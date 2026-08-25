Τα κέντρα δεδομένων AI αλλάζουν τον χάρτη των ημιαγωγών

Η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών αναμένεται να φθάσει περίπου τα 1,6 τρισ. δολάρια το 2026, αυξημένη κατά 92% έναντι εσόδων 809 δισ. δολαρίων το 2025, σύμφωνα με την Gartner. Η εταιρεία τοποθετεί το μέγεθος της αγοράς στα 1.555,2 δισ. δολάρια, ενώ η πρόβλεψη για το 2027 φθάνει τα 1.939,9 δισ. δολάρια.

Η αγορά μνημών αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό μοχλό της ανάπτυξης. Τα έσοδά της προβλέπεται να ανέλθουν στα 837,3 δισ. δολάρια το 2026, από 220,1 δισ. δολάρια το 2025, και να ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια το 2027. Η Gartner συνδέει την επιτάχυνση με τις διατηρούμενες επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και με ισχυρότερο από τον αναμενόμενο κύκλο τιμών μνήμης.

Οι μνήμες στο επίκεντρο της ανάπτυξης

Οι μνήμες προβλέπεται να αντιστοιχούν στο 54% των εσόδων της αγοράς ημιαγωγών το 2026, έναντι 27% το 2025. Το μερίδιο αυτό προκύπτει από την αύξηση των τιμών και από την ενισχυμένη κατανάλωση μνήμης στα συστήματα AI, ιδίως στις αναπτύξεις μεγαλύτερων υπολογιστικών συστοιχιών και διακομιστών.

Η Gartner προβλέπει αύξηση 246,6% στα έσοδα της αγοράς DRAM και 371,9% στην αγορά NAND flash το 2026. Πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα αναμένεται να εισέλθει στην αγορά το 2027, όμως οι συνθήκες προσφοράς και ζήτησης εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στενές, καθώς η ανάπτυξη υποδομών AI αυξάνει την κατανάλωση μνήμης.

«Η υποδομή AI έχει αλλάξει θεμελιωδώς τη δυναμική της αγοράς μνημών», δήλωσε ο Shrish Pant, Director Analyst της Gartner. Κατά την εκτίμησή του, η μεγαλύτερη χωρητικότητα μνήμης ανά διακομιστή AI και η διατηρούμενη ζήτηση για high-bandwidth memory θα στηρίξουν την αύξηση των εσόδων έως το 2027 και πέρα από αυτό.

Μεγαλύτερο μερίδιο για τα κέντρα δεδομένων AI

Η Gartner εκτιμά ότι το οικοσύστημα των κέντρων δεδομένων AI θα αυξήσει τη συμμετοχή του στα έσοδα της αγοράς ημιαγωγών από 36,5% το 2026 σε πάνω από 53% έως το 2030. Η μεταβολή συνδέεται με τη διεύρυνση των αναγκών για υπολογιστική ισχύ, δικτυακή διασύνδεση, διαχείριση ενέργειας και οπτικές τεχνολογίες.

Καθώς οι συστοιχίες AI γίνονται μεγαλύτερες, ταχύτερες και απαιτούν περισσότερη ενέργεια, αυξάνουν οι ανάγκες για CPUs, δικτυακό πυρίτιο, αναλογικά εξαρτήματα, συστήματα διαχείρισης ισχύος και οπτικές διασυνδέσεις. Ο Ben Lee, Director Analyst της Gartner, ανέφερε ότι η AI διευρύνει την ευκαιρία για το σύνολο της υποδομής, αντί να ευνοεί μία μόνο κατηγορία συσκευών.

Η αύξηση των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων AI μεταβάλλει επίσης το μείγμα εφαρμογών του κλάδου. Η Gartner συνδέει τη νέα κατανομή της ζήτησης με τη μετατόπιση της αξίας προς τις υποδομές που υποστηρίζουν την εκπαίδευση και λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάπτυξη και εκτός της αγοράς μνημών

Εξαιρουμένων των μνημών, τα έσοδα της αγοράς ημιαγωγών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 21,9% το 2026, στα 717,9 δισ. δολάρια, από 589 δισ. δολάρια το 2025. Για το 2027, η Gartner προβλέπει ότι το αντίστοιχο μέγεθος θα φθάσει τα 864,4 δισ. δολάρια.

Η πρόβλεψη καλύπτει κατηγορίες που επωφελούνται από την ανάπτυξη της AI υποδομής, όπως οι επεξεργαστές, τα δικτυακά τσιπ, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, οι αναλογικές συσκευές και οι οπτικές διασυνδέσεις. Η Gartner προβλέπει συνέχιση της ανάπτυξης το 2027, με τις μνήμες να παραμένουν η βασική πηγή αύξησης των εσόδων του κλάδου.

Χρειάζεται διευκρίνιση πριν από τη δημοσίευση: η δεύτερη παρεχόμενη πηγή αναφέρει αύξηση 135% από τα $809 δισ. στα $1,6 τρισ., ενώ η Gartner αναφέρει αύξηση 92%.