SmartTalks #125: Δημήτρης Κονταράκης, Digital Strategist – Η AI θέλει στρατηγική!

Το digital marketing περνά σε μια φάση όπου η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει την επικοινωνία από αποσπασματική δραστηριότητα σε πεδίο στρατηγικού σχεδιασμού, με άμεση σύνδεση ανάμεσα σε δεδομένα, περιεχόμενο, αλγόριθμους και εμπορική απόδοση. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, ο Δημήτρης Κονταράκης, Digital Strategist, αναλύει πώς οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την AI χωρίς να εγκλωβιστούν στην παγίδα της ταχύτητας και της υπερπαραγωγής. Το βασικό στρατηγικό συμπέρασμα είναι ότι η τεχνολογία αποκτά αξία μόνο όταν εντάσσεται σε συγκεκριμένο πλάνο, με σαφές κοινό, στόχο και τρόπο μέτρησης.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η εποχή όπου μια επιχείρηση μπορούσε να κάνει «λίγο Facebook, λίγο Google Ads, λίγο SEO, λίγο email marketing» και να έχει κάποιο αποτέλεσμα έχει πλέον ξεπεραστεί ως λογική λειτουργίας. Ο κ. Κονταράκης υποστηρίζει ότι το 2026 απαιτεί δομή, αρχή, μέση και τέλος, ώστε κάθε ενέργεια digital marketing να εξυπηρετεί έναν συμφωνημένο στόχο. Αυτός μπορεί να αφορά branding, πωλήσεις, νέους συνεργάτες χονδρικής ή πελάτες στο εξωτερικό. Το κρίσιμο σημείο, όπως επισημαίνει, είναι η μετάβαση από την αποσπασματική παρουσία σε μια ενιαία στρατηγική που μιλά στη γλώσσα του κοινού.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, η AI αλλάζει κυρίως την ταχύτητα με την οποία μπορεί να παραχθεί περιεχόμενο, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτόματα καλύτερο αποτέλεσμα. Άρθρα, social posts, podcasts και βίντεο μπορούν πλέον να δημιουργηθούν πολύ πιο γρήγορα, όμως η αύξηση της ποσότητας ενέχει τον κίνδυνο να προστεθεί απλώς περισσότερος θόρυβος στην αγορά. Κατά την κρίση του, η επιχείρηση οφείλει πρώτα να γνωρίζει ποιο είναι το κοινό της, ποια είναι η φιλοσοφία της, τι κάνει ο ανταγωνισμός και ποιο αποτέλεσμα επιδιώκει. Μόνο έτσι η παραγωγή περιεχομένου γίνεται στοχευμένη επικοινωνία και όχι φλυαρία.

Ο κ. Κονταράκης διαχωρίζει καθαρά την απλή χρήση ενός AI tool από τη στρατηγική του ενσωμάτωση στην επιχείρηση. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως αναφέρει, λειτουργεί ως συνεργάτης που δεν κουράζεται, δεν θυμώνει και είναι διαθέσιμος όλο το 24ωρο, όμως την απόφαση πρέπει να την παίρνει ο άνθρωπος. Η παγίδα για τις επιχειρήσεις είναι να θεωρήσουν ότι μπορούν να αντικαταστήσουν άκριτα κειμενογράφους, γραφίστες ή marketing στελέχη. Αντιθέτως, σύμφωνα με την προσέγγισή του, η AI αποδίδει όταν εντάσσεται στην παραγωγική διαδικασία και υποστηρίζει την ανθρώπινη κρίση.

Ιδιαίτερη σημασία δίνει ο ίδιος στο brief, το οποίο θεωρεί καθοριστικό για την ποιότητα του αποτελέσματος. Ένα γενικό αίτημα προς ένα AI εργαλείο μπορεί να οδηγήσει σε μια γενική, άστοχη ή πρακτικά άχρηστη απάντηση. Αντίθετα, όταν η επιχείρηση περιγράφει ποια είναι, πόσα χρόνια δραστηριοποιείται, ποια θέση έχει στην αγορά, ποιοι είναι οι ανταγωνιστές της, ποια είναι τα πλεονεκτήματά της και τι ακριβώς ζητά, τότε το εργαλείο αποκτά τα δεδομένα που χρειάζεται. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Κονταράκης, το σωστό brief είναι προϋπόθεση για ποιοτικό παραδοτέο.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, ο έλεγχος και η ευθύνη αποτελούν πλέον κεντρικά ζητήματα για κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί AI στο marketing ή στην επικοινωνία της. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαντά σωστά ή λανθασμένα με την ίδια αυτοπεποίθηση, άρα το αποτέλεσμα χρειάζεται αξιολόγηση πριν φτάσει στον πελάτη ή στην αγορά. Ο κ. Κονταράκης τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο άτομο που εγκρίνει, επιβλέπει και ελέγχει κάθε παραδοτέο, από ένα κείμενο μέχρι ένα report. Η AI συμμετέχει στη διαδικασία, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας διατηρεί το call to control.

Κατά την κρίση του, η εκπαίδευση των στελεχών στην AI πρέπει να ξεπερνά τη στενή τεχνική χρήση των εργαλείων και να συνδέεται με τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Ο κ. Κονταράκης θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις χρειάζεται να καλλιεργήσουν στα στελέχη τους κριτική σκέψη, δομημένη αξιολόγηση, δυνατότητα πρωτοβουλίας και ικανότητα σύνδεσης των παραδοτέων με τους στόχους της εταιρείας. Όταν ένα στέλεχος μπορεί να αξιολογήσει το αποτέλεσμα της AI και να το εντάξει σε συγκεκριμένο επιχειρησιακό πλαίσιο, τότε η τεχνολογία συμβάλλει σε μετρήσιμη ανάπτυξη και δημιουργεί ανταγωνιστική απόσταση από όσους τη χρησιμοποιούν επιφανειακά.

Στο κλείσιμο της ανάλυσής του, ο Δημήτρης Κονταράκης επαναφέρει το περιεχόμενο ως το σταθερό σημείο αναφοράς του digital marketing. Όπως σημειώνει, είτε το 2000 είτε το 2010 είτε το 2020 είτε το 2026, το περιεχόμενο πρέπει να απαντά στις ανάγκες και στις ερωτήσεις του πελάτη. Ένα άρθρο, ένα podcast ή ένα βίντεο έχουν αξία όταν βοηθούν τον χρήστη να κατανοήσει μια υπηρεσία, ένα προϊόν ή μια λύση. Η AI μειώνει τον χρόνο παραγωγής, όμως το βασικό κριτήριο επιτυχίας παραμένει το χρήσιμο περιεχόμενο που αποφεύγει την άσκοπη φλυαρία και συνδέει ουσιαστικά την επιχείρηση με το κοινό της.

Τα SmartTalks κατέκτησαν την 1η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο Podcast Τεχνολογίας» και την 3η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο Podcast Επιχειρηματικότητας». Μάθετε περισσότερα εδώ!