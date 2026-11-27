Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποίησε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόταση επιβολής κοινού ψηφιακού φόρου, καθώς τα κράτη μέλη αναζητούσαν νέες πηγές χρηματοδότησης για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό. «Αντιτιθέμεθα στην πρόταση για ψηφιακή εισφορά σε επίπεδο ΕΕ, όπως έχουμε αντιταχθεί και συνεχίζουμε να αντιτιθέμεθα σε άλλους φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των αμερικανικών εταιρειών και πλήττουν επίσης τους καταναλωτές», δήλωσε στο POLITICO εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, είχε προτείνει πριν από τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες να επανεκκινήσουν οι συζητήσεις για τον φόρο, με στόχο να εξασφαλιστούν έσοδα για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό των 2 τρισ. ευρώ και να διευκολυνθεί η συμφωνία για το τελικό του ύψος. Η πρόταση θα αφορούσε εταιρείες με παγκόσμιο κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ στην Ευρώπη. Με αυτά τα όρια, στον φόρο θα υπάγονταν η Google, η Meta και η Amazon.

Τα έσοδα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού

Η αμερικανική προειδοποίηση διατυπώθηκε κατά την έναρξη της διήμερης έκτακτης συνόδου κορυφής. Η συζήτηση αφορούσε τόσο το ύψος των δαπανών όσο και τον τρόπο κάλυψής τους. Οι ηγέτες της ΕΕ εξέταζαν πώς θα αντλούσαν πρόσθετα έσοδα ώστε να περιορίσουν την επιβάρυνση των εθνικών προϋπολογισμών. Ο ψηφιακός φόρος ήταν μία από τις επιλογές για τη δημιουργία νέων «ιδίων πόρων», δηλαδή εσόδων που θα κατευθύνονταν στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει κοινό ψηφιακό φόρο το 2018 και στη συνέχεια πάγωσε την πρόταση, ώστε να δοθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις για μια παγκόσμια συμφωνία με τη μεσολάβηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Η Γαλλία, η Αυστρία και η Ιταλία προχώρησαν σε εθνικούς φόρους, προκαλώντας απειλές αντιποίνων από την πρώτη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Την παραμονή της συνόδου, η Ουάσιγκτον είχε απειλήσει την ΕΕ με νέους δασμούς, έπειτα από χωριστή έρευνα για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στη βιομηχανία.

Οι θέσεις των κρατών μελών

Η Γαλλία, η Δανία, η Ισπανία και η Ιταλία συγκαταλέγονταν στις χώρες που στήριζαν έναν κοινό φόρο. Ευρωπαίος διπλωμάτης, τον οποίο επικαλείται το POLITICO, υποστήριξε σε ενημέρωση δημοσιογράφων πριν από τη σύνοδο ότι οι εταιρείες που θα υπάγονταν στην εισφορά αποκομίζουν μεγάλα οφέλη από την ενιαία αγορά και ότι ορισμένες από τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες τους υποφορολογούνται.

Ο διπλωμάτης απέρριψε τις ανησυχίες για ένταση με την Ουάσιγκτον. «Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Αμερικανός εταίρος μας σκέφτεται πώς αισθανόμαστε όταν παίρνει μέτρα για δικό του λογαριασμό», πρόσθεσε. Κατά τον ίδιο, στις προκαταρκτικές συζητήσεις είχαν εκφραστεί ελάχιστες έντονες αντιρρήσεις. Η Σουηδία, η Μάλτα, η Γερμανία και η Ολλανδία διατηρούσαν επιφυλάξεις, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες που επικαλείται το POLITICO.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μίχολ Μάρτιν, επανέλαβε την έντονη αντίθεση της χώρας του κατά την προσέλευσή του στη σύνοδο. Κατά τον ίδιο, μια τέτοια εισφορά «έρχεται σε πλήρη αντίθεση» με την προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Η γερμανική κυβέρνηση δήλωνε διατεθειμένη να εξετάσει την πρόταση «με ανοιχτό πνεύμα», σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που είδε το POLITICO. Το Βερολίνο ζητούσε να αποσαφηνιστεί αν ο φόρος θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα εγκαίρως, ώστε να συμβάλει στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού. Ζητούσε επίσης να διευκρινιστεί το διεθνές πλαίσιο της πρότασης.

Οι αντιδράσεις του τεχνολογικού κλάδου

Αντίθετη στην επαναφορά της πρότασης τάχθηκε και συμμαχία 11 κλαδικών ενώσεων, μεταξύ των οποίων οι CCIA Europe, DOT Europe και ITI με έδρα τις Βρυξέλλες. Στα μέλη των ενώσεων περιλαμβάνονται μεγάλοι αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι. Η συμμαχία προειδοποίησε ότι «οι φόροι στις ψηφιακές υπηρεσίες έχουν επανειλημμένα προκαλέσει απειλές αντιποίνων από τρίτες χώρες».

Για την έγκριση κοινού ευρωπαϊκού φόρου απαιτείται ομοφωνία των κρατών μελών. Η δημόσια αντίθεση της Ιρλανδίας και οι επιφυλάξεις άλλων κυβερνήσεων δυσχέραιναν τη συγκέντρωση της απαιτούμενης στήριξης.