Με δέσμευση για νέες συζητήσεις με στόχο τη διαμόρφωση κανόνων εντός διετίας ολοκληρώθηκαν το Σάββατο στη Γενεύη οι συνομιλίες του ΟΗΕ για τη ρύθμιση των όπλων που λειτουργούν με ελάχιστη ή καθόλου ανθρώπινη εποπτεία. Το αποτέλεσμα αποδυναμώθηκε από την αντίθεση της Ρωσίας και άφησε ανοιχτό το ερώτημα εάν τα μελλοντικά μέτρα θα είναι νομικά δεσμευτικά, προκαλώντας απογοήτευση σε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι υποστηρικτές μιας αυστηρότερης ρύθμισης, περίπου 100 χώρες, είχαν ζητήσει νομικά δεσμευτικούς κανόνες σε σύντομο χρονικό διάστημα για τα οπλικά συστήματα που εντοπίζουν και εμπλέκουν στόχους με διαφορετικούς βαθμούς αυτονομίας, γνωστά και ως «ρομπότ-δολοφόνους». Μεγάλες χώρες παραγωγής όπλων, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ, αντιτάχθηκαν σε αυτή την πρόταση, οδηγώντας σε μια υποβαθμισμένη συμφωνία.

Πολυετείς διαπραγματεύσεις και διπλωματικές αντιπαραθέσεις

Τα κράτη-μέλη της Σύμβασης για Ορισμένα Συμβατικά Όπλα συνεδρίαζαν στη Γενεύη από τη Δευτέρα, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για τη χρήση θανατηφόρων αυτόνομων οπλικών συστημάτων σε συγκρούσεις, μεταξύ άλλων στην Ουκρανία, το Σουδάν και τη Μέση Ανατολή. Υπέρ της θέσπισης ισχυρών και νομικά δεσμευτικών κανόνων έχουν ταχθεί ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ο Πάπας και ο Ερυθρός Σταυρός.

Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν έπειτα από τις 04:00 τα ξημερώματα (03:00 GMT), αφού οι διαπραγματευτές πέρασαν ώρες διαφωνώντας για λίγες λέξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με διπλωμάτες, οι ρωσικές ενστάσεις επί των διαδικαστικών κανόνων είχαν νωρίτερα οδηγήσει στην ακύρωση ορισμένων επίσημων συνεδριάσεων.

Ο Ελβετός πρόεδρος της συνάντησης, Julien Thoeni, χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντικό επίτευγμα για τον ανθρωπιστικό αφοπλισμό έπειτα από περισσότερα από 10 χρόνια συνομιλιών. «Δείχνει ότι ακόμη και στον σημερινό βαθιά διχασμένο κόσμο, η πολυμερής διπλωματία μπορεί να φέρει απτά αποτελέσματα», δήλωσε ο κ. Thoeni στους δημοσιογράφους με βραχνή φωνή μετά τη λήξη των εργασιών. Διπλωμάτης χώρας που υποστηρίζει τη θέσπιση νέων νόμων ανέφερε ότι το αποτέλεσμα ήταν «απογοητευτικό, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο».

Αντιδράσεις οργανώσεων και σενάρια για διαδικασία εκτός ΟΗΕ

Οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων επέκριναν την έκβαση των συνομιλιών, εκτιμώντας ότι η τεχνολογία αποκτά πλέον τη δυνατότητα να ξεπεράσει τη διπλωματία. «Η καθυστέρηση στη δημιουργία ενός νομικά δεσμευτικού εργαλείου θέτει τους αμάχους και την ανθρωπότητα σε κίνδυνο», δήλωσε στο περιθώριο των συνομιλιών η Nicole van Rooijen, εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης Stop Killer Robots.

Μπροστά στη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας, ορισμένοι παρατηρητές και πρώην στρατιωτικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι τα κράτη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα να εξετάσουν μια νέα διαδικασία εκτός του υφιστάμενου πλαισίου του ΟΗΕ, το οποίο απαιτεί τη συναίνεση και των 128 συμβαλλόμενων κρατών.