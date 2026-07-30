SmartTalks #126: Λευτέρης Αντωνόπουλος, Vodafone – Ασφαλής ψηφιακή οικογένεια!

Στη σύγχρονη οικογένεια, η τεχνολογία καλείται να υπηρετεί την επικοινωνία, την ασφάλεια και μια καθημερινότητα με λιγότερη πολυπλοκότητα. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, ο Λευτέρης Αντωνόπουλος, Head of Marketing & Strategic Projects στη Vodafone, αναλύει τη θέση που επιδιώκει να έχει η Vodafone δίπλα στις ελληνικές οικογένειες, καθώς η συνδεσιμότητα εξελίσσεται σε ευρύτερη ψηφιακή εμπειρία. Η συζήτηση επικεντρώνεται στη σχέση παιδιών, γονέων και νέων τεχνολογιών, αλλά και στην ανάγκη για λύσεις που συνδυάζουν υποστήριξη, ασφάλεια και ευκολία χρήσης. Κατά την προσέγγισή του, η ουσιαστική επιδίωξη αφορά τη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου ψηφιακού συμμάχου που βοηθά την οικογένεια να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελός της.

Ο κ. Αντωνόπουλος περιγράφει μια στρατηγική μετατόπιση από την απλή παροχή σύνδεσης προς έναν πιο ενεργό ρόλο στην οικογενειακή καθημερινότητα. Η Vodafone, όπως επισημαίνει, επιδιώκει να λειτουργεί ως συνεργάτης εμπιστοσύνης: ένας οργανισμός στον οποίο η οικογένεια μπορεί να απευθύνεται για να κατανοήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις και να τις χρησιμοποιεί με τρόπο χρήσιμο για κάθε μέλος της. Στο κέντρο της λογικής αυτής βρίσκεται η απλοποίηση διαδικασιών και συνηθειών, ώστε η τεχνολογία να απελευθερώνει χρόνο. Ο ίδιος χαρακτηρίζει τον χρόνο ως ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά της εποχής και συνδέει την αξία των υπηρεσιών με τη δυνατότητά τους να επιστρέφουν χρόνο για την οικογένεια, ενισχύοντας την επαφή και την κοινή της πορεία.

Η χρήση της τεχνολογίας από παιδιά και εφήβους αναδεικνύεται, σύμφωνα με την ανάλυσή του, σε κρίσιμο πεδίο για τις οικογενειακές σχέσεις. Οι γονείς εκφράζουν ανησυχία για το διαδίκτυο και τους πιθανούς κινδύνους του, ενώ τα παιδιά νιώθουν οικειότητα με τις ψηφιακές δυνατότητες και επιθυμούν να τις εξερευνήσουν. Ο κ. Αντωνόπουλος αναγνωρίζει ότι αυτή η συνύπαρξη διαφορετικών αναγκών μπορεί να προκαλέσει εντάσεις. Για τη Vodafone, η απάντηση βρίσκεται στην ασφαλή και ισορροπημένη χρήση: σε εργαλεία και μεθόδους που θωρακίζουν τα παιδιά, χωρίς να τα απομακρύνουν από την τεχνολογική εξέλιξη. Η ζητούμενη ισορροπία, κατά τον ίδιο, συνδυάζει την προστασία με την ελευθερία εξερεύνησης.

Στην πράξη, η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει συμβουλές, εξειδικευμένη υποστήριξη και ψηφιακά εργαλεία για όλη την οικογένεια. Ο ίδιος αναφέρεται σε υπηρεσίες που βοηθούν γονείς και παιδιά να ενημερώνονται για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, να αναζητούν καθοδήγηση μετά από μια αρνητική εμπειρία και να συμφωνούν κανόνες για τον χρόνο και τον τρόπο σύνδεσης. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται λειτουργίες γονικού ελέγχου, δυνατότητες τοποθεσίας και άμεσης ειδοποίησης βοήθειας, καθώς και προστασία από ιούς και άλλες ψηφιακές απειλές για χρήση στο σπίτι και εκτός αυτού. Σύμφωνα με τον κ. Αντωνόπουλο, η ενημέρωση και υποστήριξη λειτουργούν συμπληρωματικά με την τεχνολογία, δημιουργώντας ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης προστασίας.

Η συνεργασία με τη Samsung αποτυπώνει αυτή την προσπάθεια για μια πιο ενιαία εμπειρία που συνδέει συσκευή, λογισμικό και συνδεσιμότητα. Όπως εξηγεί, η πρόταση απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας δημοτικού, για τα οποία η ανάγκη επικοινωνίας με τους γονείς συνυπάρχει με την ανάγκη ασφαλούς εισαγωγής στο διαδίκτυο και στις νέες τεχνολογίες. Οι συγκεκριμένες συσκευές έχουν σχεδιαστεί με περιορισμούς εξαρχής, καλύπτοντας τη χρήση κοινωνικών δικτύων και ορισμένων εφαρμογών gaming που έχουν κριθεί εν δυνάμει επικίνδυνες. Αυτή η σχεδιασμένη προστασία απαντά στο άγχος των γονέων απέναντι στην αυξημένη ψηφιακή εξοικείωση των παιδιών και υποστηρίζει μια πιο πρώτη ψηφιακή εμπειρία.

Η ουσία της στρατηγικής, ωστόσο, υπερβαίνει τη λειτουργία ενός γονικού ελέγχου. Ο κ. Αντωνόπουλος υποστηρίζει ότι η τεχνολογία οφείλει να ενδυναμώνει τον γονέα και να βοηθά το παιδί να αποκτά υπευθυνότητα. Στις μικρότερες ηλικίες, τα όρια και τα εργαλεία προστασίας έχουν καθοριστική χρησιμότητα. Με την ωρίμανση του παιδιού, η σχέση χρειάζεται να μετακινείται από τον έλεγχο προς τη συζήτηση, την εμπιστοσύνη και την προσωπική κρίση. Η επιτυχία μετριέται τελικά στην ικανότητα του νέου ανθρώπου να παίρνει σωστές αποφάσεις και όταν απουσιάζει η άμεση επίβλεψη. Κατά την κρίση του, αυτή η εξέλιξη απαιτεί ψηφιακή παιδεία, ανοιχτή επικοινωνία και ένα άτυπο οικογενειακό συμβόλαιο χρήσης.

Για την επόμενη ημέρα, ο κ. Αντωνόπουλος τοποθετεί τη Vodafone στην εποχή της έξυπνης εμπειρίας. Η αξία μετακινείται από την απλή σύνδεση περισσότερων συσκευών προς υπηρεσίες που κάνουν την καθημερινότητα ασφαλέστερη, πιο προσωποποιημένη και απλούστερη. Η τεχνητή νοημοσύνη, η συνδεσιμότητα και οι ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, να περιορίσουν την ανάγκη διαχείρισης πολλών εφαρμογών και ρυθμίσεων. Ο τελικός στόχος αφορά τη δημιουργία καλύτερων στιγμών ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας και την επιστροφή χρόνου για ουσιαστικές, μη ψηφιακές σχέσεις. Σε αυτή τη βάση, η Vodafone φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε σταθερό σύμμαχο της σύγχρονης συνδεδεμένης οικογένειας.