Το 90% των παρόχων αναμένει έσοδα από συνδεσιμότητα υποδομών AI

Η αυξανόμενη ζήτηση για συνδεσιμότητα προς και από υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να αποτελέσει βασική πηγή νέων εσόδων για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, ενώ εντείνει την ανάγκη επενδύσεων στα οπτικά δίκτυα μεταφοράς δεδομένων.

Έρευνα της Censuswide, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ciena σε 1.200 στελέχη τηλεπικοινωνιακών παρόχων, wholesale fibre network operators και περιφερειακών service providers σε 12 χώρες, έδειξε ότι το 90% θεωρεί τη ζήτηση από επιχειρήσεις, hyperscalers και neoscalers για σύνδεση με εγκαταστάσεις AI κρίσιμο παράγοντα για την αύξηση εσόδων. Το 56% τη χαρακτήρισε βασική πηγή καθαρών νέων εσόδων.

Οπτικές υπηρεσίες για κατανεμημένα AI clusters

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διασύνδεση κέντρων δεδομένων και κατανεμημένων AI clusters. Το 96% των ερωτηθέντων αναμένει ότι οι υπηρεσίες managed optical fibre network, ή MOFN, θα δημιουργήσουν έσοδα από αυτή τη δραστηριότητα, ενώ το 51% τις θεωρεί κύριο μέσο για την κάλυψη της ζήτησης data centre interconnect.

Οι υπηρεσίες υψηλής χωρητικότητας προς κέντρα δεδομένων συνδέονται με την εξάπλωση εφαρμογών AI που απαιτούν αυξημένη υπολογιστική ισχύ και γρήγορη μεταφορά μεγάλων όγκων δεδομένων. Η έρευνα κατέγραψε επίσης προσδοκίες για έσοδα από AI inferencing, το οποίο επέλεξε ως πεδίο με προοπτικές το 49% των συμμετεχόντων.

Το 94% δήλωσε ότι βλέπει σημαντικές ευκαιρίες για έσοδα GPU-as-a-service μέσω στρατηγικών συνεργασιών με cloud και neocloud providers. Το 95% εκτιμά ότι η immersive και AI-driven ψυχαγωγία θα προσθέσει νέες ροές εσόδων μέσα στην επόμενη τριετία. Στις καταναλωτικές συσκευές, το 29% ανέδειξε wearables και προσωπικές συσκευές, όπως έξυπνα γυαλιά και health trackers, ως την κυριότερη κατηγορία για premium υπηρεσίες.

Πίεση για αναβαθμίσεις και αυτοματοποίηση

Η προοπτική νέων εσόδων συνοδεύεται από επείγουσες ανάγκες αναβάθμισης υποδομών. Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες, ποσοστό 48%, θεωρούν κρίσιμες τις αναβαθμίσεις των οπτικών δικτύων, ενώ το 39% τοποθετεί την ανάγκη αυτή στους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Μόλις το 11% εκτιμά ότι οι συνήθεις αναβαθμίσεις επαρκούν για την αναμενόμενη ζήτηση.

Η αυτοματοποίηση αναδεικνύεται σε δεύτερο βασικό άξονα. Το 96% θεωρεί ότι απαιτείται πρόσθετη δικτυακή αυτοματοποίηση για την κάλυψη των νέων απαιτήσεων. Ο Brodie Gage, Chief Product and Technology Officer της Ciena, δήλωσε ότι οι πάροχοι βλέπουν ευκαιρίες γύρω από AI inference, GPU-as-a-Service, υπηρεσίες υψηλής χωρητικότητας και quantum-safe encryption, αλλά τα υφιστάμενα δίκτυα χρειάζονται εξέλιξη ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις απόδοσης.

Διαφορετικές εκτιμήσεις ανά αγορά

Η έρευνα κατέγραψε διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Στις ΗΠΑ, το 92% συμφώνησε ότι οι υπηρεσίες υψηλής χωρητικότητας που τροφοδοτούνται από την AI θα αποτελέσουν βασικό μοχλό νέων εσόδων, έναντι 61% στον Καναδά, 64% στη Βραζιλία και 67% στην Ινδία.

Στη Βραζιλία, το 93% υπογράμμισε τη σημασία premium υπηρεσιών με εγγυημένα SLA χαμηλής καθυστέρησης για την αξιοποίηση enterprise edge deployments. Στην Αυστραλία, η διαχείριση multi-cloud connectivity έλαβε χαμηλότερη βαρύτητα ως πηγή εσόδων, με 38%, έναντι παγκόσμιου σημείου αναφοράς 56%. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το σύνολο των ερωτηθέντων χαρακτήρισε την προηγμένη αυτοματοποίηση δικτύων κρίσιμη ή σημαντική για την αξιοποίηση των ευκαιριών της AI. Η Censuswide μίλησε με 100 στελέχη σε καθεμία από τις 12 χώρες μεταξύ 13 και 23 Ιουλίου 2026.