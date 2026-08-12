NGMN: Το Agentic AI απαιτεί κοινά πρότυπα και ισχυρές δικλίδες στα δίκτυα

Το Agentic AI μπορεί να αποτελέσει βασικό καταλύτη για την πορεία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων προς υψηλότερα επίπεδα αυτονομίας, ωστόσο η ευρεία εφαρμογή του προϋποθέτει ουσιαστικές αλλαγές σε αρχιτεκτονική, πρότυπα, ασφάλεια, λειτουργία και διακυβέρνηση, σύμφωνα με νέα έκθεση της Next Generation Mobile Networks Alliance (NGMN). Ο οργανισμός θεωρεί ότι η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας αξιόπιστης διαδρομής προς αυτόνομα δίκτυα Level 4, όπως αυτά ορίζονται από το Autonomous Networks Project του TM Forum.

Η έκθεση «Network Automation and Autonomy Phase III: Agentic AI for Autonomous Mobile Networks» εξετάζει τις δυνατότητες, τις απαιτήσεις και την ωριμότητα του οικοσυστήματος γύρω από την αξιοποίηση αυτόνομων AI agents στη λειτουργία των δικτύων. Η NGMN εκτιμά ότι η επιτυχία της υιοθέτησης σε εμπορική κλίμακα θα εξαρτηθεί περισσότερο από αξιόπιστα υποστηρικτικά συστήματα, την ευθυγράμμιση του οικοσυστήματος και τον περιορισμό του κατακερματισμού παρά από τις δυνατότητες μεμονωμένων μοντέλων AI.

Οι δικλίδες για την αυτονομία των δικτύων

Η NGMN προσδιορίζει σειρά μηχανισμών που θεωρεί απαραίτητους για τους παρόχους, μεταξύ των οποίων η διακυβέρνηση, η εμπιστοσύνη, η συμμόρφωση με πολιτικές, η παρατηρησιμότητα, η επεξηγησιμότητα, η επιχειρησιακή ασφάλεια, ο ντετερμινισμός, η διασφάλιση λειτουργίας, η κυβερνοασφάλεια και ο έλεγχος του κόστους. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης ένα πρακτικό πλαίσιο αναφοράς για τα βασικά δομικά στοιχεία που απαιτούνται για αυτοματοποίηση μέσω Agentic AI και εξετάζει την ωριμότητα του οικοσυστήματος και πιθανά ή αντιλαμβανόμενα κενά σε πρότυπα και δραστηριότητες ανοικτού κώδικα.

Ο Laurent Leboucher, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της NGMN και CTO και EVP Networks της Orange Group, ανέφερε ότι οι πάροχοι κινητής βρίσκονται σε ένα «κρίσιμο σημείο καμπής», καθώς ο κλάδος εισέρχεται σε νέα φάση αυτοματοποίησης των δικτύων. Όπως σημείωσε, το Agentic AI δημιουργεί την προοπτική συστημάτων που μπορούν να συλλογίζονται, να σχεδιάζουν, να συνεργάζονται και να εκτελούν ενέργειες σε πολλαπλά λειτουργικά πεδία.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι η πολυπλοκότητα των δικτύων και οι υψηλές απαιτήσεις ως προς την εμπειρία των πελατών επιβάλλουν προσεκτική χρήση των τεχνολογιών Agentic AI γενικού σκοπού. Τόνισε την ανάγκη για κατάλληλες δικλίδες και δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης όταν απαιτείται, σημειώνοντας ότι οι πάροχοι θα χρειαστεί να αναλάβουν ελεγχόμενους κινδύνους στο πλαίσιο της διαδικασίας μάθησης.

Κατακερματισμός και ανάγκη κοινών προτύπων

Ο Guangyi Liu, Chief Expert της China Mobile και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της NGMN, ανέφερε ότι η δραστηριότητα οργανισμών τυποποίησης, κλαδικών πρωτοβουλιών και κοινοτήτων ανοικτού κώδικα δείχνει θετική κινητικότητα, ενώ το οικοσύστημα παραμένει σύνθετο και άνισα ώριμο. Ζήτησε στενότερη συνεργασία μεταξύ παρόχων, οργανισμών τυποποίησης, προμηθευτών, hyperscalers και κοινοτήτων ανοικτού κώδικα.

Η συνεργασία αυτή, σύμφωνα με τον Liu, θα πρέπει να καλύπτει τηλεπικοινωνιακές διεπαφές, μηχανισμούς εμπιστοσύνης, κοινά περιβάλλοντα δοκιμών και επικύρωση της συμπεριφοράς των agents βάσει στοιχείων, ώστε οι λύσεις να παραμένουν διαλειτουργικές, ασφαλείς και ευθυγραμμισμένες με τις απαιτήσεις των παρόχων.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Luke Ibbetson, επικεφαλής R&D της Vodafone και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της NGMN, υπογράμμισε ότι η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η επεξηγησιμότητα, η παρατηρησιμότητα, η διαλειτουργικότητα, η διακυβέρνηση και η κατάλληλη ανθρώπινη εποπτεία αποτελούν προϋποθέσεις για ασφαλή και κλιμακούμενη ανάπτυξη του Agentic AI.

Από τα proof-of-concepts στις λειτουργικές εφαρμογές

Εφόσον καλυφθούν οι σχετικές απαιτήσεις, η NGMN θεωρεί ότι το Agentic AI μπορεί να υποστηρίξει μια ρεαλιστική μετάβαση προς αξιόπιστη αυτονομία Level 4, με δίκτυα ικανά για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αυτοβελτιστοποίηση, αυτοΐαση και αυτοδιαχείριση.

Η έκθεση προβλέπει επίσης ότι τα μεμονωμένα proof-of-concepts θα μετακινηθούν σταδιακά προς λειτουργικές εφαρμογές τα επόμενα χρόνια, με έμφαση σε καλά ελεγχόμενες περιπτώσεις χρήσης υψηλής αξίας και agents που θα μπορούν να διαχειρίζονται σύνθετες ροές εργασίας σε πολλαπλά πεδία του δικτύου. Ένας από τους βασικούς παράγοντες για αυτή τη μετάβαση, σύμφωνα με την NGMN, θα είναι η ευρύτερη συνεργασία του τηλεπικοινωνιακού οικοσυστήματος για τον περιορισμό του κατακερματισμού και την ευθυγράμμιση σε αρχιτεκτονικές, διεπαφές και κατανομή αρμοδιοτήτων.