Οι 6G συνδέσεις προβλέπεται να φτάσουν τα 4,1 εκατ. το 2029

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Τις πρώτες συνδέσεις 6G το 2029 προβλέπει νέα μελέτη της Juniper Research, τοποθετώντας τον συνολικό αριθμό τους παγκοσμίως στα 4,1 εκατ. την ίδια χρονιά. Η ανάλυση, που αφορά την αγορά 6G για την περίοδο 2026-2035, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα αναμένεται να προηγηθούν στην αρχική εμπορική διάθεση στα τέλη του 2029, πριν τα λανσαρίσματα δικτύων επεκταθούν περαιτέρω μέσα στο 2030.

Το 6G αποτελεί την έκτη γενιά ασύρματων κυψελωτών τεχνολογιών και βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και τυποποίησης από το 3GPP και άλλους φορείς του οικοσυστήματος. Η Juniper Research εκτιμά ότι έως το 2030 εννέα χώρες θα έχουν λανσάρει εμπορικά 6G, με τη Βόρεια Αμερική και την Άπω Ανατολή μαζί με την Κίνα να εμφανίζονται ως οι βασικές περιφερειακές αγορές της πρώτης φάσης.

Οι χώρες της πρώτης εμπορικής φάσης

Με βάση την κατάταξη της Juniper Research για τον αριθμό συνδέσεων 6G το 2030, στην κορυφή αναμένεται να βρεθεί η Κίνα, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νότια Κορέα, τη Σαουδική Αραβία, τη Γαλλία και το Κατάρ. Η εταιρεία σημειώνει, πάντως, ότι χώρες όπως η Γερμανία, η Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναμένεται επίσης να διαδραματίσουν ρόλο στην ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Η εικόνα της πρώτης εμπορικής φάσης συμπληρώνεται από την πρόβλεψη ότι οι συνδέσεις 6G θα φτάσουν τα 290 εκατ. παγκοσμίως το 2030, έναν χρόνο μετά την αρχική αναμενόμενη εμφάνισή τους. Για να επιτευχθεί αυτή η πρώιμη ανάπτυξη, η Juniper Research συνδέει την πορεία της αγοράς με την επίλυση τεχνολογικών ζητημάτων που αφορούν κυρίως τις υψηλότερες συχνότητες, τις παρεμβολές και την αξιοπιστία των νέων δικτύων.

Νέες συχνότητες και τεχνικές απαιτήσεις

Σε τεχνικό επίπεδο, τα δίκτυα 6G αναμένεται να επεκτείνουν τη χαμηλή καθυστέρηση και τη χωρητικότητα που προσφέρουν τα 5G standalone δίκτυα, αξιοποιώντας υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων και νέα αρχιτεκτονική. Παλαιότερο whitepaper της Juniper Research ανέφερε ότι η αρχιτεκτονική του 6G θα εστιάσει στην προγραμματιστικότητα, στην υποστήριξη AI, στην εξέλιξη της ενορχήστρωσης και στη διεύρυνση της cloud-based αρχιτεκτονικής που εισήχθη με τα 5G standalone δίκτυα.

Η κατανομή φάσματος παραμένει κεντρικό ζήτημα για την ανάπτυξη των δικτύων. Η Juniper Research αναφέρει ότι τα δίκτυα 6G θα χρειαστούν συχνότητες από χαμηλές έως πολύ υψηλές ζώνες, με την GSMA να υποστηρίζει εύρος 7-24 GHz και έμφαση στα 7-15 GHz. Παράλληλα, η ανάλυση αναφέρεται στη χρήση sub-1 GHz για βασική κάλυψη, mmWave για υψηλή χωρητικότητα σε πυκνά περιβάλλοντα, mid-band φάσμα για βασική χρήση 6G και sub-THz ζώνες 92-300 GHz για πολύ υψηλές ταχύτητες και εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση.

Οι τεχνολογίες πίσω από το 6G

Η χρήση υψηλότερων συχνοτήτων δημιουργεί, κατά την Juniper Research, αυξημένες απαιτήσεις στη διαχείριση παρεμβολών, καθώς τα σήματα είναι πιο πιθανό να απορροφηθούν, να ανακλαστούν ή να διασκορπιστούν από εμπόδια όπως κτίρια, οχήματα και δέντρα. Για τον περιορισμό αυτών των επιπτώσεων, η εταιρεία αναδεικνύει τον ρόλο των RIS, δηλαδή των Reconfigurable Intelligent Surfaces, που χρησιμοποιούν μεταϋλικά για να διαμορφώνουν ασύρματα κανάλια και να κατευθύνουν τα σήματα γύρω από φυσικά εμπόδια.

Η τεχνική ανάλυση αναφέρει επίσης το JCAS, δηλαδή το Joint Communications and Sensing, ως λειτουργία που θα επιτρέπει στους παρόχους να συνδυάζουν επικοινωνία και ανίχνευση στα δίκτυα 6G. Η Juniper Research συνδέει τις εφαρμογές του JCAS κυρίως με UAVs και τον κλάδο της αυτοκίνησης, καθώς και οι δύο κατηγορίες διαθέτουν ήδη συστήματα ραντάρ και επικοινωνιών που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές εφαρμογές 6G.

Δορυφορικά δίκτυα και νέα έσοδα

Σημαντικό ρόλο αποδίδει η Juniper Research και στη σύγκλιση επίγειων και δορυφορικών δικτύων. Η έκθεση αναφέρει ότι η μείωση του κόστους των δορυφόρων και οι εξελίξεις στην κατασκευή τους καθιστούν τη δορυφορική συνδεσιμότητα πιο προσιτή, ενώ το 6G αναμένεται να αξιοποιήσει αυτή την πρόοδο για να ενισχύσει την κάλυψη, την ανθεκτικότητα και την κινητικότητα των δικτύων. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται το 6G SAGIN, που περιλαμβάνει δορυφόρους, εναέρια στοιχεία, drones, HAPs και σταθμούς βάσης.

Πέρα από την τεχνική διάσταση, η Juniper Research θέτει και ζήτημα εμπορικής στρατηγικής. Με την αύξηση της κίνησης δεδομένων κινητής να επιβραδύνεται και τα περιθώρια αύξησης του ARPU να εμφανίζονται περιορισμένα σε σχέση με την κατανάλωση δεδομένων, η εταιρεία εκτιμά ότι η επένδυση στο 6G δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στις παραδοσιακές υπηρεσίες συνδεσιμότητας. Αντίθετα, το 6G θα πρέπει να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως το voice AI, τις οποίες οι πάροχοι θα μπορούν να ενσωματώσουν σε υπηρεσίες προς καταναλωτές και επιχειρήσεις.