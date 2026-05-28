Η Sparkle και το GEANT ενισχύουν τις υποδομές Cloud για την επιστημονική κοινότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Sparkle, ο πρώτος διεθνής πάροχος υπηρεσιών στην Ιταλία και ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως, και το GÉANT, το πανευρωπαϊκό δίκτυο και πάροχος υπηρεσιών για την έρευνα και την εκπαίδευση, πηγαίνουν τη συνεργασία τους ένα βήμα μπροστά, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα για την παγκόσμια επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, με άμεσο αντίκτυπο στις στρατηγικές διαδρομές της Ανατολικής Μεσογείου.

Το GÉANT λειτουργεί το μεγαλύτερο δίκτυο του είδους του στον κόσμο, διασυνδέοντας τα Εθνικά Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Δίκτυα της Ευρώπης (NRENs) – στα οποία συμμετέχει ενεργά και η Ελλάδα – και εξυπηρετώντας περισσότερους από 50 εκατομμύρια χρήστες σε 10.000 επιστημονικά ιδρύματα στην Ευρώπη. Το δίκτυο εκτείνεται σε περισσότερες από 110 χώρες παγκοσμίως, με ταχύτητες κορμού που αγγίζουν τα 1,6 Terabit ανά δευτερόλεπτο.

Η Sparkle, ήδη καθιερωμένος πάροχος του GÉANT για υπηρεσίες συνδεσιμότητας και Cloud, ενίσχυσε πρόσφατα τον ρόλο της εξασφαλίζοντας τρεις νέους διαγωνισμούς. Ως αποτέλεσμα, παρέχει πλέον διεθνή χωρητικότητα κατά μήκος στρατηγικών διαδρομών στην Ευρώπη, την Αφρική και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι πρωτοβουλίες αυτές υποστηρίζονται από μεγάλα διεθνή έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από οργανισμούς Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων, αποσκοπώντας στην προώθηση της ψηφιακής συμπερίληψης και της επιστημονικής συνεργασίας.

Ενίσχυση των υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο

Στο πλαίσιο του έργου EUMEDplus – το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και της συνεργασίας μεταξύ των αραβικών χωρών της Μεσογείου και της Ευρώπης – παραδόθηκαν δύο κρίσιμες συνδέσεις:

Διαδρομή Slough (Ηνωμένο Βασίλειο) – Allan (Ιορδανία): Ενισχύει τη συνδεσιμότητα του δικτύου ASREN (Arab States Research and Education Network) με το SESAME, το κορυφαίο διεθνές ερευνητικό κέντρο και τον πρώτο επιταχυντή (synchrotron light source) της περιοχής, προωθώντας την προηγμένη έρευνα.

Διαδρομή Μασσαλία (Γαλλία) – Κάιρο (Αίγυπτος): Διασυνδέει το δίκτυο ENSTINET (Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνικών Πληροφοριών της Αιγύπτου), μέλος του ASREN, με την ευρύτερη κοινότητα του ASREN και την Ευρώπη μέσω του GÉANT.

«Στο ASREN είμαστε υπερήφανοι που εξυπηρετούμαστε από την Sparkle για τη σύνδεση του αιγυπτιακού NREN και του SESAME, και προσβλέπουμε σε ακόμα περισσότερα», δήλωσε ο Yousef Torman, Διευθύνων Σύμβουλος του ASREN.

Ιστορική διασύνδεση στην αφρικανική ήπειρο

Παράλληλα, μέσω του έργου AfricaConnect3 (επίσης συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ), η Sparkle παρέδωσε τη νέα διαδρομή Λάγος (Νιγηρία) – Κέιπ Τάουν (Νότια Αφρική) στο δίκτυο WACREN (West and Central African Research and Education Network). Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την ιστορική, πρώτη στα χρονικά διασύνδεση μεταξύ των Περιφερειακών Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Αφρικής επί αφρικανικού εδάφους, ενώνοντας το WACREN με την κοινότητα της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής (UbuntuNet Alliance).

Στρατηγικό πλαίσιο Cloud OCRE 2024 έως το 2030

Οι νέες αυτές συμφωνίες βασίζονται σε μια μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών που ξεκινά από τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Η Sparkle επιλέγεται επανειλημμένα μέσω των διαγωνισμών του GÉANT ως ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς παρόχους υπηρεσιών του GÉANT Cloud Frameworks.

Πιο πρόσφατα, η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει το πλαίσιο OCRE 2024 (Open Clouds for Research Environments), το οποίο αφορά την παροχή προηγμένων υπηρεσιών Cloud σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα 39 ευρωπαϊκών χωρών – συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών ιδρυμάτων – με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030.

«Η συνεργασία αυτή με το GÉANT υπογραμμίζει τον στρατηγικό ρόλο της συνδεσιμότητας στην παγκόσμια επιστημονική πρόοδο», σημείωσε η Annalisa Bonatti, Vice President Enterprise της Sparkle. «Αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο κορμού μας, βοηθάμε την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα να συνεργάζεται, να μοιράζεται δεδομένα και να καινοτομεί απρόσκοπτα μεταξύ των ηπείρων».

Ο Bram Peeters, Chief Network Services Officer του GÉANT, συμπλήρωσε: «Οι ερευνητές και οι φοιτητές βασίζονται σε γρήγορη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα για να συνεργάζονται και να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμους πόρους. Το GÉANT είναι υπερήφανο που υποστηρίζει τα δίκτυα WACREN, UbuntuNet Alliance και ASREN, και που συνεργάζεται με τη Sparkle για την ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής σε όλο τον κόσμο».