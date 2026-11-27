Η Byte, κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα, συμμετείχε στο Digital Economy Forum 2026 «Building Intelligence», που διοργάνωσε ο ΣΕΠΕ στις 23 Νοεμβρίου. Δύο στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν παραδείγματα από έργα της Byte, αναδεικνύοντας πώς η αξιοποίηση του Agentic AI μπορεί να επιταχύνει επιχειρησιακές διαδικασίες και πώς η ποιότητα των δεδομένων συμβάλλει στην αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου.

Ο Σπύρος Κόλλιας, Director of Software Development της Byte, συμμετείχε στο πάνελ «Agentic AI: νέα μοντέλα λειτουργίας, παραγωγικότητα και οι αλλαγές στις δεξιότητες». Παρουσίασε τρία κριτήρια για την ανάθεση μιας διαδικασίας σε AI agent: τη συχνότητα με την οποία εκτελείται, το κατά πόσο ο οργανισμός μπορεί να διαχειριστεί τις συνέπειες ενός λάθους και την ανάγκη ερμηνείας αδόμητων πληροφοριών. Ως βασικό δείκτη αξιολόγησης των εφαρμογών ανέφερε την ταχύτητα διεκπεραίωσης, επισημαίνοντας ότι στις δημόσιες υπηρεσίες μετρά επίσης πόσο εύκολα ο πολίτης μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία που τον αφορά.

Ως παράδειγμα, παρουσίασε εφαρμογή της Byte που βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία σε εταιρεία εύρεσης προσωπικού. Ο AI agent παραλαμβάνει αιτήσεις μέσω email ή ηλεκτρονικής φόρμας και αξιολογεί κάθε βιογραφικό με βάση τις απαιτήσεις της θέσης. Σύμφωνα με τον κ. Κόλλια, η εφαρμογή επιτάχυνε κατά 50% την επεξεργασία των βιογραφικών. Ο υπεύθυνος προσλήψεων διατηρεί την τελική απόφαση.

Ο Πάνος Ξενάκης, Διευθυντής Πωλήσεων Δημοσίου Τομέα της Byte, συμμετείχε στο πάνελ «Από τα έργα στις λύσεις: Η στρατηγική για τη νέα ψηφιακή δεκαετία». Παρουσίασε το OpenBusiness, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων, που υλοποιήθηκε με αναθέτουσα αρχή την Κοινωνία της Πληροφορίας για τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κατά τη μεταφορά των δεδομένων από το NotifyBusiness, η ομάδα του έργου εφάρμοσε συγκεκριμένους κανόνες για να ελέγξει και να διορθώσει στοιχεία όπως οι διευθύνσεις και οι ταχυδρομικοί κώδικες των επιχειρήσεων. Όπως εξήγησε, η ακρίβεια των δεδομένων πριν από τη διασύνδεση με άλλα συστήματα συμβάλλει στη μείωση των αστοχιών και της ανάγκης για πρόσθετους ελέγχους στις διαδικασίες αδειοδότησης και εποπτείας.

Ο κ. Ξενάκης ανέδειξε τη διακυβέρνηση δεδομένων ως επόμενο βήμα, με σαφείς κανόνες και συστηματική παρακολούθηση της ποιότητάς τους. Στις προτεραιότητες για τη νέα ψηφιακή δεκαετία συμπεριέλαβε την πρόβλεψη πόρων στους προϋπολογισμούς των δημόσιων φορέων για τη συντήρηση και την εξέλιξη των συστημάτων, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε οργανισμού και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας τόσο στις υποδομές πληροφορικής (IT) όσο και στα συστήματα επιχειρησιακής τεχνολογίας (OT).

Με τη συμμετοχή της στο Digital Economy Forum 2026, η Byte συνέβαλε στον διάλογο για την αξιοποίηση της τεχνολογίας με μετρήσιμα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις και πιο αξιόπιστες ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες και δημόσιους φορείς.