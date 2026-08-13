Οι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι αναζητούν νέα έσοδα από AI και υποδομές

Οι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι στρέφονται όλο και περισσότερο στην άμεση εμπορική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς το 35% των υλοποιήσεων AI που ανακοινώθηκαν στον κλάδο τους τελευταίους έξι μήνες περιλάμβανε στόχο δημιουργίας εσόδων, σύμφωνα με έκθεση της GSMA Intelligence. Μεταξύ των σχετικών επιλογών περιλαμβάνονται εφαρμογές AI inference και υπηρεσίες GPU-as-a-service, καθώς οι πάροχοι εξετάζουν πλέον τρόπους αξιοποίησης της τεχνολογίας πέρα από την εξοικονόμηση κόστους και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η GSMA Intelligence διαχωρίζει τις δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης σε τρεις κατηγορίες. Στις ισχυρότερες ευκαιρίες εντάσσει το GPU-as-a-service, το sovereign AI και τις λύσεις για συγκεκριμένους κλάδους, ενώ μεσαίες προοπτικές αποδίδει στις διαχειριζόμενες υπηρεσίες AI και στα ενισχυμένα πακέτα για επιχειρήσεις. Περισσότερες δυσκολίες βλέπει στην εκπαίδευση foundation models και στις ανοικτές αγορές υπηρεσιών AI.

Τα AI factories ως νέα πηγή εσόδων

Ιδιαίτερη θέση στις στρατηγικές των τηλεπικοινωνιακών παρόχων αποκτούν τα AI factories, εξειδικευμένες υποδομές υψηλών επιδόσεων που μετατρέπουν δεδομένα και μεγάλη υπολογιστική ισχύ σε αυτοματοποιημένη νοημοσύνη, προβλέψεις και ψηφιακούς agents. Η GSMA Intelligence αποδίδει στα AI factories δυνητική ενίσχυση εσόδων της τάξης του 5% για τους παρόχους κινητής, εκτιμώντας ότι προσφέρουν άμεση πρόσβαση στην αναπτυσσόμενη αγορά υποδομών AI.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, ακόμη και ένα μικρό μερίδιο της επιχειρηματικής ζήτησης για υποδομές AI μπορεί να δημιουργήσει νέα έσοδα από data centers. Τα μοντέλα της GSMA Intelligence δείχνουν ότι ποσοστό μετατροπής 5%-10% των εσόδων από υπηρεσίες cloud αντιστοιχεί σε ενίσχυση περίπου 1,5 έως 3 ποσοστιαίων μονάδων στην αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες, ενώ με ποσοστό μετατροπής 20% η ενίσχυση φτάνει περίπου τις 5 ποσοστιαίες μονάδες.

Η άνοδος του sovereign AI

Δεύτερο πεδίο με ισχυρές προοπτικές αποτελεί το sovereign AI, το οποίο, κατά την GSMA Intelligence, έχει πλέον αποκτήσει ευρεία παρουσία σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Η μεγαλύτερη διείσδυση καταγράφεται στις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπου περίπου το 40% των παρόχων έχει λανσάρει σχετικό προϊόν. Ακόμη και στη Λατινική Αμερική, όπου η παρουσία του είναι μικρότερη, το 20% των παρόχων έχει διαθέσει κάποια μορφή εμπορικού προϊόντος sovereign AI.

Η ζήτηση προέρχεται κυρίως από περισσότερο ρυθμιζόμενους κλάδους. Στην Ευρώπη και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι καταγράφουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την υγεία και την άμυνα. Στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, βασικό παράγοντα αποτελούν οι κανονιστικές απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων εκείνες για την τοπική αποθήκευση ή παραμονή δεδομένων.

Η απόσταση από τους hyperscalers

Οι προοπτικές εσόδων συνοδεύονται από σημαντικές απαιτήσεις σε επενδυτικά κεφάλαια. Η GSMA Intelligence επισημαίνει την απόσταση που χωρίζει τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες από τους hyperscalers, οι οποίοι συνεχίζουν να επενδύουν σε υποδομές που σχετίζονται με το AI με πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η Amazon επένδυσε 92,3 δισ. δολάρια, η Google 54,4 δισ. δολάρια και η Microsoft 53 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με το AI. Την ίδια περίοδο, οι μεγαλύτεροι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της Κίνας πραγματοποίησαν συνολικές επενδύσεις 19,6 δισ. δολαρίων σε υποδομές AI, ενώ οι αντίστοιχες επενδύσεις των παρόχων στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 3,6 δισ. δολάρια ανά χώρα.

Η διαφορά στην επενδυτική κλίμακα υπογραμμίζει τόσο τις διαφορετικές στρατηγικές όσο και την απόσταση στην οικονομική ισχύ μεταξύ των δύο πλευρών. Κατά την GSMA Intelligence, το μέγεθος των επενδύσεων των hyperscalers καθιστά ιδιαίτερα απαιτητικό για τους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους να τους ανταγωνιστούν στην αγορά υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.