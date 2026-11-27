Σχεδόν εννέα στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα έχουν χρησιμοποιήσει εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ). Από όσους γνωρίζουν ή έχουν ακουστά την τεχνολογία περισσότεροι από τους μισούς πιστεύουν ότι θα τους υποκαταστήσει εν μέρει στα καθήκοντά τους και μόλις το 23,7% αισθάνεται πολύ ή πάρα πολύ έτοιμο να ανταποκριθεί στις αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον.

Μέσα σε εννέα μήνες το ποσοστό των Ελλήνων που έχουν χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία φορά κάποιο εργαλείο ΤΝ αυξήθηκε κατά 12,3 ποσοστιαίες μονάδες. Από 65% τον Ιανουάριο του 2026 έφτασε στο 69,2% τον Μάιο και στο 77,3% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το τρίτο μέρος της έρευνας της διαΝΕΟσις «Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη», που διενήργησε η Metron Analysis με αντικείμενο την εργασία.

Στην πανελλαδική έρευνα συμμετείχαν 1.101 άτομα ηλικίας 17 ετών και άνω, μέσω τηλεφωνικών και διαδικτυακών συνεντεύξεων.

Στις ηλικίες 25 έως 39 ετών η χρήση της ΤΝ φτάνει στο 96,2% και στις ηλικίες 17 έως 24 ετών στο 94,9%. Ακόμη και μεταξύ των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω σχεδόν ένας στους δύο (48,7%) έχει δοκιμάσει τη νέα τεχνολογία.

Μεγάλες αποκλίσεις καταγράφονται ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο και το εισόδημα. Μεταξύ των κατόχων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου το ποσοστό όσων έχουν χρησιμοποιήσει ΤΝ φτάνει στο 93,3% έναντι 63,7% στους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από τους ερωτηθέντες με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ έχει δοκιμάσει σχετικές εφαρμογές το 67,8% και από εκείνους με εισόδημα άνω των 3.000 ευρώ το 92,8%.

Καθημερινά καταφεύγει στην ΤΝ το 37,2% των χρηστών και μερικές φορές την εβδομάδα το 51,3%. Η συστηματικότερη χρήση, σε ημερήσια βάση, καταγράφεται μεταξύ όσων εργάζονται (41,2%) συγκριτικά με τους μη εργαζομενους (30,5%).

Το 88,2% των εργαζομένων έχει χρησιμοποιήσει Τεχνητή Νοημοσύνη έναντι 64,1% όσων δεν εργάζονται. Στους ιδιωτικούς υπαλλήλους η διείσδυση φτάνει στο 93,1%, στους δημοσίους στο 87,3% και στους ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν επιστημονικά επαγγέλματα στο 93,6%.

Οι επαγγελματικές χρήσεις

Από όσους εργάζονται και έχουν δοκιμάσει την ΤΝ το 61,2% την αξιοποιεί τόσο για επαγγελματικές όσο και για προσωπικές ανάγκες, το 12,3% αποκλειστικά στη δουλειά του και το 26,5% μόνο στην προσωπική του ζωή.

Η αναζήτηση πληροφοριών και τεκμηρίωσης είναι με μεγάλη διαφορά ο συνηθέστερος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εργασία (82,2%). Σχεδόν οι μισοί (46,6%) καταφεύγουν σε αυτήν για την επεξεργασία, επιμέλεια ή μετάφραση κειμένων.

Στην ερμηνεία και ανάλυση δεδομένων τη χρησιμοποιεί το 44,7%, για συμβουλευτική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων το 43,7% και για την παραγωγή ιδεών (brainstorming) το 40,2%. Λιγότερο διαδεδομένες είναι η αυτοματοποίηση εργασιών ρουτίνας (37,7%) και η δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου (23,7%). Στο συγκεκριμένο ερώτημα υπήρχε η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών.

Παρά το εύρος των επαγγελματικών χρήσεων, σχεδόν τρεις στους τέσσερις (73,8%) χρησιμοποιούν αποκλειστικά δωρεάν εφαρμογές. Μόνο σε συνδρομητικές υπηρεσίες καταφεύγει το 6,5% και το 19,5% συνδυάζει τις δύο δυνατότητες.

Η επίδραση στα επαγγέλματα και την παραγωγή

Μεγαλύτερες αλλαγές στα επαγγέλματα που βασίζονται κυρίως στη διανοητική εργασία παρά στα χειρωνακτικά προβλέπουν οι Έλληνες τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ όσων γνωρίζουν ή έχουν ακουστά την ΤΝ (97% του δείγματος), το 84,6% πιστεύει ότι τα πρώτα θα επηρεαστούν πολύ ή αρκετά. Για τα επαγγέλματα που απαιτούν φυσική παρουσία η αντίστοιχη εκτίμηση περιορίζεται στο 55,8% και για τα χειρωνακτικά στο 43,4%.

Με την άποψη ότι εξαιτίας της ΤΝ θα χαθούν περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες θα δημιουργηθούν συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί το 75,9% των ερωτηθέντων της συγκεκριμένης ομάδας. Μάλιστα, την εκτίμηση αυτή συμμερίζονται περισσότερο όσοι έχουν προσωπική εμπειρία από την ΤΝ (76,8%) παρά εκείνοι που δεν την έχουν χρησιμοποιήσει (72,6%).

Νέους τομείς και θέσεις απασχόλησης αναμένει, πάντως, το 64,4%. Περισσότεροι από επτά στους δέκα (70,7%) πιστεύουν ότι η ΤΝ θα απαλλάξει τους ανθρώπους από μονότονες εργασίες ρουτίνας. Με την εκτίμηση ότι στο μέλλον οι άνθρωποι θα εργάζονται λιγότερες ώρες συμφωνεί το 60,4%. Την άποψη αυτή συμμερίζεται το 57% των εργαζομένων έναντι 64,8% των μη εργαζομένων.

Για την απόδοση των επιχειρήσεων οι προβλέψεις είναι περισσότερο αισιόδοξες. Θετικές ή μάλλον θετικές επιπτώσεις κατά την επόμενη διετία αναμένει το 76,7% στην καινοτομία, το 65,2% στη μείωση του κόστους παραγωγής και το 62,1% στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Μεταξύ όσων εργάζονται τα παραπάνω ποσοστά είναι ακόμη υψηλότερα, στο 81,6%, 71,1% και 67,4%.

Αντίθετα, στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας αρνητική ή μάλλον αρνητική επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης προβλέπει το 80,7% του ευρύτερου δείγματος, στις αποδοχές το 69,4% και στις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης το 57,7%.

Η επιφυλακτικότητα ή καχυποψία είναι το συνηθέστερο συναίσθημα (50,5%) που προκαλεί η παρουσία της ΤΝ στον χώρο εργασίας. Ακολουθούν το ενδιαφέρον (43,5%), ο φόβος (16,4%), το άγχος (16,1%) και η αισιοδοξία (13,5%). Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν έως δύο απαντήσεις.

Όπως σημειώνουν οι συντάκτες της μελέτης, στο πρώτο μέρος της έρευνας, όταν εξετάζονταν τα συναισθήματα απέναντι στην ΤΝ γενικότερα και όχι ειδικά στην εργασία, το ενδιαφέρον υπερτερούσε της επιφυλακτικότητας.

Λιγότερο ανήσυχοι εμφανίζονται οι εργαζόμενοι όταν καλούνται να εκτιμήσουν τις συνέπειες για τους ίδιους. Από εκείνους που γνωρίζουν ή έχουν ακουστά την ΤΝ (54,5% του συνολικού δείγματος), το 13,3% θεωρεί πολύ ή αρκετά πιθανή την κατάργηση της θέσης του μέσα στους επόμενους 12 μήνες και το 29,2% μέσα στην επόμενη πενταετία.

Το ενδεχόμενο πλήρους υποκατάστασής του από την τεχνολογία προβλέπει μόλις το 5,7%, μερικής το 53,3%, ενώ το 40,9% δεν αναμένει καμία επίδραση στη δουλειά του.

Το έλλειμμα δεξιοτήτων

Αν και οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν χρησιμοποιήσει εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, μόνο το 41,2% όσων απάντησαν στις σχετικές ερωτήσεις δηλώνει ότι έχει εξοικειωθεί σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση της. Τη συγκεκριμένη ικανότητα θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον το 63,3%.

Στην έρευνα εξετάζονται επίσης δεξιότητες που δεν συνδέονται αποκλειστικά με την τεχνολογία. Στη δημιουργικότητα και την καινοτομία, για παράδειγμα, το 51,5% θεωρεί ότι διαθέτει σήμερα σε μεγάλο βαθμό τις απαιτούμενες ικανότητες και το 61,3% ότι αυτές θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές τα επόμενα χρόνια. Στη διαχείριση δεδομένων τα δύο ποσοστά διαμορφώνονται στο 58,3% και 66,6%.

Σχεδόν συμπίπτουν οι απαντήσεις για την κριτική σκέψη και την ανάλυση (64,4% και 64,7%). Όσον αφορά την τήρηση δεοντολογικών και ηθικών κανόνων, το 67,2% εκτιμά ότι διαθέτει σήμερα σε μεγάλο βαθμό τη συγκεκριμένη δεξιότητα και το 63,1% της αποδίδει μεγάλη σημασία για τη μελλοντική του εργασία.

Αποτελεσματικότερο μέσο αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους θεωρούν τα κρατικά προγράμματα κατάρτισης με πιστοποίηση το 35,9%, την αυτοεκπαίδευση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας το 32,6% και την κατάρτιση που παρέχει ο εργοδότης το 27,4%.

Σήμερα το 38,5% αισθάνεται λίγο ή καθόλου έτοιμο να ανταποκριθεί στις εργασιακές συνθήκες που μπορεί να διαμορφώσει η ΤΝ και το 37,6% αρκετά έτοιμο. Περισσότεροι από τους μισούς (54,3%), ωστόσο, πιστεύουν ότι τελικά θα καταφέρουν να προσαρμοστούν σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως.

Οι εργαζόμενοι εμφανίζονται σχεδόν μοιρασμένοι ως προς το τι πρέπει να γίνει για να προστατευτεί η δουλειά τους από πιθανές αρνητικές επιπτώσεις. Το 44% προκρίνει την ανάπτυξη ικανοτήτων που θα του επιτρέψουν να συνεργάζεται με την ΤΝ και το 43,6% ζητεί να τεθούν περιορισμοί στη χρήση της. Ένα μικρότερο μέρος (9,4%) τάσσεται υπέρ της πλήρους απαγόρευσής της στη δική του εργασία.

Αντιδράσεις στην αξιολόγηση προσωπικού μέσω ΤΝ

Πάνω από οκτώ στους δέκα εργαζόμενους που ερωτήθηκαν (84,1%) εκτιμούν ότι στο μέλλον οι επιχειρήσεις θα στηρίζονται πολύ ή αρκετά στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τη λήψη αποφάσεων.

Στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (Human Resources – HR), όμως, η αποδοχή της είναι περιορισμένη. Μόλις το 20,3% βλέπει θετικά την προοπτική να κρίνεται η απόδοσή του από ένα σύστημα ΤΝ. Αρνητικά τοποθετείται το 49,8%.

Αντίθετο στην εξέταση του βιογραφικού του και στην αξιολόγηση της πρόσληψής του από τέτοιο σύστημα είναι το 50,8%, έναντι 17,1% που βλέπει θετικά την προοπτική αυτή. Οι αντιδράσεις εντείνονται όταν τίθεται το ζήτημα της αξιολόγησης ενδεχόμενης απόλυσης μέσω ΤΝ. Αρνητικά απαντά το 64,9% και θετικά μόλις το 12,7%.

Η ανησυχία δεν περιορίζεται στην εργασία. Πολύ ή αρκετά πιθανό να ξεφύγει η Τεχνητή Νοημοσύνη από τον ανθρώπινο έλεγχο τα επόμενα χρόνια θεωρεί το 80,8% όσων γνωρίζουν ή έχουν ακουστά την τεχνολογία. Στους μη χρήστες το ποσοστό φτάνει στο 91,2%, αλλά παραμένει υψηλό και μεταξύ εκείνων που τη χρησιμοποιούν (78,2%).