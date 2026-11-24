Μόλις το 1,3% των εισαγωγών υπηρεσιών λογισμικού και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) των βαλκανικών χωρών προέρχεται από την Ελλάδα, παρά τη γεωγραφική εγγύτητα και την ανάπτυξη που έχει καταγράψει ο εγχώριος τεχνολογικός κλάδος.

Πρόκειται για αγορά συνολικής αξίας 9,64 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία του 2024 που περιλαμβάνουν και την Κύπρο. Το περιορισμένο ελληνικό μερίδιο αναδεικνύει τα περιθώρια εξωστρέφειας των επιχειρήσεων ΤΠΕ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία αναζητούν νέες πηγές δραστηριότητας πέρα από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Την προοπτική αυτή εξετάζει η μελέτη «Η Ελλάδα ως κόμβος ψηφιακής τεχνολογίας», την οποία εκπόνησε η Deloitte για τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Τα ευρήματα παρουσίασε χθες στο Φόρουμ Ψηφιακής Οικονομίας (Digital Economy Forum) 2026 ο Νίκος Χριστοδούλου, επικεφαλής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού της Deloitte Ελλάδος.

Εφόσον αναπτυχθούν ανταγωνιστικοί ψηφιακοί κόμβοι, η Deloitte εκτιμά ότι μέσα στην επόμενη πενταετία μπορούν να προσελκυστούν άμεσες ξένες επενδύσεις της τάξεως των 1,35 δισ. ευρώ και τα έσοδα από εξαγωγές υπηρεσιών να προσεγγίσουν τα 567 εκατ. ευρώ. Η απασχόληση στους κόμβους μπορεί να φτάσει περίπου τις 21.000 ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης έως το 2031. Η οικονομική επίδραση υπολογίζεται σε 1,12% του ΑΕΠ το 2031. Πρόκειται για προβλέψεις που προϋποθέτουν την υλοποίηση της προτεινόμενης στρατηγικής και όχι για επενδύσεις που έχουν ήδη δεσμευτεί.

Όπως σημείωσε ο κ. Χριστοδούλου, «Τώρα που ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, η τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε στον κλάδο μπορεί να αξιοποιηθεί στη δημιουργία των ψηφιακών hubs και να βοηθήσει στην εξωστρέφειά του».

Το 86% των περίπου 150 στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες η Ελλάδα να εξελιχθεί σε ανταγωνιστικό ψηφιακό κόμβο διεθνούς εμβέλειας.

Στην ερώτηση για τον γεωγραφικό ρόλο που μπορεί να διεκδικήσει η χώρα, το 30% των στελεχών επέλεξε τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ακολουθούν τα Βαλκάνια με 23% και η Ανατολική Μεσόγειος μαζί με την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής με 20%.

Οι ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών ΤΠΕ αντιστοιχούν σε 158 ευρώ ανά κάτοικο έναντι 1.360 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του 2025. Στην Εσθονία ο αντίστοιχος δείκτης φτάνει τα 2.520 ευρώ και στη Βουλγαρία τα 658 ευρώ.

Στις καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων σε λογισμικό και ΤΠΕ, η Ελλάδα κατέγραψε το 2024 μόλις 9,73 ευρώ ανά κάτοικο, έναντι 45,3 ευρώ στη Βουλγαρία και 44,9 ευρώ στην Τσεχία. Περιορισμένη παραμένει και η παρουσία πολυεθνικών επιχειρήσεων λογισμικού και τεχνολογίας. Το ίδιο έτος αντιστοιχούσαν στην Ελλάδα 1,61 θέσεις εργασίας σε αυτές τις επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 3,66.

Η Deloitte εξέτασε δώδεκα τύπους ψηφιακών κόμβων, από την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δεδομένα και το υπολογιστικό νέφος έως την κυβερνοασφάλεια και τη συνδεσιμότητα. Η αξιολόγηση επεκτάθηκε επίσης σε επτά κλάδους εφαρμογής που καλύπτουν τη βιομηχανία, τη ναυτιλία, την άμυνα και το διάστημα, την υγεία και φαρμακευτική, την αγροδιατροφή, τον τουρισμό και πολιτισμό και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στην τελική κατάταξη προηγούνται οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες με βαθμολογία 4,04 στα πέντε. Ακολουθούν η Τεχνητή Νοημοσύνη με 3,96 και η Υγεία και Φαρμακευτική με 3,50.

Οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν εφαρμογές και συστήματα διαλειτουργικότητας. Στην Τεχνητή Νοημοσύνη οι δυνατότητες αφορούν την ανάπτυξη μοντέλων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Η Υγεία και Φαρμακευτική καλύπτει την ψηφιακή υγεία, τη βιοτεχνολογία και τις τεχνολογίες ανακάλυψης φαρμάκων.

Το υπολογιστικό νέφος συγκεντρώνει βαθμολογία 4,0 ως προς τις διεθνείς προοπτικές του, έναντι 4,2 της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στην τελική κατάταξη βάρυναν, πέρα από τις διεθνείς προοπτικές κάθε τεχνολογίας, η θέση της Ελλάδας στον ανταγωνισμό και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Τα κέντρα δεδομένων, η κυβερνοασφάλεια και η συνδεσιμότητα περιλαμβάνονται στους επτά τομείς που πέρασαν την αρχική αξιολόγηση, χωρίς να ενταχθούν στην τελική τριάδα προτεραιοτήτων.

Η γραφειοκρατία αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το 82% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Ακολουθούν το κόστος και η φορολογία, το μικρό μέγεθος και ο κατακερματισμός των επιχειρήσεων και η περιορισμένη προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό ως τεχνολογικού προορισμού.

Η έλλειψη έμπειρων και ανώτερων στελεχών και η δυσκολία προσέλκυσης προσωπικού από το εξωτερικό συγκαταλέγονται επίσης στα προβλήματα του κλάδου. Για τις τεχνολογικές υποδομές επισημαίνονται οι καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις και οι δυσκολίες πρόσβασης σε ηλεκτρική ισχύ.

Για την ανάπτυξη των ψηφιακών κόμβων η Deloitte προτείνει τη μαζική προσέλκυση εξειδικευμένων εργαζομένων, τη δημιουργία ειδικού επενδυτικού ταμείου και την επιδότηση εθνικών και τοπικών υποδομών. Η Πορτογαλία και το Ισραήλ χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα αντίστοιχων πολιτικών.