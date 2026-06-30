SmartTalks #124: Νίκος Σπυρόπουλος, I-SPIRIT – Το smartphone ως φορητό γραφείο!

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Η μετάβαση στην ψηφιακή διαχείριση συναλλαγών εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες οργανωτικές αλλαγές που καλούνται να διαχειριστούν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, το myDATA, η ψηφιακή διακίνηση και η ανάγκη για λειτουργία σε πραγματικό χρόνο διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο η συμμόρφωση συνδέεται άμεσα με την καθημερινή παραγωγικότητα. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, ο Νίκος Σπυρόπουλος, Team Leader στην I-SPIRIT, αναλύει τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμοστούν αποτελεσματικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζητούμενο πλέον είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος που θα συνδέει διαδικασίες, εργαλεία και δεδομένα χωρίς πρόσθετη πολυπλοκότητα.

Όπως επισημαίνει ο κ. Σπυρόπουλος, η φιλοσοφία της I-SPIRIT βασίζεται στη σύνδεση των συστημάτων που ήδη χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις με νέα εργαλεία που καλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, στη διαβίβαση παραστατικών, στην ψηφιακή διακίνηση, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και στις mobile εφαρμογές που υποστηρίζουν καθημερινές επιχειρησιακές λειτουργίες. Κατά την ανάλυσή του, η πραγματική αξία προκύπτει όταν όλα αυτά λειτουργούν ως ενιαία επιχειρησιακή εμπειρία και όχι ως απομονωμένες εφαρμογές. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η λογική του φορητού γραφείου, όπου βασικές λειτουργίες της επιχείρησης μεταφέρονται σε μία κινητή συσκευή.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις δεν αφορά την τεχνολογία, αλλά την εκπαίδευση και την προσαρμογή σε νέες διαδικασίες. Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ψηφιακής διακίνησης απαιτεί αλλαγές στον τρόπο εργασίας, στις εσωτερικές ροές και στη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και λογιστών. Όπως αναφέρει, η I-SPIRIT επενδύει ιδιαίτερα στην υποστήριξη και στην εκπαίδευση των συνεργατών της, θεωρώντας ότι η επιτυχία της μετάβασης εξαρτάται από την κατανόηση των νέων υποχρεώσεων και δυνατοτήτων. Η αλλαγή νοοτροπίας αποτελεί προϋπόθεση για μια ομαλή μετάβαση στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει επίσης στην ψηφιακή διακίνηση, η οποία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις παρακολουθούν τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Όπως εξηγεί, η δυνατότητα δημιουργίας και παρακολούθησης διακινήσεων σε πραγματικό χρόνο μεταφέρει κρίσιμες λειτουργίες πιο κοντά στο σημείο όπου πραγματοποιείται η συναλλαγή. Η καταγραφή, η σάρωση και η άμεση πρόσβαση στα απαραίτητα παραστατικά αποκτούν αυξημένη σημασία για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Κατά την εκτίμησή του, η νέα πραγματικότητα απαιτεί διαρκή διαθεσιμότητα πληροφοριών και υψηλό βαθμό λειτουργικής αξιοπιστίας, ώστε οι επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Ένα από τα βασικά σημεία της συζήτησης αφορά την απλότητα των ψηφιακών εργαλείων. Ο κ. Σπυρόπουλος υποστηρίζει ότι η τεχνολογία αποκτά αξία μόνο όταν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και χωρίς σημαντικό κόστος προσαρμογής. Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν χαμηλό κόστος, πλήρη υποστήριξη και πρακτική χρησιμότητα. Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα ψηφιακά συστήματα δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο ιστορικό ενεργειών και συναλλαγών, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός τεκμηρίωσης και προστασίας της επιχείρησης. Κατά την άποψή του, η απλότητα χρήσης και η συνεχής υποστήριξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας.

Η διαφορετικότητα των κλάδων της οικονομίας δημιουργεί επίσης διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις. Σύμφωνα με τον κ. Σπυρόπουλο, λογιστικά γραφεία, εμπορικές επιχειρήσεις, τουριστικές δραστηριότητες, μονάδες υγείας, συνεργεία, εκπαιδευτήρια και επιχειρήσεις φιλοξενίας λειτουργούν με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαδικασίες. Η πρόκληση για έναν πάροχο λογισμικού είναι να καλύψει αυτές τις ιδιαιτερότητες χωρίς να επιβαρύνει τον χρήστη με επιπλέον πολυπλοκότητα. Όπως υποστηρίζει, η προσαρμογή των λειτουργιών στις πραγματικές ανάγκες κάθε κλάδου αποτελεί βασικό στοιχείο σχεδιασμού. Η κλαδική εξειδίκευση και η ευελιξία προσαρμογής βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της προσέγγισης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση του σχετικά με τον ρόλο του smartphone στη σύγχρονη επιχειρηματική λειτουργία. Όπως αναφέρει, οι αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς καθιστούν αναγκαία τη μεταφορά κρίσιμων λειτουργιών της επιχείρησης σε κινητές συσκευές. Η έκδοση παραστατικών, η παρακολούθηση διακινήσεων, οι εισπράξεις και η πρόσβαση σε βασικά δεδομένα μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται εκτός γραφείου, όπου και αν βρίσκεται ο επαγγελματίας. Σημειώνει πως το κινητό εξελίσσεται σε εργαλείο παραγωγικότητας και σε κρίσιμη επιχειρησιακή υποδομή, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις με μετακινήσεις, παραδόσεις και εξωτερικές εργασίες.

Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης κάθε επιχειρησιακής εφαρμογής είναι η ασφάλεια, η ταχύτητα, το κόστος, η εξυπηρέτηση και η προσαρμοστικότητα. Παράλληλα, αναφέρεται στη συνεργασία της I-SPIRIT με τη Samsung, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβάλλει στην αξιοπιστία και στη διαχείριση των επιχειρησιακών συσκευών. Το τελικό ζητούμενο, όπως τονίζει, είναι η δημιουργία λύσεων που επιτρέπουν στην επιχείρηση να λειτουργεί απρόσκοπτα μέσα στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Η επιχειρησιακή συνέχεια και η πρακτική αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελούν, σύμφωνα με την εκτίμησή του, τα βασικά στοιχεία που θα καθορίσουν την επιτυχία της επόμενης ημέρας.

Τα SmartTalks κατέκτησαν την 1η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο Podcast Τεχνολογίας» και την 3η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο Podcast Επιχειρηματικότητας». Μάθετε περισσότερα εδώ!