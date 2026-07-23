Οι επενδύσεις σε 5G και AI-RAN στηρίζουν την αγορά RAN

Σε φάση σταθεροποίησης εισήλθε η παγκόσμια αγορά δικτύων ραδιοπρόσβασης, μετά την πολυετή υποχώρηση που ακολούθησε το 2021, με τη Dell’Oro Group να προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1% έως το 2030. Η εκτίμηση συνδέει την ήπια μεταβολή με τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στα δίκτυα 5G, καθώς και με τις αναδυόμενες ευκαιρίες στην AI-RAN, την Cloud RAN, τα ιδιωτικά ασύρματα δίκτυα και τις πρώτες αναπτύξεις 6G.

Η αγορά σταθεροποιήθηκε το 2025, αφού είχε χάσει σχεδόν 9 δισ. δολάρια σε έσοδα από το 2021 έως το 2024. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε δύο διαδοχικά τρίμηνα ετήσιας αύξησης, εξέλιξη που η Dell’Oro τοποθετεί μετά από μια πολυετή αναπροσαρμογή του κλάδου. Η πρόβλεψη αφορά την πορεία των παγκόσμιων εσόδων από RAN έως το τέλος της δεκαετίας.

Η αγορά μετά την πολυετή συρρίκνωση

Η βασική εκτίμηση της Dell’Oro προβλέπει ότι τα έσοδα από RAN θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερά κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός αύξησης 1% περιγράφει, συνεπώς, μια αγορά περιορισμένης ανάπτυξης και όχι επιστροφή στα επίπεδα ταχείας επέκτασης προηγούμενων περιόδων. Η εταιρεία επισημαίνει ότι η πορεία του κλάδου θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν τα ασύρματα δίκτυα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δαπάνες για RAN αναμένεται να παραμείνουν στενά συνδεδεμένες με τις συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για ασύρματες υποδομές. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, θα αντιστοιχούν σε 20% έως 25% του συνόλου των σχετικών επενδύσεων στη διάρκεια της περιόδου. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του 5G και η αρχική φάση επενδύσεων στο 6G αναμένεται να αντισταθμίσουν τη μείωση των εσόδων από το 4G.

Οι επενδύσεις στο επίκεντρο της πρόβλεψης

Η Dell’Oro αναμένει διεύρυνση των επενδύσεων στην AI-RAN, το 6G, το Massive MIMO, την Cloud RAN, τα ιδιωτικά ασύρματα δίκτυα και τις μικρές κυψέλες έως το 2030. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται στις βασικές παραμέτρους που αναμένεται να στηρίξουν τις δαπάνες για RAN, μαζί με τις συνεχιζόμενες αναπτύξεις 5G. Η εταιρεία αναφέρεται σε ένα μίγμα τεχνολογιών και υποδομών που εκτείνεται από τις υπάρχουσες αναπτύξεις έως τις πρώτες επενδυτικές κινήσεις για την επόμενη γενιά δικτύων.

Η πρόβλεψη καλύπτει τις περιφέρειες της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και Αφρικής, της Ασίας-Ειρηνικού, της Κίνας, καθώς και της Καραϊβικής και της Λατινικής Αμερικής. Περιλαμβάνει στοιχεία για έσοδα κατασκευαστών και αποστολές μονάδων σε σταθμούς βάσης 6G, 5G NR, 5G NR Sub 7 GHz, 5G NR mmW και LTE, ενώ καλύπτει επίσης την Cloud RAN, τις μικρές κυψέλες και το Massive MIMO.

Τα σενάρια για την περίοδο έως 2030

Ο Stefan Pongratz, αντιπρόεδρος έρευνας για την αγορά RAN στη Dell’Oro Group, ανέφερε ότι είναι πιθανές διαφορετικές εκβάσεις πέρα από το βασικό σενάριο. Η ευνοϊκότερη εκδοχή προϋποθέτει μεγαλύτερο ρόλο των κινητών δικτύων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς μεταβάλλονται τα πρότυπα κίνησης και οι μηχανές αποκτούν μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής κίνησης.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, η πλεονάζουσα κινητή χωρητικότητα και η υποτονική αύξηση των εσόδων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων μπορούν, κατά τον Pongratz, να περιορίσουν τις δαπάνες. Η Dell’Oro διατηρεί έτσι την πρόβλεψη για περιορισμένη αύξηση των εσόδων έως το 2030, με τις επενδύσεις σε 5G, AI-RAN, Cloud RAN, ιδιωτικά δίκτυα και τις πρώτες αναπτύξεις 6G να αποτελούν τους βασικούς τομείς της αγοράς.