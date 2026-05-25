Στα $1,551 τρισ. οι παγκόσμιες δαπάνες τηλεπικοινωνιών το 2025

Στα $1,551 τρισ. ανήλθαν το 2025 οι παγκόσμιες δαπάνες για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 2,0%, όπως αναφέρει η International Data Corporation, στο πλαίσιο του Worldwide Semiannual Telecom Services Tracker. Για το 2026, η IDC αναμένει ότι οι συνολικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά 1,8%, φτάνοντας τα $1,580 τρισ., σε μια αγορά που συνεχίζει να κινείται ανοδικά, αλλά με συγκρατημένο ρυθμό.

Η εικόνα που περιγράφει η IDC συνδέει την ανθεκτικότητα της ζήτησης με τον βασικό ρόλο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Η αγορά συνέχισε να αναπτύσσεται το 2025 σε όλες τις μεγάλες περιφέρειες, δηλαδή EMEA, Αμερική και Ασία-Ειρηνικό, παρά το περιβάλλον μακροοικονομικής αβεβαιότητας, γεωπολιτικών εντάσεων και άνισων περιφερειακών επιδόσεων. Ο Kresimir Alic, research director, Worldwide Telecom Services στην IDC, ανέφερε ότι το 2025 επιβεβαίωσε τη χαρακτηριστική ανθεκτικότητα της παγκόσμιας αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Η EMEA κατέγραψε την ισχυρότερη περιφερειακή επίδοση

Η EMEA εμφάνισε την ισχυρότερη περιφερειακή επίδοση, με έσοδα $491 δισ. το 2025, έναντι $476 δισ. το 2024, και αύξηση 3,0%. Η IDC αποδίδει την πορεία αυτή σε ρυθμιστικά πλαίσια που επέτρεψαν προσαρμογές τιμολογίων συνδεδεμένες με τον πληθωρισμό, δίνοντας στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους τη δυνατότητα να μετατρέψουν τις πληθωριστικές πιέσεις σε βιώσιμη αύξηση εσόδων. Η Αμερική κινήθηκε επίσης ανοδικά, με έσοδα $576 δισ. το 2025, από $566 δισ. το 2024, και ετήσια αύξηση 1,8%.

Στην Ασία-Ειρηνικό, τα έσοδα έφτασαν τα $484 δισ. το 2025, από $478 δισ. το προηγούμενο έτος, με αύξηση 1,4%. Η IDC χαρακτηρίζει την επέκταση στην Ινδία ως σημείο στήριξης για την περιοχή, αλλά σημειώνει ότι δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τις πιέσεις από τη συρρίκνωση της κινεζικής αγοράς και τη σχεδόν στάσιμη εικόνα στην Ιαπωνία. Στην Αμερική, η εικόνα ήταν μικτή αλλά συνολικά θετική, με τη Λατινική Αμερική να καταγράφει ανάπτυξη, τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιστρέφουν σε θετική τροχιά και τον Καναδά να παραμένει σε μεγάλο βαθμό σταθερός.

Οι γεωπολιτικές πιέσεις επηρεάζουν τα περιθώρια

Για την περίοδο πρόβλεψης, η IDC αναμένει ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή θα διατηρήσουν υψηλές τις τιμές του πετρελαίου, αυξάνοντας το ενεργειακό κόστος των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και πιέζοντας τα περιθώρια κέρδους. Οι πληθωριστικές πιέσεις που απορρέουν από αυτές τις συγκρούσεις εκτιμάται ότι θα αυξήσουν το κόστος του δικτυακού εξοπλισμού και της εργασίας, οδηγώντας παρόχους σε καθυστέρηση ή περιορισμό επενδυτικών σχεδίων για υποδομές.

Η βραδύτερη παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, όπως αναφέρεται στην ανάλυση της IDC με βάση τις προβλέψεις μεγάλων διεθνών οργανισμών, αναμένεται να περιορίσει τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες επιχειρήσεων και καταναλωτών, ιδίως σε αγορές με μεγαλύτερη έκθεση σε γεωπολιτικό κίνδυνο. Ωστόσο, η IDC δεν αναμένει σημαντικές διακυμάνσεις στην αγορά, καθώς οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες έχουν εξελιχθεί σε απαραίτητο στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διατηρώντας σχετικά ανελαστική ζήτηση ακόμη και σε περιόδους οικονομικής πίεσης.

Οι LEO δορυφόροι στηρίζουν τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη

Πέρα από τη βραχυπρόθεσμη πίεση, η IDC εντοπίζει πρόσθετη ανάπτυξη στην επιτάχυνση της ανάπτυξης δορυφορικών αστερισμών χαμηλής γήινης τροχιάς, των Low Earth Orbit. Οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας LEO αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά την παγκόσμια αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, επεκτείνοντας την ευρυζωνική πρόσβαση σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές και εισάγοντας νέες ανταγωνιστικές δυναμικές στην αλυσίδα αξίας. Στο ίδιο πλαίσιο, οι υπηρεσίες direct-to-device προβάλλονται ως πεδίο με ιδιαίτερη βαρύτητα για την επόμενη φάση της αγοράς.

Οι υπηρεσίες D2D προβλέπεται να επιτρέψουν απευθείας δορυφορική σύνδεση με συσκευές χειρός, ωθώντας τους παρόχους κινητών δικτύων να υιοθετήσουν υβριδικές αρχιτεκτονικές επίγειας και δορυφορικής συνδεσιμότητας. Η IDC αναφέρει επίσης σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τους ιδιοκτήτες δορυφορικών υποδομών και τους κατασκευαστές τελικού εξοπλισμού. Καθώς το οικοσύστημα LEO ωριμάζει, η δορυφορική ευρυζωνικότητα αναμένεται να περάσει από εξειδικευμένη υπηρεσία σε πιο κεντρικό συστατικό του παγκόσμιου τοπίου συνδεσιμότητας, αποκτώντας μεγαλύτερο μερίδιο στα συνολικά έσοδα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έως το τέλος της δεκαετίας.συνδεσιμότητας.