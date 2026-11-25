Στο 53% από 15% πέρυσι αυξήθηκε η χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην ετήσια έρευνα της Grant Thornton για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ωστόσο, μόλις το 2% δηλώνει ότι έχει καταγράψει μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (AI). Το 73% προγραμματίζει σχετικές επενδύσεις ύψους έως 150 χιλ. ευρώ την επόμενη τριετία, έναντι 45% το 2025. Από 31% πέρυσι σε 9% φέτος μειώθηκε το ποσοστό όσων δεν γνωρίζουν πόσα θα επενδύσουν ή δεν απαντούν.

Η έρευνα «Technology & Beyond – The Future Advantage» παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Future Unfold 2026 και πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά από την Kantar, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο δείγμα περιλαμβάνονται 400 επιχειρήσεις από τους κλάδους του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, με κύκλο εργασιών τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ το 2025.

Το 33% των επιχειρήσεων δοκιμάζει εφαρμογές AI σε συγκεκριμένους τομείς και το 29% βρίσκεται ακόμη στη φάση αξιολόγησης και σχεδιασμού. Το 12% έχει θέσει σε πλήρη λειτουργία εφαρμογές σε πολλαπλά τμήματα και λειτουργίες. Σχεδόν μία στις τέσσερις (24%) δεν έχει ασχοληθεί ακόμη με την τεχνητή νοημοσύνη.

Μεταξύ όσων χρησιμοποιούν παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, το δημοφιλέστερο εργαλείο είναι το ChatGPT της OpenAI (60%). Ακολουθούν το Microsoft Copilot (54%), το Google Gemini (39%) και το Claude της Anthropic (30%). Εργαλεία δικής τους ανάπτυξης χρησιμοποιεί το 6% των εταιρειών που αξιοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Περισσότερες από τις μισές δεν έχουν θεσπίσει επίσημους κανόνες για τη χρήση της. Στο 39% η χρήση είναι επίσημη αλλά χωρίς καθορισμένη εταιρική πολιτική και στο 14% γίνεται ανεπίσημα από τους εργαζομένους.

Στο σύνολο του δείγματος το 57% δεν διαθέτει επίσημη οργανωτική δομή για τη διαχείριση της AI. Μόνο το 18% έχει δημιουργήσει ειδική δομή για τον σκοπό αυτό, ενώ στο 23% η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στο τμήμα πληροφορικής.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και τεχνογνωσίας (43%). Πρόβλημα αποτελεί επίσης η ασυμβατότητα των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων με τις νέες εφαρμογές (33%). Η αντίσταση στην αλλαγή από εργαζομένους ή διοίκηση αναφέρεται από το 29%, η αβεβαιότητα για το κανονιστικό πλαίσιο από το 28% και ο ανεπαρκής προϋπολογισμός από το 27%.

Η έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού, όπως και οι παρωχημένες εφαρμογές και η χρήση πολλών διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων, αποτελούν τις δύο σημαντικότερες δυσκολίες και στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό, με ποσοστό 43% για καθεμία από τις δύο κατηγορίες. Αντιθέτως, λιγότερες επιχειρήσεις επικαλούνται φέτος τις περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης (22% από 29% πέρυσι) και την πολιτική και οικονομική αστάθεια (16% από 27%).

Τους επόμενους 12 μήνες το 39% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αναζητήσει εξωτερική υποστήριξη στην τεχνητή νοημοσύνη και την προγνωστική ανάλυση δεδομένων (Predictive Analytics) και αντίστοιχο ποσοστό στην ευφυή αυτοματοποίηση (Intelligent Automation). Ζήτηση για εξωτερικές υπηρεσίες καταγράφεται επίσης στη συντήρηση και ανάπτυξη εφαρμογών (36%), στην κυβερνοασφάλεια (34%) και στη στρατηγική αξιοποίησης του υπολογιστικού νέφους (Cloud) με 30%.

Για την ανάπτυξη λύσεων AI την επόμενη τριετία το 55% προτιμά να συνδυάσει διαφορετικές μεθόδους. Κυρίως σε εξωτερικούς συνεργάτες και συμβούλους σκοπεύει να στηριχθεί το 17%, στο δικό του προσωπικό το 14% και σε έτοιμες λύσεις της αγοράς το 10%.

Σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται κυρίως στην πληροφορική και τον προγραμματισμό (34%), στην αυτοματοποίηση και τις υποστηρικτικές λειτουργίες (back office) με 30% και στην επεξεργασία εγγράφων (28%). Το 52% σχεδιάζει να την αξιοποιήσει μέσα στα επόμενα τρία χρόνια στην πρόβλεψη και ανάλυση δεδομένων και το 51% στην εξυπηρέτηση πελατών.

Σε αντίθεση με τη ραγδαία διάδοση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, ο βαθμός ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων παραμένει σχεδόν αμετάβλητος την τελευταία τριετία. Το 57% δηλώνει ότι έχει υιοθετήσει σε υψηλό βαθμό τεχνολογίες ψηφιοποίησης ή αυτοματοποίησης των διαδικασιών του.

Το υπολογιστικό νέφος και η ανάλυση δεδομένων (Data Analytics) παραμένουν οι πλέον διαδεδομένες τεχνολογίες, με ποσοστά 84% και 82% αντίστοιχα. Περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλέον και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT), με το ποσοστό να φτάνει στο 65% από 51% πέρυσι.

Αν και το 72% αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή της αυτοματοποίησης στην αποδοτικότητά του, μόλις το 40% δηλώνει ότι όλα τα τμήματά του χρησιμοποιούν αυτοματισμούς.

Το 73% υπολογίζει ότι θα χρηματοδοτήσει τα έργα πληροφορικής της επόμενης τριετίας κυρίως με ίδια κεφάλαια, έναντι 69% πέρυσι. Ως κύρια πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ αναφέρει το 15%, το Ταμείο Ανάκαμψης το 7% και τον Αναπτυξιακό Νόμο το 4%.

Από 59% πέρυσι σε 47% φέτος μειώθηκε το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναγνωρίζουν σε υψηλό βαθμό τη συμβολή των ψηφιακών τεχνολογιών στην αύξηση της παραγωγικότητας. Στην περίπτωση της μείωσης του λειτουργικού κόστους το αντίστοιχο ποσοστό υποχώρησε από 46% σε 33%. Μόνο το 34% χρησιμοποιεί συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης (KPIs) για να αξιολογήσει τις τεχνολογικές του επενδύσεις.