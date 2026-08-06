Η SpaceX προβλέπει ρόλο-κλειδί της Starlink στην παγκόσμια συνδεσιμότητα

Η SpaceX σχεδιάζει να αυξήσει κατά εκατό φορές τη συνολική χωρητικότητα του δικτύου Starlink με τη νέα γενιά δορυφόρων V3, ενώ ο Elon Musk έθεσε ως μακροπρόθεσμο στόχο τη μεταφορά της πλειονότητας της παγκόσμιας κίνησης internet στις αγορές όπου η υπηρεσία έχει άδεια λειτουργίας.

Στην πρώτη ενημέρωση που πραγματοποίησε η SpaceX ως δημόσια εταιρεία, ο Musk και η πρόεδρός της, Gwynne Shotwell, παρουσίασαν την κατεύθυνση ανάπτυξης της δορυφορικής υπηρεσίας ευρυζωνικής σύνδεσης. Η SpaceX έχει ήδη καταθέσει αίτημα στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ για άδεια ανάπτυξης έως 100.000 δορυφόρων χαμηλής τροχιάς για το δίκτυο V3, πέρα από περίπου 9.600 δορυφόρους V2 που βρίσκονται σήμερα σε τροχιά.

Η Starlink διπλασίασε τους πελάτες της σε 12 εκατ. σε ετήσια βάση, παρά τις αυξήσεις τιμών, και ολοκλήρωσε το δεύτερο τρίμηνο με διαθεσιμότητα υπηρεσιών σε 167 αγορές. Ο Musk προανήγγειλε επίσης «πολύ συναρπαστικές ανακοινώσεις» για το προσεχές διάστημα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεκαπλάσια απόδοση ανά δορυφόρο

Κατά τον Musk, κάθε δορυφόρος Starlink V3 θα προσφέρει περίπου δεκαπλάσια απόδοση σε σχέση με τα μοντέλα V2. Οι τελευταίοι παρέχουν συνήθως ταχύτητες από 100Mb/s έως 450Mb/s, ανάλογα με τη συμφόρηση του δικτύου, ενώ η ανάπτυξη του V3 έχει σχεδιαστεί ώστε να ανοίξει τον δρόμο για συνδέσεις κατηγορίας gigabit για τους συνήθεις χρήστες.

Η εκτόξευση δορυφόρου V3 σε επιχειρησιακή τροχιά προβλέπεται να γίνει με τη 14η πτήση του Starship. Κατά την πτήση του προηγούμενου μήνα, η SpaceX είχε στείλει ομάδα δορυφόρων V3 στο πλαίσιο υποτροχιακής δοκιμής.

Η εταιρεία σχεδιάζει να εκτοξεύσει περίπου δεκαπλάσιο αριθμό δορυφόρων V3. Ο συνδυασμός της αυξημένης απόδοσης ανά δορυφόρο και του μεγαλύτερου αριθμού εκτοξεύσεων αναμένεται, σύμφωνα με τον Musk, να ανεβάσει τη συνολική χωρητικότητα του δικτύου κατά δύο τάξεις μεγέθους. Υποστήριξε ακόμη ότι η ανάπτυξη θα μπορούσε να αυξήσει δεκαπλάσια τα έσοδα της Starlink ακόμη και με μείωση 90% στα έσοδα ανά bit.

Νέοι στόχοι για υποδομές AI

Η SpaceX ολοκλήρωσε το δεύτερο τρίμηνο με υπολογιστική ισχύ 1,4 GW, από 1 GW το προηγούμενο τρίμηνο και 400 MW έναν χρόνο νωρίτερα. Ο Musk δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει να ξεπεράσει τα 2 GW έως το τέλος του έτους.

Για το τέλος του επόμενου έτους, η εταιρεία αύξησε τον προηγούμενο στόχο της από περίπου 10 GW σε περίπου 15 GW διαθέσιμης ισχύος και υποδομών ψύξης, με στόχο επέκτασης στα 20 GW. Ο Musk διευκρίνισε ότι η SpaceX επιδιώκει ένα σύνολο έργων που θα φτάνει αθροιστικά σε αυτό το επίπεδο, χωρίς να θεωρεί βέβαιη την επίτευξή του.

Η εταιρεία συνδέει την επέκταση με την τεχνογνωσία της στην κατασκευή πυραύλων και δορυφόρων και σχεδιάζει τα κέντρα δεδομένων της αποκλειστικά πάνω στην αρχιτεκτονική Nvidia Vera Rubin, την οποία ο Musk χαρακτήρισε την καλύτερη διαθέσιμη επιλογή.