαζί με άλλες δραστηριότητες περιβαλλοντικής Κατηγορίας Β, προσανατολισμένες στο μητροπολιτικό περιβάλλον.