Telekom αντί Cosmote – τι κερδίζει ο ΟΤΕ από τη διεθνή μάρκα

Στην τελική ευθεία εισέρχεται για τον ΟΤΕ η μετάβαση στη νέα εμπορική ονομασία Telekom, καθώς από την επόμενη εβδομάδα ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός όμιλος της χώρας θα εμφανίζεται με το διεθνές σήμα της Deutsche Telekom, περίπου 16 μήνες μετά το πρώτο βήμα που έγινε τον Απρίλιο του 2025 με το Cosmote Telekom.

Η αλλαγή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών αποκτά νέες ισορροπίες. Η διεύρυνση της παρουσίας της ΔΕΗ μέσω της ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών εντείνει τον ανταγωνισμό στις υποδομές, την ώρα που ο ΟΤΕ επιχειρεί να διατηρήσει το προβάδισμά του στα δίκτυα νέας γενιάς και να ενισχύσει τη θέση του στις ψηφιακές και τεχνολογικές υπηρεσίες.

Η υιοθέτηση του Telekom δεν αφορά την εταιρική επωνυμία. Η επίσημη επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» παραμένει ως έχει, όπως και οι διακριτικοί τίτλοι «ΟΤΕ Α.Ε.», «ΟΤΕ» και «Cosmote». Στο καταστατικό έχουν, ωστόσο, προστεθεί και οι ονομασίες «Hellenic Telekom», «Telekom Greece», «Telekom Ελλάδος» και «Telekom Ελλάδας».

Για τον ΟΤΕ η αλλαγή σημαίνει ταυτόχρονα την αποχώρηση από μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες εμπορικές ονομασίες της ελληνικής αγοράς. Η Cosmote ξεκίνησε το 1998 ως ο τρίτος πάροχος κινητής τηλεφωνίας και τον Ιούνιο του 2001 είχε ήδη περάσει στην πρώτη θέση. Το 2015 εξελίχθηκε στην ενιαία εμπορική μάρκα του Ομίλου ΟΤΕ.

Στη θέση ενός ονόματος με σχεδόν τρεις δεκαετίες ιστορίας, ο ΟΤΕ αποκτά απευθείας την εμπορική ταυτότητα της Deutsche Telekom και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα που τη συνοδεύει.

Η Brand Finance αποτίμησε φέτος την αξία της μάρκας Telekom σε 96,2 δισ. δολάρια, αυξημένη κατά 12,8%, κατατάσσοντάς την ως την πολυτιμότερη τηλεπικοινωνιακή μάρκα παγκοσμίως και την πολυτιμότερη εταιρική μάρκα στην Ευρώπη. Η Deutsche Telekom έχει αναφέρει ότι η σταδιακή ένταξη της Ελλάδας στην ενιαία μάρκα διεύρυνε το διεθνές αποτύπωμα του Telekom.

Η κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική ενοποίησης της εμπορικής παρουσίας του γερμανικού ομίλου. Στην ετήσια έκθεσή του αναφέρεται ειδικά η προσαρμογή της ταυτότητας του Ομίλου ΟΤΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με στόχο το Telekom να αποκτά ενιαία αναγνωρισιμότητα στις διαφορετικές εθνικές αγορές.

Η νέα αρχιτεκτονική δεν περιορίζεται στην αλλαγή της κεντρικής ονομασίας. Το Telekom αποτελεί την κύρια εμπορική μάρκα, ενώ το Magenta, το χαρακτηριστικό εταιρικό χρώμα της Deutsche Telekom, χρησιμοποιείται για την ονοματοδοσία επιμέρους προϊόντων και υπηρεσιών.

Στην ελληνική αγορά έχουν ήδη εμφανιστεί τα MagentaONE, MagentaONE Business, Magenta Moments και Magenta AI, ενώ το Cosmote Insurance έχει γίνει Magenta Insurance. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσει η μετονομασία του payzy σε Magenta Pay και της Cosmote TV σε Magenta TV. Η αλλαγή θα επεκταθεί και στα τηλεοπτικά κανάλια, με τα Cosmote Sport να γίνονται Magenta Sport και τα Cosmote Cinema, Magenta Cinema.

Πίσω από την κοινή εμπορική ταυτότητα βρίσκεται και η επιδίωξη για μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας. Η Deutsche Telekom αναπτύσσει υπηρεσίες και τεχνολογικές υποδομές που μπορούν να αξιοποιούνται από περισσότερες χώρες, μεταξύ των οποίων κοινές πλατφόρμες στο υπολογιστικό νέφος (cloud), ευρωπαϊκή πλατφόρμα τηλεόρασης, εφαρμογές πελατών και κέντρα τεχνογνωσίας για την επιχειρηματική αγορά.

Στη σημασία που αποδίδει ο γερμανικός όμιλος στη δύναμη της μάρκας έχει αναφερθεί και ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Telekom, Tim Höttges. Στην τελευταία ετήσια έκθεση επισημαίνει ότι η ισχύς της μάρκας ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών, συμβάλλει στην προσέλκυση στελεχών και βελτιώνει τη διαπραγματευτική θέση της εταιρείας απέναντι στους συνεργάτες της.

Ο κ. Höttges αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να βρίσκεται στην Ελλάδα την περίοδο της ανακοίνωσης και να συμμετάσχει σε εσωτερικές εκδηλώσεις του ΟΤΕ. Εκτιμάται επίσης ότι κατά την παραμονή του στην Αθήνα θα συνομιλήσει για ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο έχει συναντηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται μετά τον πρόσφατο κύκλο επαφών του στις ΗΠΑ με στελέχη των OpenAI, Anthropic, Microsoft και Apple. Ο επικεφαλής της Deutsche Telekom ανέφερε ότι, έπειτα από 14 χρόνια τακτικών επισκέψεων στη Silicon Valley, βλέπει για πρώτη φορά τόσο αυξημένο ενδιαφέρον αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών για συνεργασίες με τον γερμανικό όμιλο.

Κατά τον ίδιο, στα πλεονεκτήματα της Deutsche Telekom περιλαμβάνονται η μεγάλη πελατειακή βάση, οι υποδομές, η αξιοπιστία και η δυνατότητα να συνδυάζει δίκτυα, συνδεσιμότητα και ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία. Στις επαφές του στις ΗΠΑ κυριάρχησαν η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI), τα κέντρα δεδομένων (data centers), η ασφάλεια και το ζήτημα της ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας.

Η πλήρης μετάβαση στο Telekom γίνεται την ώρα που ο ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές εντείνεται. Η ίδια η Deutsche Telekom έχει χαρακτηρίσει στην ετήσια έκθεσή της για το 2025 την είσοδο της ΔΕΗ στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών «σημαντική αλλαγή», σημειώνοντας ότι ανταγωνίζεται ΟΤΕ, Nova και Vodafone με επιθετική τιμολογιακή πολιτική.

Το δίκτυο της ΔΕΗ FiberGrid έχει φτάσει σε 2,05 εκατ. νοικοκυριά, με περισσότερα από 1,3 εκατ. να μπορούν να συνδεθούν άμεσα. Ο ΟΤΕ, από την πλευρά του, κάλυπτε στο τέλος Ιουνίου περίπου 2,2 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις με οπτική ίνα έως το σπίτι (Fiber to the Home – FTTH).