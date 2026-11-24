Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι θα επιβάλει «τεράστιο φόρο» στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας που κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI) εκτός αμερικανικού εδάφους. Η τοποθέτησή του φέρνει στο προσκήνιο τη διάσταση ανάμεσα στον Λευκό Οίκο, που αντιμετωπίζει την επέκταση των υποδομών AI ως κρίσιμη για την επικράτηση στον διεθνή ανταγωνισμό, και σε μεγάλο μέρος της αμερικανικής κοινής γνώμης, που εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για τις τοπικές επιπτώσεις αυτών των εγκαταστάσεων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο λίγο μετά την επιστροφή του από την Ασία, ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ προηγούνται της Κίνας στην ανάπτυξη αυτού που ο ίδιος αποκαλεί «υπερνοημοσύνη», προειδοποιώντας όμως ότι η χώρα κινδυνεύει να μείνει πίσω αν οι πολιτικές αντιδράσεις επιβραδύνουν την κατασκευή των κέντρων δεδομένων. «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στις εταιρείες να κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων σε άλλες χώρες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι όσες το πράξουν θα βρεθούν αντιμέτωπες με «τεράστιο φόρο», ενώ παραλλήλισε το ζήτημα με την παραγωγή προηγμένων μικροτσίπ στο εξωτερικό, την οποία χαρακτήρισε «πολύ καταστροφική» για τις ΗΠΑ.

Αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών και πολιτικό κόστος

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη ενημερώσει το επιτελείο του για τη συγκεκριμένη πρόταση και παραμένει ασαφές με ποιον μηχανισμό θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Οι δηλώσεις του έγιναν λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου οι ανησυχίες των ψηφοφόρων για τα κέντρα δεδομένων συνέβαλαν σε βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών, ενώ πολλοί τεχνολογικοί όμιλοι, όπως η Google, διαθέτουν ήδη εγκαταστάσεις στην Ασία και την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το AP Voter Poll, περίπου τα τρία τέταρτα των Αμερικανών ψηφοφόρων στις φετινές εκλογές δήλωσαν αντίθετοι στην κατασκευή νέου κέντρου δεδομένων στην κοινότητά τους. Αντίστοιχα, θερινή δημοσκόπηση των Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research και Energy Policy Institute του Πανεπιστημίου του Σικάγο έδειξε ότι περίπου 6 στους 10 Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένης της πλειοψηφίας Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, τάσσονται υπέρ του περιορισμού των νέων εγκαταστάσεων, με την πλειονότητα να δηλώνει «εξαιρετικά» ή «πολύ» ανήσυχη για τις επιπτώσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και στα αποθέματα νερού.

Με τους Δημοκρατικούς να έχουν εξασφαλίσει μεγάλες πλειοψηφίες και στα δύο σώματα του επόμενου Κογκρέσου, αναμένεται αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους τεχνολογικούς ομίλους και τους επενδυτές κέντρων δεδομένων, ακόμη και αν ο κ. Τραμπ επιχειρήσει να ανακόψει τυχόν ομοσπονδιακούς περιορισμούς. Ο ίδιος πρότεινε η κάμψη των τοπικών αντιδράσεων να επιδιωχθεί μέσω διαπραγματεύσεων με τις εταιρείες, περιλαμβάνοντας φοροελαφρύνσεις, μειωμένους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, χρηματοδότηση για εκπαιδευτικούς ή απευθείας πληρωμές προς τους κατοίκους, καλώντας τις κοινότητες να συνάψουν συμφωνίες επειδή οι εταιρείες «έχουν πολλά χρήματα».

Ανταλλάγματα από τις εταιρείες και ενεργειακή νομοθεσία

Στελέχη του κλάδου επισημαίνουν ότι, παρότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης, οι υπηρεσίες cloud computing εξακολουθούν να αποτελούν την κυρίαρχη χρήση των κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ. Καθώς πληθαίνουν οι αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες, οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι υπόσχονται να διεκδικούν λιγότερες κρατικές επιδοτήσεις, να λειτουργούν με μεγαλύτερη διαφάνεια και να προσφέρουν αυξημένα οικονομικά ανταλλάγματα στις περιοχές υποδοχής.

Σε συνεντεύξεις τους στο Associated Press, στελέχη των Google και Meta ανέφεραν ότι επιδιώκουν να περιορίσουν τη δυσπιστία με μεγαλύτερη διαφάνεια απέναντι στις τοπικές κοινωνίες. Οι εταιρείες δεσμεύονται επίσης για μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και διαβεβαιώνουν ότι οι εγκαταστάσεις θα ενισχύσουν τις τοπικές αξίες ακινήτων, υποστηρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη ωφελεί την αμερικανική οικονομία.

Οικονομολόγοι της UBS εκτιμούν ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αναμένεται να δαπανήσουν έως και 1,8 τρισ. δολάρια τον επόμενο χρόνο για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως σε κέντρα δεδομένων. Η οικοδομική δραστηριότητα έχει ενισχύσει τις αμοιβές ορισμένων εργαζομένων στις κατασκευές, ιδίως εξειδικευμένων τεχνικών όπως οι ηλεκτρολόγοι, στους οποίους καταγράφεται έλλειψη, ωστόσο μεγάλο μέρος των υλικών και εξαρτημάτων, όπως οι ημιαγωγοί και ο χαλκός, εισάγεται, αντισταθμίζοντας σημαντικό τμήμα του οικονομικού οφέλους.

Την Πέμπτη, η υπό ρεπουμπλικανική πλειοψηφία Γερουσία ενέκρινε διακομματικό νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, γραμμές μεταφοράς και λοιπές ενεργειακές υποδομές, με στόχο την αύξηση της προσφοράς ενέργειας και τη μείωση των τιμών ρεύματος. Η ρύθμιση προβλέπει ότι τα κέντρα δεδομένων θα καλύπτουν το κόστος της ενέργειας που καταναλώνουν και των αναβαθμίσεων στο δίκτυο μεταφοράς, με τον κ. Τραμπ να χαιρετίζει το νομοσχέδιο, το οποίο παραπέμπεται πλέον στη Βουλή των Αντιπροσώπων.