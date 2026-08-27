Vodafone – Πιερρακάκης: στο τραπέζι η Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος

Η πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Ένωσης Φάσματος Συχνοτήτων (European Spectrum Union) βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στην Αθήνα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, με τον Joakim Reiter, επικεφαλής Εξωτερικών και Εταιρικών Υποθέσεων (Chief External and Corporate Affairs Officer) του Vodafone Group.

Η συζήτηση αφορά άμεσα την τηλεπικοινωνιακή αγορά, καθώς η πρόταση του κ. Πιερρακάκη συνδέεται με το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι ευρωπαϊκοί πάροχοι θα αποκτούν στο μέλλον δικαιώματα χρήσης στρατηγικών συχνοτήτων. Ο Joakim Reiter είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Vodafone από τον Αύγουστο του 2017 και έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για θέματα πολιτικής και ρύθμισης του ομίλου.

Η παρουσία του στην Αθήνα ήταν ολιγόωρη. Εκτός από τον κ. Πιερρακάκη συναντήθηκε, σε εθιμοτυπικό επίπεδο, και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Η πρωτοβουλία που συζητήθηκε με τον υπουργό βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο επεξεργασίας. Προβλέπει κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μελλοντική διάθεση στρατηγικών ζωνών του ραδιοφάσματος, με στόχο να περιοριστεί ο σημερινός κατακερματισμός της αγοράς και να δημιουργηθούν περισσότερο προβλέψιμες συνθήκες για τις επενδύσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Σήμερα η διαχείριση του ραδιοφάσματος γίνεται μέσα από 27 διαφορετικά εθνικά καθεστώτα αδειοδότησης. Οι πάροχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα δημοπρασιών, διάρκειες αδειών, όρους ανανέωσης και ρυθμιστικές απαιτήσεις. Κατά τον κ. Πιερρακάκη, αυτή η πολυδιάσπαση αυξάνει τη ρυθμιστική αβεβαιότητα και το κόστος κεφαλαίου και δυσχεραίνει τον μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχεδιασμό.

Η πρόταση συνδέεται και με την επερχόμενη μετάβαση από τα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) στα δίκτυα έκτης γενιάς (6G). Τα επόμενα χρόνια θα χρειαστεί να ανανεωθούν άδειες βασικών ζωνών του 5G, ενώ παραμένει αδιάθετη η ανώτερη ζώνη των 6 GHz, από 6.425 έως 7.125 MHz. Με βάση την πρόταση, το ραδιοφάσμα θα παραμείνει στην κυριότητα των κρατών μελών και οι υφιστάμενες άδειες θα ισχύσουν μέχρι τη λήξη τους. Οι μελλοντικές στρατηγικές συχνότητες, ωστόσο, θα μπορούσαν να διατίθενται με συντονισμένα χρονοδιαγράμματα, εναρμονισμένους όρους αδειοδότησης και κοινά τεχνικά πρότυπα και κανόνες ασφάλειας.

Σημαντικό σκέλος της πρότασης αφορά και τα έσοδα από τα δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος. Έως και το 75% των μελλοντικών εσόδων θα μπορούσε να διοχετεύεται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το υπόλοιπο 25% να αξιοποιείται μέσω ειδικού χρηματοδοτικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για έργα συνδεσιμότητας και νέων τεχνολογιών.

Η συζήτηση έχει σαφές ενδιαφέρον για τη Vodafone. Ο όμιλος έχει ταχθεί δημόσια υπέρ μεγαλύτερης εναρμόνισης της ευρωπαϊκής τηλεπικοινωνιακής αγοράς και μιας Ένωσης Συνδεσιμότητας (Connectivity Union). Στις θέσεις του για το ραδιοφάσμα έχει ζητήσει πολιτικές που διευκολύνουν τις επενδύσεις, μεγαλύτερη διάρκεια των αδειών και εναρμονισμένους κανόνες, υποστηρίζοντας ότι οι εθνικές διαφοροποιήσεις επιτείνουν τον κατακερματισμό της αγοράς.