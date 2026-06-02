Η αβεβαιότητα και οι επενδύσεις σε AI πιέζουν τις τηλεπικοινωνιακές συμφωνίες

Στα 13 δισ. δολάρια υποχώρησε η αξία των τηλεπικοινωνιακών εξαγορών και συγχωνεύσεων στο πρώτο τρίμηνο του 2026, μειωμένη κατά 18% σε σχέση με τα 16 δισ. δολάρια του αντίστοιχου τριμήνου του 2025, με τη δραστηριότητα να παραμένει υποτονική παρά τη μικρή ανάκαμψη έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Bain, με βάση δεδομένα από Dealogic, RBC Capital, Analysys Mason, εταιρικές δημοσιεύσεις και ειδησεογραφικές πηγές, αφορούν συμφωνίες απόκτησης πλειοψηφικού ποσοστού με δημοσιοποιημένη αξία και δεν περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Η εικόνα της αγοράς επηρεάστηκε από τη συγκέντρωση της αξίας σε λίγες μεγάλες συμφωνίες, καθώς οι πέντε μεγαλύτερες κινήσεις αντιστοιχούσαν σε πάνω από 80% της συνολικής αξίας σε σύνολο 27 συναλλαγών. Η περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής κάλυψε περίπου 65% της συνολικής αξίας, με βασικό σημείο αναφοράς την εξαγορά της IHS Towers από την MTN Group, ύψους 5,4 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη του τριμήνου και αντιπροσώπευσε περίπου 40% της συνολικής αξίας των deals.

Η αξία των συμφωνιών κινήθηκε χαμηλότερα

Η μείωση της αξίας καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες εξετάζουν συμφωνίες για να αποκτήσουν νέες δυνατότητες και να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Η ανάλυση της Bain αναφέρει ότι ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με μετασχηματισμό και νέες ανταγωνιστικές πιέσεις, ενώ το παραδοσιακό μοντέλο του integrated telco υποχωρεί σταδιακά υπέρ πιο αποσπασμένων και εστιασμένων δομών.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι εταιρείες δεν κινούνται μόνο με γνώμονα την κλίμακα. Η στρατηγική έμφαση σε AI, δίκτυα οπτικών ινών, software-as-a-service και εξορθολογισμό περιουσιακών στοιχείων επηρεάζει τις προτεραιότητες του κλάδου. Η Bain αναμένει ότι η δραστηριότητα M&A θα παραμείνει στάσιμη, αποδίδοντας την εικόνα σε μακροοικονομική αβεβαιότητα, υψηλά επιτόκια, κινδύνους γύρω από το εμπόριο και τους δασμούς, καθώς και ρυθμιστικές προκλήσεις.

Οι αποεπενδύσεις υποδομών κράτησαν μεγάλο μερίδιο

Οι αποεπενδύσεις υποδομών αντιστοιχούσαν στο 53% της αξίας των συμφωνιών του πρώτου τριμήνου, με συνολικό ύψος 7,1 δισ. δολαρίων. Το ποσοστό αυτό παραμένει υψηλό, αν και είναι χαμηλότερο από το 65%, ή 10,4 δισ. δολάρια, που είχαν καταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Η εξέλιξη αποτυπώνει μια αγορά όπου οι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις αποεπενδύσεις για να απελευθερώσουν κεφάλαια και να αναδιατάξουν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Η περίπτωση της MTN Group και της IHS Towers εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, καθώς η ανάλυση περιγράφει τη συμφωνία ως κίνηση αποεπένδυσης υποδομών με στόχο την απελευθέρωση κεφαλαίου και την εστίαση του χαρτοφυλακίου. Παρά τη βαρύτητα τέτοιων συναλλαγών στο σύνολο της αξίας, η Bain σημειώνει ότι η δραστηριότητα αποεπενδύσεων έχει μειωθεί σταθερά από το 2021.

Οι συμφωνίες scope κέρδισαν μεγαλύτερο μερίδιο

Την ίδια ώρα, οι συμφωνίες scope αύξησαν το μερίδιό τους στην αξία των συναλλαγών, φτάνοντας το 23% από 11% έναν χρόνο νωρίτερα. Η μεταβολή αυτή δείχνει ότι, πέρα από τις κινήσεις γύρω από υποδομές και κλίμακα, μέρος της αγοράς στρέφεται σε συμφωνίες που συνδέονται με νέες δυνατότητες, εξειδικευμένες δραστηριότητες και προσαρμογή σε διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα.

Στην πιο μακροπρόθεσμη εικόνα, οι συμφωνίες κλίμακας και υποδομών παραμένουν οι δύο μεγαλύτερες κατηγορίες με βάση την αξία. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν συγκεντρώσει πάνω από 70% της συνολικής αξίας των telecom M&A, στοιχείο που διατηρεί τις υποδομές στο επίκεντρο των στρατηγικών αποφάσεων του κλάδου, ακόμη και όταν η δραστηριότητα εμφανίζεται συνολικά περιορισμένη.