SmartTalks #127: Χρήστος Βασιλόπουλος, Groowise – Στρατηγική με ανθρώπινο πυρήνα!

Οι επιχειρήσεις συχνά ξεκινούν από συγκεκριμένο αίτημα: ένα e-shop, μια καμπάνια ή ισχυρότερη παρουσία στα social media. Πίσω από αυτό, όμως, μπορεί να βρίσκεται ένα ευρύτερο θέμα οργάνωσης, στόχευσης ή συνεργασίας. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, ο Χρήστος Βασιλόπουλος, Chief Analyst/Strategist & Consultant, αναλύει το μοντέλο της Groowise, που συνδυάζει consulting, digital marketing και coaching. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, η επιχείρηση χρειάζεται να εξετάζεται ως σύνολο, ώστε η τεχνολογία και οι επιμέρους ενέργειες να υπηρετούν έναν κοινό σκοπό. Το βασικό του συμπέρασμα αφορά την πραγματική επιχειρηματική ανάγκη: η σωστή διάγνωση καθορίζει τη διαδρομή προς μια σταθερή πρόοδο και επιτρέπει να αποφεύγονται εξαρχής παρεμβάσεις χωρίς σαφή στρατηγική βάση.

Για τον κ. Βασιλόπουλο, μια επιχείρηση λειτουργεί ως «ανθρώπινη υποκλίμακα». Η λογική αυτή καλύπτει έναν επαγγελματία, μια μικρή εταιρεία και έναν μεγάλο οργανισμό. Σε κάθε περίπτωση, άνθρωποι με σκέψεις, επιθυμίες και διαφορετικούς τρόπους δράσης καλούνται να συνεργαστούν μέσα σε ένα κοινό σύστημα. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, οι ίδιες θεμελιώδεις αρχές επανέρχονται σε κάθε μέγεθος επιχείρησης. Η εμπειρία από εκατοντάδες projects τού έχει δείξει ότι η εικόνα ξεκαθαρίζει όταν η διοίκηση βλέπει μαζί τμήματα, διαδικασίες και ανθρώπους. Αυτή η συστημική κατανόηση βοηθά να αναγνωριστούν οι σχέσεις μεταξύ τμημάτων που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία και την τελική απόδοση. Έτσι αποφεύγονται συχνά στενές αναγνώσεις μεμονωμένων επιχειρηματικών προβλημάτων.

Η συζήτηση με τον πελάτη ξεκινά από το αίτημα, αλλά προχωρά γρήγορα στην αιτία του. Κατά την κρίση του, μια ανάγκη για ψηφιακή καμπάνια μπορεί να συνδέεται με ελλιπή επικοινωνία ανάμεσα στο marketing, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών. Μπορεί επίσης να αποκαλύπτει αδιαφάνεια ή κενά στη ροή της πληροφορίας. Ο κ. Βασιλόπουλος εξηγεί ότι τα τεχνικά εργαλεία υποστηρίζουν τη λειτουργία, ενώ η αξία τους κρίνεται από τον τρόπο που οι άνθρωποι τα αξιοποιούν και λαμβάνουν αποφάσεις. Γι’ αυτό η διερεύνηση της ανάγκης προηγείται της υλοποίησης. Η διαδικασία οδηγεί σε κοινή επιχειρηματική κατεύθυνση και επιτρέπει στις υπηρεσίες να ανταποκρίνονται σε όσα χρειάζεται πραγματικά η επιχείρηση. Έτσι, η επένδυση αποκτά σαφέστερο προσανατολισμό και μεγαλύτερη συνέπεια.

Το auditing μετατρέπει αυτή τη συζήτηση σε καθαρή εικόνα. Όπως αναφέρει ο κ. Βασιλόπουλος, ο έλεγχος καλύπτει την τεχνολογική υποδομή, τα conversions, το CRM, τη διαφήμιση, τα οικονομικά στοιχεία και το P&L. Σκοπός του είναι να φανεί πού δημιουργείται αξία, πού χάνονται πόροι και ποιες παρεμβάσεις έχουν προτεραιότητα. Στην πράξη, μπορεί να αναδείξει αναγκαίες παραμετροποιήσεις στο CRM, κενά στην αξιοποίηση επαναλαμβανόμενων πελατών ή ομάδες που χρειάζονται καλύτερη στόχευση. Μπορεί επίσης να εντοπίσει διαρροές στη διαχείριση των leads. Για τον ίδιο, το audit προσφέρει καθαρή επιχειρηματική εικόνα και αναδεικνύει την αξία των ευκαιριών. Η αναλυτική έκθεση δίνει έπειτα στην επιχείρηση τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα προχωρήσει με την Groowise, με εσωτερική ομάδα ή με άλλους συνεργάτες σε επόμενα βήματα υλοποίησης.

Η απόδοση μετριέται με βάση τον στόχο της κάθε επιχείρησης. Ο κ. Βασιλόπουλος υποστηρίζει ότι η επιδίωξη του κέρδους αποτελεί κοινή αφετηρία, ενώ ο τρόπος λειτουργίας διαφέρει. Άλλες προτεραιότητες έχει μια οικογενειακή επιχείρηση, άλλες μια εταιρεία που σχεδιάζει μεταβίβαση, ένα remote μοντέλο ή μια λειτουργία που μπορεί να προχωρά με λιγότερη καθημερινή εμπλοκή του ιδιοκτήτη. Τα οικονομικά δεδομένα, τα διαθέσιμα metrics, το budgeting και η σχέση δαπάνης και αποτελέσματος αξιολογούνται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η οικονομική συνέπεια μετρά περισσότερο από έναν μεμονωμένο αριθμό. Η αξιολόγηση υπηρετεί τη στοχοθεσία της επιχείρησης και συνδέει την προσπάθεια με το αποτέλεσμα που επιδιώκει. Με τον τρόπο αυτό, οι μετρήσεις αποκτούν ουσιαστικό διοικητικό νόημα.

Οι υψηλές προσδοκίες και τα γρήγορα αποτελέσματα έχουν θέση σε μια στρατηγική, όταν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα. Κατά τον ίδιο, μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να διευρύνει τη βάση πελατών της, ακόμη και αν αποδέχεται αρχικά κόστος ή απώλειες, με στόχο τα μελλοντικά conversions. Αυτή η επιλογή απαιτεί σαφή εικόνα για το budget, την κερδοφορία και τον στόχο της διείσδυσης στην αγορά. Η επιδίωξη της ταχύτητας χρειάζεται, επομένως, τεκμηρίωση και αναλογικότητα. Στην ίδια βάση χτίζονται οι μακρόχρονες συνεργασίες. Όπως τονίζει ο κ. Βασιλόπουλος, η ειλικρίνεια, η ουσιαστική εξυπηρέτηση και η ασφάλεια στη διαχείριση των πόρων του πελάτη δημιουργούν την απαραίτητη εμπιστοσύνη. Η τεκμηριωμένη φιλοδοξία δίνει στην επιχείρηση καθαρότερη εικόνα για τις επιλογές της. Βοηθά έτσι πριν από κάθε επόμενη κίνηση.

Η ανάπτυξη ανθρώπων και ομάδων ολοκληρώνει το μοντέλο της Groowise. Ο κ. Βασιλόπουλος τη θεωρεί κρίσιμη σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνουν τις αλλαγές. Όπως υπογραμμίζει, το personal και team development αφορά γνωσιακές δεξιότητες, προτεραιότητες, ανάγκες και πραγματικούς στόχους. Το coaching, στην προσέγγισή του, βοηθά το άτομο και την ομάδα να κατανοήσουν τον ρόλο τους σε σχέση με τους στόχους της επιχείρησης. Υποστηρίζει επίσης τη διαχείριση συγκρούσεων και τη μείωση των «σιλό» που προκαλούν δυσαρέσκεια. Η δική του πορεία περιλαμβάνει διετή εκπαίδευση και πρόσθετη κατάρτιση στο team coaching. Η οργανωσιακή αυτογνωσία ενισχύει τη συλλογική ευθυγράμμιση και δίνει καθαρότερη βάση στις αποφάσεις. Παράλληλα, δίνει στις ομάδες κοινό τρόπο να συζητούν προτεραιότητες και να αντιμετωπίζουν δυσκολίες.