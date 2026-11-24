Οι ψηφιακές επενδυτικές εφαρμογές μπορούν να δώσουν σε ιδιώτες πρόσβαση στις αγορές με μικρό κεφάλαιο και να διευκολύνουν τις τακτικές τοποθετήσεις. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, ο Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης, Co-Founder & CEO της Wealthyhood, αναλύει πώς αυτή η δυνατότητα αποτυπώνεται στην εφαρμογή και στο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας. Η εμπειρία του στη Morgan Stanley, όπου παρακολούθησε πώς κινούνται θεσμικοί επενδυτές με πρόσβαση σε μεγάλα κεφάλαια, εκτενή πληροφόρηση και σύνθετα εργαλεία, τον οδήγησε να δώσει έμφαση στην υπομονή και στη συνέπεια. Στη δική του προσέγγιση, ένα σταθερό επενδυτικό πλάνο δίνει στον αρχάριο μια βάση για να κάνει τα πρώτα του βήματα. Η Wealthyhood επιδιώκει να μετατρέψει αυτή την πρώτη επαφή με τις αγορές σε μακροχρόνια επενδυτική συνήθεια.

Στην Ελλάδα, όπου η εφαρμογή κυκλοφόρησε επίσημα τον Οκτώβριο του 2025, ο κ. Χριστοδουλάκης διακρίνει διαφορετικές ανάγκες μεταξύ των χρηστών. Με αφορμή την εταιρική μελέτη Greek Investor Pulse 2026, αναφέρει ότι ορισμένοι αναζητούν αναλυτικότερη πληροφόρηση και περισσότερα διαγράμματα, ενώ άλλοι προτιμούν να επιλέγουν ένα χαρτοφυλάκιο και να το ενισχύουν κάθε μήνα. Ως βασική προτεραιότητα αναδεικνύει την απλότητα των διαδικασιών. Σύμφωνα με τη Wealthyhood, η εγγραφή και η επαλήθευση του λογαριασμού συνήθως ολοκληρώνονται σε λίγα λεπτά. Ο ίδιος σημειώνει ότι οι χρήστες εκτιμούν τη σαφή γλώσσα της εφαρμογής και αναζητούν εκπαίδευση και καθοδήγηση για τα πρώτα τους βήματα. Όπως αναφέρει, η εφαρμογή επιτρέπει τη διασπορά των τοποθετήσεων ακόμη και σε χρήστες με μικρό διαθέσιμο κεφάλαιο ή σε όσους προτιμούν να ξεκινήσουν δοκιμαστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλάκη, η εκπαίδευση, η αποταμίευση, η επένδυση και η αυτοματοποίηση αποτελούν τις τέσσερις λειτουργίες γύρω από τις οποίες οργανώνεται η εφαρμογή. Η ομάδα της Wealthyhood παρέχει περισσότερους από 50 εκπαιδευτικούς οδηγούς και καθημερινή ενημέρωση για τους χρήστες. Μέσω του Savings Vault, οι χρήστες μπορούν να τοποθετούν χρήματα σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς. Η εφαρμογή προσφέρει επίσης πρόσβαση σε επιλεγμένες μετοχές και ETF από ένα ευρώ και διαθέτει εργαλείο δημιουργίας και προσαρμογής χαρτοφυλακίου. Οι χρεώσεις εξαρτώνται από τον τίτλο και τους όρους της συναλλαγής. Σημειώνεται πως η αξία των επενδύσεων μπορεί να μειωθεί και υπάρχει κίνδυνος απώλειας κεφαλαίου. Η εφαρμογή επιτρέπει επίσης τον αυτόματο προγραμματισμό μηνιαίων τοποθετήσεων.

Σύμφωνα με τη μελέτη Greek Investor Pulse 2026, η τυπική πρώτη κατάθεση των χρηστών της Wealthyhood στην Ελλάδα ήταν 100 ευρώ. Για τον κ. Χριστοδουλάκη, όσοι ξεκινούν με μικρά ποσά αποτελούν κοινό προτεραιότητας για την εταιρεία. Η Wealthyhood επιδιώκει να τους βοηθήσει να περάσουν από την πρώτη τοποθέτηση στην τακτική αποταμίευση και επένδυση. Για να υποστηρίξει αυτό το μοντέλο, όπως εξηγεί, η εταιρεία σχεδιάζει την εφαρμογή και την εξυπηρέτηση πελατών έτσι ώστε η ίδια ομάδα να μπορεί να υποστηρίζει περισσότερους επενδυτές. Το επιχειρηματικό μοντέλο έχει δύο εμπορικές κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η απευθείας διάθεση της εφαρμογής σε ιδιώτες, με συνδρομές και χρεώσεις συναλλαγών, ενώ η δεύτερη αφορά τη διάθεση των επενδυτικών υπηρεσιών της Wealthyhood μέσω τραπεζικών συνεργασιών.

Ο κ. Χριστοδουλάκης βλέπει στις τραπεζικές συνεργασίες έναν τρόπο να αποκτήσει η Wealthyhood πρόσβαση σε μεγαλύτερο κοινό. Όπως εξηγεί, οι τράπεζες διαθέτουν ευρεία πελατειακή βάση, ενώ οι εταιρείες fintech μπορούν να προσαρμόζουν γρηγορότερα τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες των πελατών. Αναφέρει τις υφιστάμενες συνεργασίες με την Τράπεζα Κύπρου και την Εθνική Τράπεζα στην Ελλάδα και επισημαίνει ότι βλέπει ήδη ισχυρή ανταπόκριση από τους χρήστες στην Κύπρο. Στην περίπτωση του Next by NBG, η Εθνική Τράπεζα διευκολύνει την πρόσβαση στην πλατφόρμα, ενώ τις επενδυτικές υπηρεσίες παρέχει η Wealthyhood. Στις νέες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θέλει να δραστηριοποιηθεί, η εταιρεία επιδιώκει να βρει τραπεζικό εταίρο για να διαθέσει μαζί του τις υπηρεσίες της. Η είσοδος μέσω τραπεζών αποτελεί, στο σχέδιο που περιγράφει, ξεχωριστή οδό ευρωπαϊκής ανάπτυξης, παράλληλα με την επέκταση της εφαρμογής που η Wealthyhood διαθέτει απευθείας σε ιδιώτες.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία των εταιρειών και την εμπειρία του ιδιώτη επενδυτή. Εστιάζει στα κενά επενδυτικής γνώσης και στα λάθη που αποδίδει σε συμπεριφορικές προκαταλήψεις. Περιγράφει έναν ψηφιακό βοηθό που θα μπορούσε να προσαρμόζει την εκπαίδευση στον χρήστη και να επισημαίνει κινήσεις που αποκλίνουν από το επενδυτικό του προφίλ. Η Wealthyhood έχει ήδη αναπτύξει ψηφιακό βοηθό, ο οποίος βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Στις δυνατότητες που εξετάζονται για το μέλλον περιλαμβάνεται και η εκτέλεση εντολών κατόπιν οδηγίας του χρήστη. Ο κ. Χριστοδουλάκης θεωρεί απαραίτητα τα σαφή όρια λειτουργίας, ιδίως όταν ένας επενδυτής ζητά από το σύστημα να προβλέψει την πορεία μιας μετοχής.

Εκτιμά, ταυτόχρονα, ότι η Wealthyhood έχει ξεπεράσει τις δυσκολίες των πρώτων χρόνων μιας νεοφυούς επιχείρησης και περνά πλέον σε φάση επέκτασης. Θέτει στόχο τους 150.000 χρήστες στην Ελλάδα μέχρι το 2027 και σχεδιάζει την απευθείας διάθεση της εφαρμογής σε ιδιώτες σε περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές. Στις προτεραιότητες της εταιρείας περιλαμβάνει επίσης τη διεύρυνση των υφιστάμενων συνεργασιών με την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου. Ως επόμενο βήμα για την εφαρμογή περιγράφει τη διάθεση του ψηφιακού βοηθού στους χρήστες. Σημειώνει ότι η δυνατότητα να ενσωματώσει νέες λειτουργίες διατηρώντας την εφαρμογή εύχρηστη μπορεί να δώσει στη Wealthyhood πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της.