Η Apple ανακοίνωσε το foldable iPhone Duo, τα iPhone 18 Pro, Apple Watch και AirPods

Η iSquare, μέλος του Ομίλου Quest και επίσημος διανομέας της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, ενημερώνει το κοινό ότι η Apple παρουσίασε τη νέα σειρά προϊόντων της, με επίκεντρο το ολοκαίνουργιο iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone στην ιστορία της εταιρείας, καθώς και τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, το Apple Watch Series 12 και τα AirPods 5, φέρνοντας σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, της φωτογραφίας, της υγείας και της καθημερινής εμπειρίας χρήσης.

iPhone Duo: Το πρώτο foldable iPhone

Το iPhone Duo αποτελεί τη μεγαλύτερη σχεδιαστική αλλαγή στην ιστορία του iPhone από την πρώτη του έκδοση. Όταν είναι ανοιχτό, αποτελεί το λεπτότερο iPhone που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία, διαθέτοντας μια εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών που προσφέρει άπλετο χώρο για προβολή περιεχομένου, παιχνίδια και multitasking, καθώς και μια ειδική επίστρωση nano-texture που μειώνει τις αντανακλάσεις για μια απαράμιλλη εμπειρία θέασης. Όταν είναι κλειστό, η εξωτερική οθόνη 5,4 ιντσών προσφέρει έναν συμπαγή σχεδιασμό που χωράει άνετα στην τσέπη. Οι δύο οθόνες έχουν την ίδια αναλογία διαστάσεων, ώστε το περιεχόμενο να προσαρμόζεται ομαλά και να διατηρείται η οπτική συνέπεια μεταξύ των δύο καταστάσεων χρήσης.

Το iPhone Duo έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στο χρόνο, χάρη σε μια πρωτοποριακή αρχιτεκτονική και έναν μηχανισμό αναδίπλωσης υψηλής ακρίβειας που προσφέρει ομαλή και ευχάριστη αίσθηση σε κάθε άνοιγμα και κλείσιμο. Εξοπλισμένο με τον νέο επεξεργαστή A20 Pro, διαθέτει προηγμένο σύστημα διαχείρισης θερμότητας με ειδικά σχεδιασμένο vapor chamber και αρχιτεκτονική διπλής μπαταρίας, εξασφαλίζοντας επιδόσεις επιπέδου Pro και εντυπωσιακή αυτονομία για όλη την ημέρα. Το νέο iPhone Duo διατίθεται σε δύο κομψά φινιρίσματα: Star White και Night Sky.

iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max: Η πιο προηγμένη κάμερα σε iPhone

Τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max διαθέτουν το πιο προηγμένο επαγγελματικό σύστημα καμερών που έχει ενσωματωθεί ποτέ σε iPhone, ενώ προσφέρουν τεράστια άλματα σε αυτονομία και επιδόσεις. Η νέα κύρια κάμερα 48MP Fusion, με δυνατότητα μεταβλητού διαφράγματος, δίνει στους χρήστες δημιουργικό έλεγχο που μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτός σε iPhone, ενώ τα νέα Pro Controls επιτρέπουν ακόμη μεγαλύτερη παραμετροποίηση της εμπειρίας λήψης μέσα από την εφαρμογή Κάμερα.

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν ένα μικρότερο αλλά ακόμη πιο λειτουργικό Dynamic Island, καθώς και τον νέο επεξεργαστή A20 Pro σε συνδυασμό με ένα σύστημα ψύξης νέας γενιάς με vapor chamber, που προσφέρει τη μεγαλύτερη σταθερή απόδοση στην ιστορία του iPhone. Το iPhone 18 Pro Max προσφέρει επίσης τη μεγαλύτερη αύξηση διάρκειας μπαταρίας που έχει υπάρξει ποτέ σε iPhone, χάρη στις βελτιώσεις στο Apple Silicon chip και σε μια μεγαλύτερη μπαταρία.

Τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max θα είναι διαθέσιμα σε τέσσερα κομψά φινιρίσματα: Black, Silver, Glacier και το ολοκαίνουργιο Burgundy.

Apple Watch Series 12: Νέο επίπεδο παρακολούθησης υγείας

Το νέο Apple Watch Series 12 ενσωματώνει προηγμένους αισθητήρες υγείας και το ολοκαίνουργιο chip S11, προσφέροντας την ακριβέστερη μέτρηση καρδιακών παλμών που έχει παρουσιαστεί ποτέ σε wearable συσκευή. Παράλληλα, φέρνει νέες δυνατότητες παρακολούθησης υγείας και φυσικής κατάστασης, παρέχοντας στους χρήστες ακόμη πιο ολοκληρωμένη εικόνα της καθημερινής τους ευεξίας.

Το νέο Readiness Score αξιολογεί καθημερινά την ετοιμότητα του οργανισμού συνδυάζοντας δεδομένα δραστηριότητας, ύπνου και ζωτικών ενδείξεων.

Το Apple Watch Series 12 θα διατίθεται σε εκδόσεις αλουμινίου στα χρώματα Dark Bronze, Black, Light Gold και Space Gray, καθώς και εκδόσεις τιτανίου σε Radiant Gold και Natural Titanium.

AirPods 5: Active Noise Cancellation και Live Translation

Τα νέα AirPods 5 προσφέρουν για πρώτη φορά στην κατηγορία open-ear ακουστικών της Apple κορυφαίο Active Noise Cancellation, μειώνοντας έως και 50% περισσότερο τον εξωτερικό θόρυβο σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Διαθέτουν βελτιωμένη ποιότητα ήχου, επανασχεδιασμένη ακουστική αρχιτεκτονική και υποστήριξη Live Translation, επιτρέποντας μετάφραση συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο μέσω του Apple Intelligence.

Τα iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max καθώς και τα νέα Apple Watch Series 12 & Apple Watch Ultra 4 θα είναι διαθέσιμα από τις 18 Σεπτεμβρίου σε Ελλάδα και Κύπρο από το επίσημο δίκτυο μεταπωλητών Αpple της iSquare.

Για το νέο iPhone Duo οι Προπαραγγελίες ξεκινούν από 16 Οκτωβρίου και η διαθεσιμότητα από 23 Οκτωβρίου, σε Ελλάδα και Κύπρο από το επίσημο δίκτυο μεταπωλητών Αpple της iSquare.