Τη δημιουργία κοινών ψηφιακών πλατφορμών και υποδομών ανταλλαγής δεδομένων, που θα μπορούν να αξιοποιούνται από δημόσιες διοικήσεις διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών, έχει ως βασικό αντικείμενο η κοινοπραξία IMPACTS – EDIC, με έδρα την Αθήνα.

Το εύρος των δραστηριοτήτων της περιγράφεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία στη Βουλή και ρυθμίζει τη λειτουργία της στην Ελλάδα. Η κοινοπραξία συστάθηκε με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Δεκέμβριο του 2025. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και η Ουκρανία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων δημόσιων φορέων, ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών και η παροχή υπηρεσιών που απαιτούν συνεργασία μεταξύ διαφορετικών κρατών. Η κοινοπραξία θα αναπτύσσει λύσεις διαλειτουργικότητας και θα προωθεί τη χρήση κοινών τεχνικών προτύπων. Στόχος είναι εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί για μία δημόσια διοίκηση να μπορούν να αξιοποιούνται και από άλλες χώρες.

Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνεται η ανάπτυξη ασφαλών ψηφιακών υποδομών για την αποθήκευση, τη μετάδοση και την επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κυβερνοασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών, καθώς η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δημόσιων αρχών διαφορετικών χωρών δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας. Η ανάπτυξη των υποδομών αυτών συνδέεται με την επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την ψηφιακή της κυριαρχία.

Το καταστατικό περιλαμβάνει ακόμη την ανάπτυξη εφαρμογών συνομιλίας για την επικοινωνία πολιτών και επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα, προβλέπει λύσεις που θα περιορίζουν την ανάγκη επανειλημμένης υποβολής των ίδιων στοιχείων από επιχειρήσεις προς διαφορετικές δημόσιες αρχές, αξιοποιώντας την ασφαλή και αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων.

Στην υλοποίηση των σχετικών έργων προβλέπεται η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τομέα μέσω καινοτόμων δημοσίων προμηθειών. Το καταστατικό περιλαμβάνει επίσης δράσεις για τη στήριξη μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν τεχνολογικές λύσεις για τη δημόσια διοίκηση.

Πριν από την ευρύτερη αξιοποίησή τους, νέες εφαρμογές θα μπορούν να δοκιμάζονται σε πιλοτικά έργα με επιλεγμένα κράτη. Η κοινοπραξία θα υποστηρίζει τη δοκιμή λύσεων διαλειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδομένων σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα, προκειμένου να αξιολογείται η λειτουργία τους και η δυνατότητα επέκτασής τους σε περισσότερες χώρες.

Για την επαναχρησιμοποίηση των εφαρμογών ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη ότι το λογισμικό IMPACTS θα διατίθεται ελεύθερα προς χρήση με την Ευρωπαϊκή Δημόσια Άδεια (European Union Public Licence – EUPL 1.2). Η κοινοπραξία θα παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάρτιση σε δημόσιους φορείς για την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών λύσεων.

Οι επιμέρους δραστηριότητες θα εξειδικεύονται σε πρόγραμμα εργασίας, με χρονοδιαγράμματα, στόχους και παραδοτέα. Το καταστατικό καθορίζει το πλαίσιο ανάπτυξης των έργων, χωρίς να περιλαμβάνει αναλυτικούς προϋπολογισμούς ή ημερομηνίες ολοκλήρωσης συγκεκριμένων εφαρμογών.

Τηλεφωνική και γραπτή εξυπηρέτηση από τα ΚΕΠ

Το εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης αλλαγές στην εξυπηρέτηση των πολιτών από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), διευρύνοντας τις δυνατότητες διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων χωρίς φυσική παρουσία.

Πέρα από τις βιντεοκλήσεις μέσω της υπηρεσίας MyKEPlive, προβλέπεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας μέσω ειδικής πλατφόρμας και ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων σε ψηφιακό περιβάλλον άμεσης συνομιλίας.

Οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους νέους τρόπους επικοινωνίας όχι μόνο για να λαμβάνουν πληροφορίες αλλά και για να διεκπεραιώνουν αιτήματά τους. Για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση θα εφαρμόζεται η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης, ενώ στη γραπτή επικοινωνία απαιτείται προηγούμενη αυθεντικοποίηση.

Οι αλλαγές συνδέονται με το ήδη θεσπισμένο Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (Government Customer Relationship Management – GOV-CRM), το οποίο προβλέπει την παρακολούθηση αιτημάτων από διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας με το Δημόσιο.

Μία ακόμη παρέμβαση αφορά την υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ χωρίς να απαιτείται ιδιόχειρη υπογραφή. Ο πολίτης θα μπορεί να επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά την αίτησή του με κωδικό μίας χρήσης που αποστέλλεται στο πιστοποιημένο κινητό του ή μέσω ειδοποίησης στο ψηφιακό πορτοφόλι Gov.gr Wallet, εφόσον η δυνατότητα υποστηρίζεται.

Η ηλεκτρονική επιβεβαίωση θα καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα και θα συνδέεται με τη συγκεκριμένη αίτηση. Η διαδικασία προβλέπεται τόσο για την εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ όσο και για την οριστική υποβολή αιτήσεων μέσω MyKEPlive, εφόσον ο πολίτης διαθέτει αριθμό κινητού πιστοποιημένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των νέων υπηρεσιών θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση. Το νομοσχέδιο δεν προσδιορίζει πότε θα είναι διαθέσιμες στο σύνολο των ΚΕΠ.