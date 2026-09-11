Η LG Electronics παρουσιάζει την curved Ultrawide διαγνωστική οθόνη 40 ιντσών με έγκριση FDA

Η LG Electronics παρουσιάζει την 40HT513D, μια νέα curved διαγνωστική οθόνη Ultrawide 40 ιντσών, σχεδιασμένη για να βοηθήσει τους ακτινολόγους να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την κλινική παραγωγικότητά τους.

Η οθόνη έχει λάβει έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ως ιατροτεχνολογικό προϊόν, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο ιατρικών οθονών της LG και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη οθονών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επαγγελματιών υγείας.

Απλοποίηση των ροών εργασίας στην ακτινολογία σε μία ενιαία οθόνη

Η νέα διαγνωστική οθόνη της LG διαθέτει curved πάνελ IPS Black 40 ιντσών, με ανάλυση 5.120 × 2.160 pixel και 11 megapixel (MP), προσφέροντας το υψηλό επίπεδο ευκρίνειας που απαιτείται για την ιατρική απεικόνιση. Η ευρεία αναλογία διαστάσεων 21:9 επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν σε μία μόνο οθόνη εργασίες που συνήθως απαιτούν τρεις οθόνες των 3 MP, συμβάλλοντας στην απλοποίηση των ροών εργασίας και στη μείωση της ανάγκης για πολλαπλές οθόνες. Ο μεγάλος, ενιαίος χώρος εργασίας υποστηρίζει την ταυτόχρονη προβολή έως και τριών διαφορετικών πηγών εικόνας, περιορίζοντας τις οπτικές διακοπές που προκαλούν τα πλαίσια μεταξύ πολλαπλών οθονών.

Η λειτουργία 3 Picture-by-Picture (3PBP) επιτρέπει στους ακτινολόγους να εξετάζουν στην ίδια οθόνη τρέχουσες και προηγούμενες εικόνες από ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες (CT) ή μαγνητικές τομογραφίες (MRI), παράλληλα με τα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία (EMR). Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι κινήσεις των ματιών μεταξύ διαφορετικών οθονών και βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης.

Η οθόνη διαθέτει ενσωματωμένο διακόπτη Keyboard, Video and Mouse (KVM), ο οποίος επιτρέπει τον έλεγχο δύο υπολογιστών μέσω ενός μόνο πληκτρολογίου και ποντικιού. Οι χρήστες μπορούν να μεταβαίνουν εύκολα από το ένα συνδεδεμένο σύστημα στο άλλο μετακινώντας τον κέρσορα στην άκρη της οθόνης, ενώ υποστηρίζονται και λειτουργίες drag-and-drop για τη μεταφορά αρχείων. Αυτή η ενσωματωμένη προσέγγιση εξαλείφει την ανάγκη για ξεχωριστές συσκευές εισόδου ή χειροκίνητες μεταφορές δεδομένων, βοηθώντας τους ακτινολόγους να διατηρούν απρόσκοπτη συνέχεια κατά την αξιολόγηση των εικόνων.

Σταθερή ποιότητα εικόνας με βαθμονόμηση και έξυπνο λογισμικό

Για την υποστήριξη σταθερής και ακριβούς απεικόνισης, η 40HT513D ενσωματώνει αποσπώμενο αισθητήρα βαθμονόμησης για τον ακριβή έλεγχο της φωτεινότητας και της αντίθεσης. Το άκρο του αισθητήρα παραμένει αποθηκευμένο στο εσωτερικό της μονάδας κατά την κανονική χρήση, ώστε να μην εμποδίζει την οθόνη, και εμφανίζεται μόνο κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης ή των μετρήσεων απόδοσης. Ο αποσπώμενος σχεδιασμός διευκολύνει επίσης τη συντήρηση και τη διαχείριση της συσκευής.

Παράλληλα με τον ενσωματωμένο αισθητήρα βαθμονόμησης, η οθόνη προσφέρει λειτουργίες λογισμικού που υποστηρίζουν την αξιολόγηση διαγνωστικών εικόνων.

Η λειτουργία Focus View αυξάνει τη φωτεινότητα μιας επιλεγμένης περιοχής και μειώνει τη φωτεινότητα των γύρω περιοχών χωρίς μεγέθυνση, συμβάλλοντας στη μείωση των περισπασμών και στην ανάδειξη κρίσιμων λεπτομερειών. Η Pathology Mode προσαρμόζει τις ρυθμίσεις ανάλυσης και χρωματικής απόδοσης ώστε να είναι βελτιστοποιημένες για την προβολή παθολογοανατομικών εικόνων, γεγονός που μπορεί να συμβάλει σε σαφέστερη απεικόνιση των κυτταρικών δομών.

Πέρα από τους μεμονωμένους σταθμούς εργασίας, το ιδιόκτητο λογισμικό της LG, LG Calibration Studio Medical, επιτρέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση των διαγνωστικών οθονών που είναι εγκατεστημένες σε ολόκληρη μια μονάδα υγειονομικής περίθαλψης. Μέσω ενός κεντρικού διακομιστή, οι διαχειριστές μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) σύμφωνα με τα πρότυπα για τις ιατρικές οθόνες και να παρακολουθούν τα αποτελέσματα. Το λογισμικό παρέχει επίσης ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο όταν εντοπίζονται αποκλίσεις στην απόδοση της οθόνης, όπως προβλήματα βαθμονόμησης ή αποκλίσεις στη φωτεινότητα. Έτσι, οι εγκαταστάσεις μπορούν να ανταποκρίνονται άμεσα και να διατηρούν σταθερή ποιότητα εικόνας.

Η κλινική αξιολόγηση ενισχύει τη δέσμευση της LG στην καινοτομία των ιατρικών οθονών

Η 40HT513D έλαβε θετικά σχόλια από επαγγελματία υγείας στο πλαίσιο αξιολόγησης ευχρηστίας, αναδεικνύοντας τη δυνητική λειτουργικότητα και χρηστικότητά της στις ροές εργασίας της ακτινολογίας.

«Αρχικά, είχα ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσο μια καμπύλη οθόνη θα ήταν κατάλληλη για διαγνωστική ανάγνωση, αλλά προσαρμόστηκα γρήγορα», δήλωσε ο Καθηγητής Jung Seung-eun, Vice Director του Eunpyeong St. Mary’s Hospital του Catholic University of Korea και Πρόεδρος της Korean Society of Radiology, έπειτα από περίπου επτά εβδομάδες χρήσης. «Η ευρεία οθόνη χωρίς πλαίσια επιτρέπει την αποτελεσματικότερη προβολή πολλαπλών εικόνων. Ειδικότερα, μειώνει σημαντικά τις οπτικές διακοπές μεταξύ των οθονών, ενώ η curved σχεδίαση δημιουργεί ένα πιο καθηλωτικό περιβάλλον για τη διαγνωστική ανάγνωση».

«Η LG θα συνεχίσει να ενισχύει τη σειρά διαγνωστικών οθονών της και να επιταχύνει την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στον τομέα των B2B ιατροτεχνολογικών προϊόντων», δήλωσε ο Lee Choong-hwoan, Executive Vice President και επικεφαλής του Display Business Division της LG Media Entertainment Solution Company.