Περισσότερο από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού εκτιμάται ότι παρουσιάζει προβληματική χρήση του Διαδικτύου, σύμφωνα με ερευνητική εργασία που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Psychiatry. Η εκτίμηση αφορά συμπεριφορές που οι χρήστες δυσκολεύονται να ελέγξουν και μπορούν να επηρεάσουν την υγεία, τις κοινωνικές σχέσεις και την καθημερινή τους λειτουργία. Στις συμπεριφορές αυτές περιλαμβάνονται η καταναγκαστική περιήγηση στα κοινωνικά δίκτυα, η προβληματική ενασχόληση με διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, οι καταναγκαστικές δαπάνες και η υπερβολική ενασχόληση με βιντεοπαιχνίδια.

Η έρευνα στρέφει την προσοχή και στον σχεδιασμό των ψηφιακών υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε λειτουργίες που ενθαρρύνουν τη διαρκή παραμονή στην οθόνη. Η ατέρμονη κύλιση περιεχομένου, οι εξατομικευμένες προτάσεις, οι συνεχείς ειδοποιήσεις και η αυτόματη αναπαραγωγή σύντομων βίντεο περιγράφονται ως χαρακτηριστικά που μπορούν να συντηρούν την επαναλαμβανόμενη χρήση. Η συζήτηση αφορά επομένως τόσο τις συμπεριφορές των χρηστών όσο και τις επιλογές των εταιρειών που σχεδιάζουν τις πλατφόρμες.

Πότε η χρήση γίνεται προβληματική

Κοινό στοιχείο των διαφορετικών συμπεριφορών είναι η δυσκολία ελέγχου τους. Το πρόβλημα υπερβαίνει την πολύωρη χρήση μιας εφαρμογής και συνδέεται με τις συνέπειες που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή. Η έρευνα περιλαμβάνει στις πιθανές επιπτώσεις ζητήματα υγείας, δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις, στην εκπαίδευση και στην εργασία, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Ορισμένοι ειδικοί αντιμετωπίζουν πλέον την προβληματική χρήση του Διαδικτύου ως ζήτημα δημόσιας υγείας με παγκόσμια διάσταση. Το εκτιμώμενο ποσοστό αφορά το σύνολο αυτών των διαφορετικών συμπεριφορών και όχι αποκλειστικά τη χρήση των κοινωνικών δικτύων.

Ο ρόλος του σχεδιασμού των πλατφορμών

Οι ερευνητές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα χαρακτηριστικά που ενσωματώνονται στις ψηφιακές υπηρεσίες με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής των χρηστών. Η συνεχιζόμενη ροή αναρτήσεων επιτρέπει την πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο χωρίς εμφανές τέλος, ενώ οι προτάσεις περιεχομένου και η αυτόματη αναπαραγωγή διευκολύνουν τη διαδοχική παρακολούθηση. Οι ειδοποιήσεις λειτουργούν ως επαναλαμβανόμενες αφορμές επιστροφής στις εφαρμογές.

Αυτές οι επιλογές συνδέονται με τα εμπορικά κίνητρα των εταιρειών, καθώς η προσοχή και η δραστηριότητα των χρηστών μπορούν να τροφοδοτούν έσοδα από διαφημίσεις, κλικ και συναλλαγές. Η έρευνα μεταφέρει έτσι τη συζήτηση από την αποκλειστική ευθύνη του ατόμου στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η ψηφιακή εμπειρία. Η αναφορά στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν σημαίνει ότι κάθε χρήση τους οδηγεί αναγκαστικά σε προβληματική συμπεριφορά.

Ποιος αναλαμβάνει την πρόληψη

Ο Zsolt Demetrovics, καθηγητής ψυχικής υγείας και ευεξίας στο Πανεπιστήμιο Flinders και μέλος της ερευνητικής ομάδας, δήλωσε, σύμφωνα με το Futurism, ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν ενσωματωθεί σχεδόν σε κάθε πλευρά της σύγχρονης ζωής, προσφέροντας σημαντικά οφέλη. Το ζητούμενο, όπως εξήγησε, είναι να περιοριστούν οι βλάβες χωρίς να χαθούν τα πλεονεκτήματα της συνδεσιμότητας.

Στην ίδια κατεύθυνση, οι ερευνητές θεωρούν ότι γενικές απαγορεύσεις ή περιορισμοί με βάση την ηλικία μπορούν να λειτουργήσουν κυρίως ως προσωρινά μέτρα. Εντοπίζουν την ευθύνη για την αντιμετώπιση των κινδύνων και στις ίδιες τις εταιρείες, οι οποίες καθορίζουν τις λειτουργίες και τα κίνητρα χρήσης των υπηρεσιών τους. Η προσέγγιση αυτή δίνει έμφαση σε παρεμβάσεις στον σχεδιασμό των προϊόντων, διατηρώντας παράλληλα τα οφέλη της πρόσβασης στο Διαδίκτυο.